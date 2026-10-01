Phó Chủ tịch Quốc hội nói gì về đề xuất tiếp tục nâng mức phạt vi phạm hành chính tối đa tới 3 tỷ đồng, ngừng cả điện, nước, Internet?

Chiều 26/10, Quốc hội thảo luận tại Tổ, cho ý kiến đối với: Dự án Luật An ninh dữ liệu; Dự án Luật Định danh và xác thực điện tử; Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Thảo luận tại Tổ 11 về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), liên quan đến việc bổ sung các biện pháp cưỡng chế "ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước", "ngừng cung cấp dịch vụ Internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số" quy định tại Điều 74 của dự thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, cần phải xử lý một cách thận trọng, đảm bảo thủ tục, trình tự rất chắc chắn để vừa giữ được tính nghiêm minh của pháp luật, vừa không ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của bên thứ ba.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại phiên thảo luận Tổ 11 (Ảnh: Quốc hội)

"Trên thực tế, các biện pháp cưỡng chế này đã áp dụng tại Thủ đô Hà Nội, áp dụng cho đô thị đặc biệt và các thành phố.... Vừa rồi Luật Phát triển đô thị được Quốc hội thông qua, trong đó cũng quy định các biện pháp cưỡng chế hay còn gọi là các biện pháp bảo đảm thi hành. Đây là những biện pháp rất cần thiết để vừa giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, sự nghiêm minh của pháp luật, vừa đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của bên thứ ba", Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Tán thành với quy định này của dự thảo Luật và việc mở rộng ra tất cả các địa phương khác là cần thiết, song Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần quy định chặt chẽ, không lạm dụng, phải đảm bảo giữ gìn kỷ luật, kỷ cương. Cùng với đó, do đây là nội dung mới, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Cơ quan soạn thảo cần cân nhắc thận trọng để không vi phạm đến quyền con người, quyền công dân, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người không vi phạm.

Về việc tăng mức tiền phạt tối đa (tăng khoảng 1,5 lần: từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng; 2 tỷ lên 3 tỷ đồng...), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, mục đích chính của việc tăng mức phạt tiền không phải để lấy tiền của dân mà là tạo sức răn đe, ngăn chặn để vi phạm không xảy ra.

Cùng với xử phạt, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, toàn xã hội cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật từ nhà trường, gia đình đến các cơ quan, đoàn thể để nâng cao tính tự giác. Khi xử lý cũng cần phân định linh hoạt giữa trường hợp vô tình vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chống đối.

Đối với việc sửa đổi Luật lần này, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, sau khi ban hành sẽ có khoảng 8 Nghị định chung và 6 thông tư quy định chi tiết. Tuy nhiên, hệ thống các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong từng ngành, lĩnh vực (giao thông, xây dựng...) cũng rất quan trọng. Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan cần chủ động xây dựng đồng bộ các văn bản hướng dẫn, tránh tình trạng chậm ban hành nghị định chuyên ngành.