Từ nay, quy định xử phạt mới lên đến 200 triệu đồng chính thức có hiệu lực: Tất cả người dân trên cả nước chú ý!

Từ ngày 11/11, Nghị định số 363/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu chính thức có hiệu lực. Văn bản quy định các hành vi vi phạm, mức phạt, hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hoạt động thu thập, tạo lập, lưu trữ, quản trị, khai thác, sử dụng và bảo vệ dữ liệu.

Theo nghị định, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân vi phạm trong lĩnh vực dữ liệu là 100 triệu đồng. Đối với tổ chức, mức phạt bằng 2 lần mức phạt áp dụng cho cá nhân, tức có thể lên đến 200 triệu đồng.

Vi phạm quy định về công khai dữ liệu từ 11/11/2026 quy định mức phạt như thế nào?

Căn cứ Điều 17 Nghị định 363/2026/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về công khai dữ liệu như sau:

(1) Phạt cảnh cáo đối với một trong những hành vi sau đây:

- Không công khai dữ liệu mở hoặc công khai dữ liệu mở nhưng chậm thời hạn, không đúng tần suất hoặc không đúng hình thức quy định

- Công khai dữ liệu không bảo đảm khả năng truy cập, khai thác, sử dụng hoặc không đúng định dạng dữ liệu mở theo chuẩn kỹ thuật

(2) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Công khai dữ liệu không phản ánh đúng dữ liệu gốc

- Công khai dữ liệu không được phép công khai theo quy định của pháp luật

(3) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Lợi dụng việc công khai dữ liệu để phát tán, lan truyền thông tin sai sự thật, làm sai lệch bản chất dữ liệu, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

- Cố ý công khai dữ liệu không đúng nhằm gây nhầm lẫn, cản trở hoạt động của tổ chức, cá nhân khác

- Không thực hiện phân tích, đánh giá tác động đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế vĩ mô, ổn định xã hội, sức khỏe và an toàn cộng đồng trước khi công khai dữ liệu

(4) Hình thức xử phạt bổ sung

- Đình chỉ hoạt động công khai dữ liệu từ 01 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định 363/2026/NĐ-CP

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều 17 Nghị định 363/2026/NĐ-CP

(5) Biện pháp khắc phục hậu quả

- Buộc gỡ bỏ, thu hồi hoặc vô hiệu hóa dữ liệu, thông tin, nội dung số được công khai trái pháp luật trên môi trường mạng hoặc hệ thống thông tin đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và điểm a, điểm b khoản 3 Điều 17 Nghị định 363/2026/NĐ-CP

- Buộc cung cấp, công khai dữ liệu mở hoặc bổ sung, cập nhật dữ liệu đã công khai sai, thiếu hoặc bị làm sai lệch đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 và điểm a, điểm b khoản 3 Điều 17 Nghị định 363/2026/NĐ-CP

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, điểm a, điểm b khoản 3 Điều 17 Nghị định 363/2026/NĐ-CP

Phạm vi áp dụng cả tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước

Theo Điều 2 Nghị định 363/2026/NĐ-CP, đối tượng áp dụng gồm cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam và các chủ thể nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động dữ liệu tại Việt Nam có hành vi vi phạm thuộc phạm vi điều chỉnh.

Đáng chú ý, khái niệm tổ chức bị xử phạt không chỉ bao gồm doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà còn có cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khác được thành lập theo quy định pháp luật.

Đối với hộ kinh doanh, hộ gia đình và cộng đồng dân cư, mức phạt tiền được áp dụng tương đương mức phạt đối với cá nhân vi phạm. Người đại diện hộ kinh doanh, chủ hộ gia đình hoặc người đứng đầu cộng đồng dân cư có trách nhiệm thực hiện quyết định xử phạt theo quy định.

Một nội dung cần phân biệt là Nghị định 363/2026/NĐ-CP điều chỉnh các vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu, không thay thế các quy định xử phạt đối với hành vi thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.