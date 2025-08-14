Từ nay đến 2/9, bỏ qua ứng dụng này, người dân sẽ bỏ lỡ loạt tiện ích khi Hà Nội tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025), thành phố Hà Nội chính thức ra mắt nền tảng số "A80 - Tự hào Việt Nam" có cổng thông tin điện tử tại địa chỉ https://a80.hanoi.gov.vn và đã được tích hợp trên ứng dụng iHanoi.

Đây là kênh thông tin chính thống, phục vụ công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra trên địa bàn thành phố Hà Nội, kết nối người dân cả nước, kiều bào cũng như bạn bè quốc tế.

Người dùng làm theo hướng dẫn các bước sau đây để truy cập vào nền tảng số "A80 - Tự hào Việt Nam":

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng iHanoi (Để tải ứng dụng bạn vào Appstore hoặc CHplay và tìm kiếm iHanoi).

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản VNeID hoặc đăng ký tài khoản bằng số điện thoại

Bước 3: Tại màn hình trang chủ chọn "A80 - Tự hào Việt Nam"

Tại đây, người dân, kiều bào và bạn bè quốc tế có thể dễ dàng tìm thấy lịch trình diễu binh, diễu hành, các chương trình nghệ thuật, triển lãm văn hóa - lịch sử; thông báo chính thức về công tác tổ chức, điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh, y tế; các tin tức, hình ảnh đẹp và nhiều tiện ích khác.

Việc ra mắt nền tảng "A80 - Tự hào Việt Nam" không chỉ là một giải pháp số hóa thông tin đơn thuần, mà còn là một sản phẩm sáng tạo kết hợp giữa công nghệ và văn hóa. Đây là bước đi chiến lược của Hà Nội, nhằm hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng Thủ đô văn hiến, sáng tạo, hiện đại và hội nhập, đồng thời là cầu nối để mỗi người dân, kiều bào và bạn bè quốc tế cùng nhau ôn lại, chiêm nghiệm và tự hào về những giá trị lịch sử vĩ đại của dân tộc.