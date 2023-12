Từ tháng 12 này, thay đổi quan trọng liên quan đến bảo hiểm y tế người dân phải biết

Có thể dùng căn cước công dân thay thẻ bảo hiểm y tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 liên quan đến thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Cụ thể, người tham gia bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh hoặc căn cước công dân (CCCD).

Trường hợp xuất trình thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ sau:

Giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;

Giấy xác nhận của Công an cấp xã;

Giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên;

Các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác;

Giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 5/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử.

Nghị định số 75/2023/NĐ-CP cũng bổ sung nhóm đối tượng ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế gồm: Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bên cạnh đó, Nghị định bổ sung khoản 5 vào sau khoản 4 Điều 4 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế gồm: Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định mới có hiệu lực thi hành từ ngày 3/12/2023.

Quy trình khám bệnh BHYT theo quy định mới như thế nào?

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định về việc công bố 2 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài chính y tế; việc thực hiện thủ tục khám bệnh, chữa bệnh BHYT sẽ theo quy trình như sau:



Người tham gia BHYT khi đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh hoặc Căn cước công dân.

Trường hợp người bệnh xuất trình thẻ BHYT chưa có ảnh thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp... hoặc giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2.

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ phải xuất trình thẻ BHYT.

Trường hợp cấp cứu, người tham gia BHYT được khám, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám, chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ BHYT cùng với giấy tờ tùy thân trước khi ra viện.

Trường hợp chuyển tuyến điều trị, người tham gia BHYT phải có phải có Giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT, hồ sơ chuyển viện của cơ sở khám, chữa bệnh.

Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia BHYT phải có Giấy hẹn khám lại của cơ sở khám, chữa bệnh.

Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn kỹ thuật thì cơ sở khám, chữa bệnh BHYT có trách nhiệm chuyển người bệnh kịp thời đến cơ sở khác theo quy định về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.