Từ mô hình khép kín 3F, một doanh nghiệp Việt hướng đến xuất khẩu trứng gà ăn liền, sớm đưa ra thị trường vắc-xin dịch tả lợn

Có lẽ người dùng Việt hiện nay khá quen thuộc với thương hiệu trứng gà Devi, đặc biệt là những quả trứng ăn liền thơm ngon, đậm vị được bày bán khắp các điểm siêu thị lớn nhỏ, cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc.

27 năm thai nghén và phát triển chuỗi sản xuất khép kín 3F cùng 5 năm đưa thương hiệu trứng gà ăn liền Devi ra thị trường, tất cả những kỳ công trong từng công đoạn sản xuất ấy của Dabaco đã nhận lại được sự tin tưởng của người dùng Việt khi sản phẩm được nhiều gia đình, đặc biệt là các bà nội trợ, trẻ em tin dùng.

Nông nghiệp bài bản làm nên bền vững

Từ một doanh nghiệp nhà nước với số vốn chỉ có 657 triệu đồng, 30 cán bộ công nhân viên, doanh thu 40 triệu đồng vào năm 1996, Tập Đoàn Dabaco Việt Nam đã được chính thức cổ phần hoá năm 2005 với vốn điều lệ 70 tỷ đồng.

Năm 2006, khi Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Dabaco cũng đang trong những năm đầu cổ phần hóa với quy mô, tầm vóc doanh nghiệp mới chỉ ở mức trung bình như nhiều công ty nội địa cùng thời điểm.

Đất nước mở cửa, hội nhập kéo theo làn sóng các doanh nghiệp chăn nuôi FDI gia nhập thị trường Việt Nam tham gia đầu tư để hưởng ưu đãi về đất đai và nhân công giá rẻ, khiến Dabaco, một doanh nghiệp trực thuộc tỉnh non trẻ nhất lúc bấy giờ là Bắc Ninh cũng bị cuốn theo. Đồng thời, thị trường chăn nuôi đã được nhà nước điều tiết và phát triển theo hướng công nghiệp hóa.

Trong khi các doanh nghiệp khác đang loay hoay với bài toán thị trường, thị phần, sản phẩm thì Dabaco đã có sự chuẩn bị kỹ càng và nắm trong tay nhiều lợi thế cạnh tranh. Thay bằng việc chăn nuôi nhỏ lẻ, ngay từ những ngày đầu bước ra thị trường, Dabaco xác định mục tiêu xây dựng chuỗi cung ứng khép kín 3F.

Và sau hành trình 27 năm kiên định với con đường làm nông nghiệp bài bản, Tập Đoàn Dabaco Việt Nam đã phát triển vượt bậc với tổng tài sản 11.000 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt 2.420 tỷ đồng. Hơn 11.000 lao động làm việc tại doanh nghiệp cùng 60 đơn vị kinh doanh khác.

Sạch từ trang trại, nhà máy đến bàn ăn

Minh chứng cho những nỗ lực tự thân kết hợp lợi thế cạnh tranh của mô hình sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị khép kín của Dabaco chính là mô hình 3F.

Khái niệm 3F là viết tắt của Feed – Farm – Food, tức là quy trình sản xuất thực phẩm an toàn. Bắt đầu từ thức ăn chăn nuôi, tới quá trình nuôi ở các trang trại và đến khâu chế biến thực phẩm.

Mô hình sản xuất hiện đại và hoàn chỉnh được Dabaco dày công xây dựng và phát triển lên hình thái rất cao, sạch từ trang trại, nhà máy tới bàn ăn với bản sắc riêng biệt. Đây chính là cơ sở để tạo dựng được chỗ đứng trên thị trường cũng như những bước phát triển bền vững về sau.

Việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất và chăn nuôi của Dabaco Group đã thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh và phát triển thương hiệu nông sản Việt Nam. Tính đến nay, Dabaco Group hoàn toàn làm chủ được công nghệ và phát triển sản phẩm mới.

Cung ứng hàng loạt nông sản với số lượng lớn

Ở lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, Dabaco đầu tư bài bản hệ thống các nhà máy chế biến thức ăn công nghiệp cao cấp tại các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Tĩnh, Bình Phước, Phú Thọ có tổng công suất 1,5 triệu tấn với các thương hiệu quen thuộc như Dabaco, Topfeeds, Kinh Bắc, Khangti Vina, Nasaco và Growfeeds.

Hệ thống này không những cung cấp thức ăn chăn nuôi trải dài khắp cả nước mà còn là để cung cấp cho chính các trang trại của tập đoàn.

Trong lĩnh vực giống gia súc gia cầm, Dabaco nổi danh với trang trại chăn nuôi lợn giống, cung ứng lợn thịt cùng thương hiệu số 1 về các giống gà trên cả nước. Mỗi năm doanh nghiệp cung cấp trên 1,5 triệu con lợn giống; trên 60.000 tấn lợn thịt. Đặc biệt, có trứng gà vỏ xanh – được mệnh danh là trứng gà nhân sâm duy nhất chỉ có ở Dabaco.

Chế biến thực phẩm là khâu sản xuất cuối cùng trong quy trình 3F khép kín. Tập đoàn chú trọng đầu tư hoàn chỉnh quy trình chế biến sâu các sản phẩm nông sản từ thịt gia súc, gia cầm như xúc xích, dăm bông, lạp xưởng, giò chả, ruốc rau an toàn công nghệ cao và trứng gà ăn liền Devi. Nguyên liệu được lựa chọn khắt khe theo chuẩn quốc tế, quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng nguyên liệu và thành phẩm theo chuẩn ISO 22000, VIET G.A.P…

Thương hiệu trứng gà ăn liền đình đám

Từ năm 2018, đội ngũ chế biến thực phẩm của Dabaco đã bắt đầu nghiên cứu để biến giấc mơ đưa những trứng gà tươi ngon thành trứng gà ăn liền với hương vị độc đáo và là một món quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam.

Với mục tiêu cung cấp cho thị trường những sản phẩm đột phá về sức khỏe, đạt đủ tiêu chí an toàn – dinh dưỡng – tiện lợi, ngay từ khâu nghiên cứu, sản xuất thức ăn đến con giống, Dabaco đã có sự kiểm soát chất lượng chặt chẽ. Đồng thời để có được những quả trứng đạt chuẩn trước khi đưa vào sản xuất, trong suốt quá trình chăm sóc nuôi dưỡng đàn gà, Dabaco phải tuân thủ theo một quy trình nghiêm ngặt.

Dây chuyền chăn nuôi, thu gom, phân loại, xử lý và làm sạch trứng được Tập đoàn Dabaco Việt Nam nhập khẩu từ những nước tiên tiến trên thế giới như Đức, Hà Lan, và hoạt động theo chuỗi giá trị khép kín 3F.

Sau khi được chuyển về nhà máy chế biến, trứng tiếp tục được kiểm tra và làm sạch, chỉ có những quả trứng đạt chuẩn mới được chuyển sang bước tiếp theo. Trải qua các công đoạn luộc, bóc vỏ, chế biến với loại gia vị đặc biệt, trứng được sấy khô, tạo độ dai giòn ở phần vỏ, đượm hương vị ở bên trong. Với công nghệ đóng gói hút chân không, nên trứng ăn liền Devi hoàn toàn không cần sử dụng chất bảo quản.

Nhờ những kỳ công trong toàn bộ các khâu sản xuất, trứng gà Devi của Dabaco đã lên kệ hàng loạt chuỗi siêu thị lớn nhỏ như LOTTE Mart, Intimex, Kmart, Dabaco Mart... và hướng tới thị trường xuất khẩu.

Tiên phong với các phần mềm chuyên dụng trong chuỗi sản xuất

Bên cạnh mô hình 3F, Dabaco Group còn ghi dấu ấn khi nhanh chóng đầu tư công nghệ và kỹ thuật hiện đại vào quy trình làm việc. Từ ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi, phần mềm xử lý dữ liệu tự động Fan’s cho đến giải pháp nhằm quản lý về gia phả, năng suất, chỉ tiêu kỹ thuật con giống.

Trong đó, trung tâm công nghệ sinh học Dabaco được thành lập để thực hiện các hoạt động nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y, đặc biệt là trong lĩnh vực Gen - di truyền, nhằm chủ động về nguồn gen, rút ngắn thời gian và chi phí để chọn tạo ra các con giống lợn, gà có năng suất, chất lượng cao.

Trung tâm khảo nghiệm giống gia súc, gia cầm & thức ăn chăn nuôi là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam có trang bị hệ thống phần mềm xử lý dữ liệu tự động ( FAN'S ) - Fan's Feed Assessment Network System and Software, cho phép theo dõi, đánh giá tất cả các chỉ tiêu trong chăn nuôi lợn như tốc độ tăng trưởng, tiêu tốn thức ăn, lãi, lỗ của từng cá thể lợn. Các hoạt động này nhằm đánh giá một cách chính xác các chỉ tiêu kỹ thuật, dinh dưỡng… của con giống và khảo nghiệm các loại thức ăn mới trước khi đưa ra thị trường.

Trung tâm chẩn đoán thú y quy tụ đội ngũ bác sĩ thú y, kỹ sư, kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao với nhiệm vụ chẩn đoán, phòng ngừa dịch bệnh cho các công ty chăn nuôi, sản xuất con giống, giám sát quy trình vệ sinh và sản xuất của các công ty thành viên, khảo nghiệm thức ăn, dinh dưỡng, thực hiện nhiệm vụ phân tích vi sinh trong chăn nuôi.

Phòng kỹ thuật xét nghiệm của trung tâm được công nhận là phòng Vilas 834 theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005. Phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp độ 3 ( BSL3 ) với hệ thống buồng cấy an toàn sinh học được nhập từ Mỹ, cùng hệ thống các tủ lạnh độ âm sâu ( -80 độ C ) các bình Nitơ lỏng bảo quản vi rút giống vắc-xin… có chức năng nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Ưu tiên nghiên cứu sản xuất vắc-xin dịch tả lợn châu Phi

Tập đoàn Dabaco Việt Nam vẫn đang tiếp tục nhân rộng mô hình 3F với việc tích cực triển khai các dự án khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại Thanh Hóa, mở rộng Khu chăn nuôi lợn giống Tuyên Quang, Phú Thọ...; nhà máy ép dầu giai đoạn II tại Cụm công nghiệp xã Tân Chi, huyện Tiên Du, Bắc Ninh.

Hay dự án Nhà máy sản xuất vắc-xin động vật hướng tới mục tiêu chiến lược phát triển các lĩnh vực cốt lõi, ứng dụng công nghệ cao theo mô hình 3F, đồng thời tận dụng tối đa cơ hội để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, Tập đoàn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trong lĩnh vực cốt lõi; phát triển các dòng sản phẩm thực phẩm giá trị gia tăng cao như trứng gà vỏ xanh, trứng gà ăn liền Devi, dầu đậu nành cao cấp COBA, UMI…

Đặc biệt, Dabaco cho biết ưu tiên tập trung đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, sản xuất thương mại vắc-xin dịch tả lợn Châu phi, sớm đưa sản phẩm ra thị trường trong thời gian nhanh nhất.

Quá trình kiện toàn bộ máy vận hành cũng được Dabaco Việt Nam chú trọng triển khai. Theo đó các đơn vị, các ban chuyên môn sẽ triển khai ứng dụng công nghệ số, chiến lược đa kênh trong tiếp cận sản phẩm, tiêu dùng hàng hoá nhằm nắm bắt kịp thời nhu cầu thị trường.

Ông Nguyễn Như So – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dabaco từng cho biết “Làm nông nghiệp phải bài bản, tư duy kinh doanh theo chuỗi, đầu tư khoa học và công nghệ để kiểm soát tối đa rủi ro”. Quan điểm này của người đứng đầu Dabaco đã khái quát toàn bộ hành trình 27 năm hình thành và phát triển của doanh nghiệp, với mong muốn mang đến cho cộng đồng sản phẩm & dịch vụ có chất lượng tốt, an toàn, hiệu quả bằng sự trân trọng và trách nhiệm cao nhất.

