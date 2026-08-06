Từ người đi tìm cơ hội đến người mở lối cho hơn 700 người khuyết tật

Chính hành trình bền bỉ ấy đã đưa chị đến với số phát sóng tháng 7 của Nối trọn yêu thương – chương trình do Truyền hình Nhân đạo sản xuất với sự đồng hành của Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Suốt hơn bảy năm qua, Nối trọn yêu thương không chỉ tìm đến những hoàn cảnh khó khăn cần được sẻ chia, mà còn kiên trì kể những câu chuyện về những con người nỗ lực vượt lên nghịch cảnh để tạo ra giá trị cho cộng đồng. Họ là minh chứng rằng khi một người được trao niềm tin và cơ hội, họ có thể tiếp tục mở ra hy vọng cho nhiều người khác.

Đó cũng là điểm gặp gỡ giữa chương trình và Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Đồng hành từ những ngày đầu, doanh nghiệp mong muốn góp phần lan tỏa những câu chuyện về nghị lực, lòng nhân ái và tinh thần sống trách nhiệm. Bởi với Tân Hiệp Phát, sự phát triển bền vững không chỉ được tạo nên từ những giá trị trong kinh doanh mà còn từ trách nhiệm với cộng đồng, từ niềm tin rằng mỗi cơ hội được trao đi hôm nay có thể trở thành động lực để nhiều điều tốt đẹp tiếp tục được nhân lên.

Mở ra cánh cửa tự lập từ những con chữ đầu tiên

Sinh ra với khiếm khuyết ở cánh tay trái, chị Nguyễn Thị Nha hiểu hơn ai hết những rào cản mà người khuyết tật phải đối mặt trên hành trình học tập, tìm việc làm và hòa nhập với cuộc sống.

Ngày còn trẻ, chị từng mơ ước trở thành giáo viên sau khi tốt nghiệp THPT. Thế nhưng, cơ hội dành cho người khuyết tật khi ấy còn rất hạn chế. Chị chuyển sang học kế toán với hy vọng tìm được một công việc ổn định, nhưng sau nhiều lần gõ cửa doanh nghiệp vẫn chỉ nhận lại những cái lắc đầu.

Những lần bị từ chối ấy khiến chị thấu hiểu cảm giác bất lực của người khuyết tật khi chỉ vì khiếm khuyết cơ thể mà đánh mất cơ hội khẳng định bản thân. Và cũng từ đó, chị tự nhủ, nếu một ngày tìm được lối đi cho mình, chị sẽ quay lại mở lối cho những người khác.

Cơ duyên đến vào năm 2010 khi chị tham gia một dự án đào tạo tin học dành cho người khuyết tật. Sau khóa học, thay vì tiếp tục tìm kiếm công việc cho riêng mình, chị nhận lời đứng lớp, hướng dẫn lại cho những học viên khuyết tật khác.

Công việc ấy kéo dài nhiều năm mà không có bất kỳ khoản thù lao nào. Đổi lại, chị tìm thấy điều quý giá hơn cả: cơ hội được đồng hành cùng cộng đồng người khuyết tật.

Từ năm 2013, chị tích cực tham gia các hoạt động của Hội Người khuyết tật địa phương và thành lập Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật trực thuộc Tỉnh đoàn Hải Dương. Từ đó đến nay, chị trở thành cầu nối giữa người khuyết tật với các cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp tuyển dụng và nhiều tổ chức xã hội.

Không chỉ kết nối việc làm, chị còn mở những lớp học dành cho người khuyết tật trí tuệ – nơi những điều tưởng như rất đơn giản như nhận mặt chữ, tập viết hay làm những phép tính cơ bản lại là cả một hành trình đầy kiên nhẫn.

Trong lớp học của chị có những học viên đã ngoài 30 tuổi mới bắt đầu tập đánh vần. Có người hôm nay vừa nhớ được một chữ thì ngày mai đã quên. Mỗi buổi học vì thế đều là sự bền bỉ của cả người dạy lẫn người học.

"Các bạn mà không biết chữ thì rất thiệt thòi. Có được cái chữ thì các bạn mới có thể ra ngoài làm được việc, hỗ trợ được gia đình", chị Nha chia sẻ.

Với chị, biết đọc, biết viết không đơn thuần là có thêm một kỹ năng. Đó là cánh cửa đầu tiên để người khuyết tật có thể học nghề, tìm việc, tự chăm lo cho bản thân và tự tin hòa nhập với xã hội.

Đến nay, hàng trăm người khuyết tật đã được chị dạy chữ, dạy kỹ năng, kết nối học nghề và tìm được việc làm. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều có chung một điểm khởi đầu: được trao cơ hội để tin rằng mình vẫn có thể sống một cuộc đời có ích.

Trao cho người khuyết tật điều quý giá nhất – cơ hội để tự lập

Nếu ở nhiều nơi, sự hỗ trợ dành cho người khuyết tật thường dừng lại ở những phần quà hay sự sẻ chia trước mắt, thì với chị Nguyễn Thị Nha, điều quý giá nhất chị muốn trao là một cơ hội để tự lập.

Bởi chị hiểu, khi có việc làm và có thể tự tạo ra thu nhập, người khuyết tật không chỉ cải thiện cuộc sống của chính mình mà còn tìm lại sự tự tin, khẳng định giá trị bản thân và có thể chăm lo cho gia đình.

Gần hai thập kỷ qua, hành trình ấy được chị vun đắp bằng những việc làm rất đỗi bình dị. Có những trường hợp, chị nhiều lần tìm đến doanh nghiệp để thuyết phục họ mở cánh cửa việc làm cho người khuyết tật. Có những bạn đã được nhận vào làm nhưng chưa thể thích nghi với môi trường mới, chị lại tiếp tục đồng hành, động viên và kiên nhẫn tìm kiếm một công việc phù hợp hơn.

Theo thời gian, căn nhà nhỏ của chị trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người khuyết tật trong vùng. Người cần học chữ tìm đến chị. Người cần học nghề tìm đến chị. Người cần việc làm cũng tìm đến chị. Thậm chí, có người còn nhờ chị làm "bà mối" để tìm một mái ấm cho riêng mình.

Điều chị theo đuổi chưa bao giờ chỉ là sự hỗ trợ trước mắt. Điều chị mong muốn hơn cả là mỗi người khuyết tật có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình, có việc làm, có thu nhập và có niềm tin để chủ động viết tiếp cuộc đời.

Không ít lần, chị từng nghĩ sẽ dừng lại để tìm một công việc ổn định hơn. Nhưng rồi, như chị cười kể với ê-kíp Nối trọn yêu thương: "Đôi khi mình cũng nghĩ là, thôi, đi làm công ty cho nhanh. Nhưng vừa nghĩ tới lại có người gọi...". Có hôm bữa cơm vừa dọn ra, chị nhận được cuộc gọi từ một gia đình có con khuyết tật cần giúp đỡ. Không chút đắn đo, chị lại gác bữa ăn, vội vã lên đường.

Với nhiều người, chị Nha không chỉ là người kết nối việc làm mà còn là người tiếp thêm niềm tin để họ tin rằng mình vẫn có thể sống một cuộc đời có ích.

Cũng vì thế, câu chuyện của chị trở thành một phần của hành trình Nối trọn yêu thương. Bởi điều chương trình mong muốn lan tỏa không chỉ là những hoàn cảnh cần được giúp đỡ, mà còn là những con người đang từng ngày lặng lẽ tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng bằng chính sự tử tế và tinh thần trách nhiệm của mình.

Trò chuyện cùng Nối trọn yêu thương, chị Vũ Phương Thanh, đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát chia sẻ:

"Điều khiến chúng tôi đặc biệt trân trọng ở chị Nguyễn Thị Nha không chỉ là nghị lực vượt qua những giới hạn của bản thân, mà còn là tinh thần sống trách nhiệm với cộng đồng mà chị đã bền bỉ gìn giữ suốt nhiều năm qua. Chị từng là người đi tìm cơ hội cho chính mình, từng trải qua những khó khăn, những lần bị từ chối vì khiếm khuyết cơ thể. Nhưng thay vì dừng lại ở việc vượt qua nghịch cảnh cho riêng mình, chị đã lựa chọn quay trở lại, đồng hành và mở ra cơ hội cho hàng trăm người khuyết tật khác.

Tại Tân Hiệp Phát, chúng tôi tin rằng sống trách nhiệm không chỉ thể hiện ở việc hoàn thành tốt vai trò của mình, mà còn là sự chủ động góp phần tạo nên những giá trị tích cực cho xã hội. Chị Nha là một minh chứng rất đẹp cho tinh thần đó. Từ những lớp học chữ, những khóa đào tạo kỹ năng, đến hành trình kết nối việc làm cho người khuyết tật, chị đã giúp nhiều người có thêm cơ hội tự lập, có thu nhập và tự tin khẳng định giá trị của bản thân.

Hơn 720 người khuyết tật được kết nối học nghề và việc làm không chỉ là một con số, mà là hơn 720 cuộc đời có thêm cơ hội và hy vọng. Chúng tôi tin rằng những thay đổi bền vững luôn bắt đầu từ tinh thần sống trách nhiệm và sự đồng hành chân thành. Đó cũng là lý do Tân Hiệp Phát gắn bó cùng Nối trọn yêu thương để lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng"

Sau tất cả, điều thay đổi một cuộc đời không phải lúc nào cũng bắt đầu từ một món quà lớn. Đôi khi, đó chỉ là một người sẵn sàng tin tưởng, một bàn tay kiên nhẫn đồng hành và một cơ hội được trao đúng lúc. Khi những cơ hội ấy tiếp tục được nối dài từ người này sang người khác, yêu thương sẽ không dừng lại ở sự sẻ chia, mà trở thành sức mạnh tạo nên những đổi thay bền vững cho cả cộng đồng.