Từ tờ 100 USD, khám xét khẩn cấp, bắt Lê Xuân Cương và Võ Quốc Hòa

06-01-2026 - 17:37 PM | Xã hội

Công an TP Đà Nẵng đã bắt Lê Xuân Cương và Võ Quốc Hòa sau tin báo của một chủ cửa hàng tiện lợi tại quận Ngũ Hành Sơn.

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng, vụ việc bị phát giác từ giữa tháng 12/2025 sau tin báo của một chủ cửa hàng tiện lợi tại quận Ngũ Hành Sơn về việc khách dùng tờ 100 USD giả để thanh toán. Qua xác minh nhanh, lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng là Lê Xuân Cương và Võ Quốc Hòa (cùng SN 1991, trú tại Đà Nẵng).

Tại cơ quan điều tra, Cương khai nhận do nghiện ma túy nên đã đặt mua 100 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD qua các sàn thương mại điện tử. Để tránh bị phát hiện, Cương và Hòa chọn thời điểm rạng sáng để tiêu thụ tại các cửa hàng nhỏ lẻ. Từ ngày 14 đến 17/12/2025, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 4 vụ, thu lợi bất chính khoảng 8,5 triệu đồng tiền thật để mua ma túy đá.

Tờ 100 USD giả mà các đối tượng dùng - Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cảnh sát thu giữ thêm 63 tờ 100 USD giả cùng một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy, cân tiểu ly và dụng cụ sử dụng.

Kết quả test nhanh cho thấy cả Cương và Hòa đều dương tính với ma túy. Một đối tượng khác liên quan là Nguyễn Ngọc Huy (SN 2000) cũng bị phát hiện dương tính và đang được xử lý theo quy định.

2 đối tượng bị bắt giữ -Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Cương và Võ Quốc Hòa về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”. Đồng thời, lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi liên quan đến ma túy và mở rộng điều tra vụ án.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

