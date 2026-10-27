Từ nay, người dân dùng VNeID được cập nhật tiện ích mới

VNeID là ứng dụng định danh điện tử quốc gia do Bộ Công an phát triển, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính, tích hợp giấy tờ và sử dụng nhiều tiện ích số ngay trên điện thoại. Việc liên tục bổ sung các tính năng mới giúp người dân thuận tiện hơn trong việc quản lý thông tin cá nhân, giấy tờ và tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến.

Ngày 26/10, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết, nhằm tiếp tục nâng cao tiện ích phục vụ người dân trong quá trình chuyển đổi số, ứng dụng VNeID đã bổ sung tính năng “Đăng kiểm phương tiện”.

Tính năng này cho phép công dân xác nhận tích hợp thông tin đăng kiểm phương tiện vào Ví giấy tờ trên ứng dụng, đồng thời tra cứu và theo dõi thông tin đăng kiểm đã được tích hợp.

Đối tượng sử dụng là công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động bình thường.

Các bước tích hợp thông tin đăng kiểm phương tiện trên VNeID

Để sử dụng tính năng mới, người dân thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập chức năng xác nhận tích hợp

(Nguồn: Fanpage Công an xã Yên Bình - tỉnh Lào Cai) (Nguồn: Fanpage Công an xã Yên Bình - tỉnh Lào Cai) (Nguồn: Fanpage Công an xã Yên Bình - tỉnh Lào Cai)

Người dân có thể truy cập theo một trong ba cách:

- Cách 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID. Khi màn hình hiển thị thông báo, nhấn “Truy cập chức năng”.

- Cách 2: Vào tab “Thông báo”, nhấn vào thông báo yêu cầu xác nhận tích hợp.

- Cách 3: Tại trang chủ, chọn “Ví giấy tờ”, sau đó nhấn vào thông báo “Bạn đang có thông tin cần xác nhận tích hợp. Truy cập để xác nhận”.

Bước 2: Xác thực tài khoản

Người dân xác thực bằng passcode hoặc phương thức sinh trắc học như vân tay, khuôn mặt theo hướng dẫn trên ứng dụng.

Bước 3: Chọn mục đăng kiểm phương tiện

Sau khi xác thực thành công, người dân nhấn vào mục “Đăng kiểm phương tiện” để tiếp tục thực hiện.

Bước 4: Xác nhận tích hợp thông tin

Tại danh sách các bản ghi, người dân chọn “Xác nhận tích hợp”. Hệ thống sẽ hiển thị chi tiết thông tin để kiểm tra.

Tiếp đó, chọn “Thông tin xác thực, tích hợp Ví giấy tờ” và nhấn xác nhận để hoàn tất việc tích hợp.

Trường hợp không có nhu cầu tích hợp, người dân chọn “Không tích hợp”. Hệ thống sẽ hiển thị phần lý do; người dùng chọn lý do phù hợp, nhập thông tin theo yêu cầu rồi nhấn xác nhận.

Bước 5: Hoàn tất quá trình tích hợp

Sau khi hệ thống hiển thị thông báo “Xác nhận thành công”, người dân nhấn “Quay lại” để trở về danh sách các bản ghi xác nhận tích hợp thông tin.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, việc bổ sung tính năng đăng kiểm phương tiện trên VNeID góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong quản lý thông tin phương tiện, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình sử dụng các dịch vụ số.