Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ nay đến 2/9, bỏ qua ứng dụng này, người dân sẽ bỏ lỡ loạt tiện ích khi Hà Nội tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

14-08-2025 - 15:45 PM | Kinh tế số

Với ứng dụng này, người dân, kiều bào và bạn bè quốc tế có thể dễ dàng tìm thấy lịch trình diễu binh, diễu hành, các chương trình nghệ thuật, triển lãm văn hóa - lịch sử; thông báo chính thức về công tác tổ chức, điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh, y tế; các tin tức, hình ảnh đẹp và nhiều tiện ích khác.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025), thành phố Hà Nội chính thức ra mắt nền tảng số "A80 - Tự hào Việt Nam" có cổng thông tin điện tử tại địa chỉ https://a80.hanoi.gov.vn và đã được tích hợp trên ứng dụng iHanoi.

Đây là kênh thông tin chính thống, phục vụ công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra trên địa bàn thành phố Hà Nội, kết nối người dân cả nước, kiều bào cũng như bạn bè quốc tế.

Người dùng làm theo hướng dẫn các bước sau đây để truy cập vào nền tảng số "A80 - Tự hào Việt Nam":

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng iHanoi (Để tải ứng dụng bạn vào Appstore hoặc CHplay và tìm kiếm iHanoi).

Từ nay đến 2/9, bỏ qua ứng dụng này, người dân sẽ bỏ lỡ loạt tiện ích khi Hà Nội tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh- Ảnh 1.

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản VNeID hoặc đăng ký tài khoản bằng số điện thoại

Bước 3: Tại màn hình trang chủ chọn "A80 - Tự hào Việt Nam"

Từ nay đến 2/9, bỏ qua ứng dụng này, người dân sẽ bỏ lỡ loạt tiện ích khi Hà Nội tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh- Ảnh 2.

Tại đây, người dân, kiều bào và bạn bè quốc tế có thể dễ dàng tìm thấy lịch trình diễu binh, diễu hành, các chương trình nghệ thuật, triển lãm văn hóa - lịch sử; thông báo chính thức về công tác tổ chức, điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh, y tế; các tin tức, hình ảnh đẹp và nhiều tiện ích khác.

Từ nay đến 2/9, bỏ qua ứng dụng này, người dân sẽ bỏ lỡ loạt tiện ích khi Hà Nội tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh- Ảnh 3.

Việc ra mắt nền tảng "A80 - Tự hào Việt Nam" không chỉ là một giải pháp số hóa thông tin đơn thuần, mà còn là một sản phẩm sáng tạo kết hợp giữa công nghệ và văn hóa. Đây là bước đi chiến lược của Hà Nội, nhằm hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng Thủ đô văn hiến, sáng tạo, hiện đại và hội nhập, đồng thời là cầu nối để mỗi người dân, kiều bào và bạn bè quốc tế cùng nhau ôn lại, chiêm nghiệm và tự hào về những giá trị lịch sử vĩ đại của dân tộc.

Tin vui từ Tập đoàn FPT

Hoàng Nguyễn

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ứng dụng bảo hiểm xã hội VssID vừa có thay đổi lớn, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi

Ứng dụng bảo hiểm xã hội VssID vừa có thay đổi lớn, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi Nổi bật

Tin vui từ Tập đoàn FPT

Tin vui từ Tập đoàn FPT Nổi bật

Khi robot bị sa thải: Câu chuyện kỳ lạ của khách sạn Henn na

Khi robot bị sa thải: Câu chuyện kỳ lạ của khách sạn Henn na

15:31 , 14/08/2025
Chỉ cần ý tưởng, không cần biết code, Vibe-Coding đang tạo nên một nền kinh tế AI mới

Chỉ cần ý tưởng, không cần biết code, Vibe-Coding đang tạo nên một nền kinh tế AI mới

15:10 , 14/08/2025
Tin vui về cao tốc 9.000 tỷ đồng sở hữu hầm cấp đặc biệt, có công nghệ phức tạp top đầu thế giới mà do Việt Nam làm chủ

Tin vui về cao tốc 9.000 tỷ đồng sở hữu hầm cấp đặc biệt, có công nghệ phức tạp top đầu thế giới mà do Việt Nam làm chủ

14:54 , 14/08/2025
Dân tình liên tục khoe được mạng xã hội Threads trả lương đến vài chục triệu đồng: Có thật không?

Dân tình liên tục khoe được mạng xã hội Threads trả lương đến vài chục triệu đồng: Có thật không?

14:50 , 14/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên