Từ ‘làm việc cật lực’ đến ‘sống thông thái’: Khi thành công không còn đo bằng sự bận rộn

Trong nhiều thập kỷ, chúng ta được dạy rằng thành công đồng nghĩa với sự hy sinh, với những đêm không ngủ và lịch trình kín đặc. Văn hóa "làm việc cật lực" trở thành một huy chương danh dự. Nhưng thế hệ thành đạt mới, đặc biệt là giới trẻ, đang đặt ra một câu hỏi thông minh hơn: "Bận rộn để làm gì?"

Họ chứng kiến những thế hệ đi trước dù thành công về tài chính nhưng lại kiệt quệ về tinh thần, trả giá bằng sức khỏe và những mối quan hệ. Họ nhận ra sự giàu có đích thực không nằm ở việc bạn sở hữu bao nhiêu, mà ở việc bạn sống hạnh phúc thế nào. Đây không còn là cảm tính, mà là một làn sóng toàn cầu được chứng thực bởi các nghiên cứu toàn cầu của McKinsey và Gallup. Thước đo thành công đã vĩnh viễn thay đổi: từ vật chất hữu hình sang những giá trị vô hình như thời gian, trải nghiệm và sự an yên trong tâm trí.

Thấu hiểu sâu sắc sự dịch chuyển này, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã đưa ra một định nghĩa mới về "hạnh phúc" – không phải hạnh phúc đến từ giá trị vật chất, mà là ưu tiên những giá trị sống cốt lõi.

Chúng tôi đã bắt đầu hành trình này bằng những câu hỏi lớn: "Thế nào là thành công? Giàu có để làm gì?". Trong một khảo sát mang tên "Gọi tên hạnh phúc" do MB thực hiện, có đến 89% người tham gia (phần lớn thuộc nhóm thu nhập cao) không định nghĩa hạnh phúc bằng tài sản. Họ tìm thấy niềm vui trong bữa cơm gia đình ấm cúng, sự bình an trong tâm hồn hay một cơ thể khỏe mạnh.

Điều này cho thấy, "sự giàu có trong kỷ nguyên số" không còn nằm ở con số trong tài khoản, mà là sự giàu có về thời gian để theo đuổi đam mê, giàu có về sức khỏe để chinh phục thử thách và giàu có về trải nghiệm để cuộc sống luôn phong phú.

Chúng ta đều thấy những nghịch lý mỗi ngày. Có những người với lịch trình dày đặc, điện thoại không ngừng reo, nhưng lại luôn bị cuốn vào guồng quay áp lực và bỏ lỡ những giá trị thực sự. Ngược lại, có những người dung dị, không phô trương, nhưng lại sở hữu khối tài sản đáng nể và một cuộc sống viên mãn nhờ biết cách quản trị tài chính thông minh và tận dụng các công cụ tối ưu hóa cuộc sống.

Khác biệt nằm ở khả năng sử dụng đòn bẩy. Người "làm việc cật lực" mất hàng giờ ở sân bay, còn người "sống thông thái" đã an vị trong phòng chờ thương gia. Người "làm việc cật lực" tự mình phân tích thị trường, còn người "sống thông thái" có chuyên gia riêng cập nhật thông tin theo thời gian thực.

MB Priority ra đời không phải để cung cấp thêm một dịch vụ tài chính, mà để kiến tạo một hệ sinh thái đặc quyền, giúp khách hàng biến triết lý "Sống Thông Thái" thành hiện thực. Mỗi đặc quyền được thiết kế để trao lại cho bạn tài sản vô giá: chăm sóc ưu tiên, vun đắp tâm - thân - trí và tăng trưởng tài sản.

Nền tảng của cuộc sống thông thái và vững bền đó chính là sự tự do tài chính. Bộ đặc quyền "Tăng trưởng tài sản" của MB Priority là công cụ đắc lực giúp bạn làm chủ tương lai với nhiều sản phẩm có thể đáp ứng mọi yêu cầu về tăng trưởng tài sản của Khách hàng ưu tiên.

Thời gian là tài nguyên không thể tái tạo. MB Priority biến mọi điểm chạm dịch vụ thành lối đi riêng, giúp bạn tiết kiệm hàng trăm giờ mỗi năm. Đó là đặc quyền vào phòng chờ thương gia, ưu tiên làm thủ tục tại sân bay, là không gian giao dịch riêng tư và sang trọng tại ngân hàng, là đường dây nóng hỗ trợ 24/7 cùng chuyên gia tài chính cá nhân luôn sẵn sàng. Đây không phải sự xa xỉ, đây là sự đầu tư thông minh vào hiệu suất và chất lượng sống.

Thành công sẽ vô nghĩa nếu bạn kiệt sức. MB Priority kiến tạo bộ đặc quyền "Tâm – Thân – Trí" để biến việc chăm sóc bản thân trở thành một chiến lược đầu tư nền tảng. Từ những kỳ nghỉ 5 sao, bữa tối tinh hoa tại nhà hàng Michelin, những giờ phút thư giãn tại Spa, đến các ưu đãi giáo dục cho thế hệ tương lai. Bởi chúng tôi tin rằng, hạnh phúc bền vững được xây dựng trên sự cân bằng hoàn hảo giữa một tâm hồn an yên, một cơ thể khỏe mạnh và một trí tuệ minh mẫn.

MB hiểu rằng, để thực sự bắt đầu hành trình "sống thông thái", điều bạn cần không phải là một "ngân hàng" đơn thuần, mà là một "chuyên gia đồng hành". MB Priority không chỉ là một dịch vụ, đó là một người đồng hành thấu hiểu, giúp bạn chuyển hóa những thành quả từ quá trình "làm việc cật lực" thành nền tảng vững chắc cho nghệ thuật "sống thông thái".

Hãy gia nhập cộng đồng những người tiên phong định nghĩa lại sự thành công, nếu bạn đáp ứng một trong các tiêu chí:

Hãy truy cập https://www.mbbank.com.vn/77/929/2404/san-pham-all/dac-quyen-danh-rieng-cho-khach-hang-priority-2025-8-6-19-23-4 để khám phá thêm và bắt đầu hành trình sống chất cùng MB Priority.