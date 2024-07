Từ tháng 8, nếu không đổi sang mẫu Sổ đỏ mới, người dân có bị phạt?

Khoản 3 Điều 256 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định, những loại giấy tờ sau nếu được cấp trước ngày 1/8/2024 vẫn có giá trị pháp lý và người dân không bắt buộc phải thực hiện cấp đổi nếu chưa có nhu cầu. Bao gồm:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Như vậy, nếu Giấy chứng nhận được cấp trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực mà vẫn còn giá trị pháp lý, không bị hỏng, rách… thì người dân được tiếp tục sử dụng, không bắt buộc phải đi đổi sổ đỏ/sổ hồng mới theo mẫu của Luật Đất đai 2024.

Lợi ích khi thay mẫu Sổ đỏ Sổ hồng mới

Theo dự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, mã QR code là một trong các nội dung được in trên trang 1 của Giấy chứng nhận. Mã này sẽ do cơ quan cấp Sổ đỏ in, để có thể tra cứu thông tin được in trên Sổ đỏ và thông tin phản hồi là như nhau, nhằm mục đích chống làm giả giấy chứng nhận.

Thông tin với báo chí, Cục trưởng Đăng ký dữ liệu và Thông tin đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Mẫu giấy mới sẽ giúp đồng bộ với cơ sở dữ liệu về đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các địa phương triển khai xây dựng.

Mẫu Giấy chứng nhận mới cũng được thiết kế tăng cường các yếu tố bảo mật, bảo an, bổ sung yếu tố chống giả đóng và chống giả mở. Chống giả đóng là chỉ cơ quan phát hành phôi giấy chứng nhận mới có thẩm quyền xác thực; chống giả mở là để các đối tượng có liên quan có thể xác thực trực quan. Điều này cho phép người dân có thể tra cứu, xác thực thông tin trực tiếp của Giấy chứng nhận với cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, thông tin trên Giấy chứng nhận mới sẽ chỉ thể hiện những thông tin cơ bản về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Còn những thông tin khác về người sử dụng đất hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, thông tin cụ thể về thửa đất sẽ được lưu trữ thông qua mã QR.

Theo đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện khai thác thông tin thông qua mã QR, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Cổng dịch vụ công tại từng địa phương nơi có đất.

Điều này sẽ giúp người dân từng bước tiếp cận với các công nghệ hiện đại trong công cuộc công nghệ số hóa các thủ tục hành chính trong thời đại hiện nay.

Đồng thời giúp hiện đại hóa ngành quản lý đất đai và Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng dễ dàng trong việc quản lý và lưu trữ thông tin về Giấy chứng nhận, người sử dụng đất và các thông tin liên quan.