Tư vấn tài chính trong hệ sinh thái FWD - Vietcombank: Lợi thế tạo nên khác biệt

‏Đối với đội ngũ Tư vấn tài chính kênh Bancassurance (FSC) của FWD, lợi thế đó đến từ hệ sinh thái FWD - Vietcombank, nơi các tư vấn viên có cơ hội tiếp cận khách hàng thực tế mỗi ngày, phát triển chuyên môn trong môi trường tài chính chuyên nghiệp và được hỗ trợ bởi nền tảng công nghệ hiện đại. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp FSC tại FWD xây dựng sự nghiệp nhanh và bền vững trong ngành dịch vụ tài chính.‏

‏Lợi thế tiếp cận khách hàng từ hệ sinh thái tài chính hàng đầu‏

‏Với nhiều người trẻ mới bước vào nghề tư vấn tài chính, thách thức lớn nhất thường không nằm ở việc học sản phẩm mà là tìm kiếm cơ hội gặp gỡ khách hàng và xây dựng niềm tin. Đây chính là lợi thế nổi bật của FSC trong hệ sinh thái FWD - Vietcombank.‏

‏Được làm việc tại các điểm giao dịch của Vietcombank, FSC có cơ hội tiếp cận những nhu cầu tài chính thực tế hằng ngày. Từ tiết kiệm, tích lũy, đầu tư cho đến quản lý tài sản, mỗi cuộc trao đổi với khách hàng đều có thể mở ra những góc nhìn mới về nhu cầu bảo vệ tài chính cho bản thân và gia đình.‏

‏Hệ sinh thái FWD - Vietcombank là nơi các Tư vấn tài chính kênh Bancassurance có cơ hội tiếp cận khách hàng thực tế mỗi ngày, phát triển chuyên môn và được hỗ trợ bởi nền tảng công nghệ hiện đại.‏

‏Bên cạnh đó, FSC được hoạt động trong môi trường gắn liền với một trong những thương hiệu tài chính uy tín hàng đầu Việt Nam. Sự tin tưởng mà khách hàng dành cho ngân hàng giúp các cuộc trò chuyện được bắt đầu một cách tự nhiên hơn, tạo điều kiện để tư vấn viên tập trung vào điều quan trọng nhất: lắng nghe nhu cầu và đồng hành cùng khách hàng tìm ra giải pháp phù hợp.‏

‏Chính những lợi thế này giúp FSC không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng mà còn có điều kiện xây dựng kỹ năng tư vấn và phát triển nghề nghiệp thông qua những tình huống thực tế mỗi ngày.‏

‏Phát triển chuyên môn trong môi trường tài chính toàn diện‏

‏Bên cạnh lợi thế về môi trường làm việc, FSC còn được phát triển nghề nghiệp trong một hệ sinh thái tài chính chuyên nghiệp với sự phối hợp chặt chẽ giữa FWD và Vietcombank. Trong mô hình này, nhân viên ngân hàng đồng hành cùng khách hàng trong các nhu cầu tài chính thường nhật, trong khi FSC tập trung tư vấn các giải pháp bảo vệ tài chính phù hợp với mục tiêu và kế hoạch dài hạn của từng khách hàng.‏

‏Trong hệ sinh thái FWD - Vietcombank, các FSC tập trung tư vấn các giải pháp bảo vệ tài chính phù hợp với mục tiêu và kế hoạch dài hạn của từng khách hàng.‏

Quy trình phối hợp rõ ràng giúp FSC không phải làm việc một mình. Đằng sau mỗi tư vấn viên là sự hỗ trợ từ đội ngũ quản lý, huấn luyện, vận hành của FWD cũng như các cán bộ ngân hàng. Điều này tạo điều kiện để FSC dành nhiều thời gian hơn cho việc nâng cao chất lượng tư vấn và trải nghiệm khách hàng.‏

‏Song song đó, FWD và Vietcombank thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo và huấn luyện chuyên sâu, từ kiến thức sản phẩm, kỹ năng tư vấn đến các chương trình chia sẻ kinh nghiệm thực tế giữa hai bên. ‏

‏Việc được tiếp cận đồng thời với kiến thức bảo hiểm và ngân hàng giúp FSC mở rộng góc nhìn về tài chính cá nhân và nâng cao khả năng tư vấn toàn diện hơn cho khách hàng. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp nhiều tư vấn viên không ngừng hoàn thiện chuyên môn và xây dựng uy tín nghề nghiệp trong dài hạn.‏

‏Công nghệ hiện đại giúp FSC làm việc hiệu quả hơn‏

‏Trong bối cảnh khách hàng ngày càng ưu tiên những trải nghiệm nhanh chóng và thuận tiện, công nghệ đang trở thành công cụ quan trọng giúp đội ngũ tư vấn nâng cao hiệu quả làm việc. Lợi thế của FSC trong hệ sinh thái FWD - Vietcombank không chỉ đến từ con người mà còn đến từ sự hỗ trợ của các nền tảng công nghệ được đầu tư liên tục từ cả hai bên.‏

‏Lợi thế của FSC còn đến từ sự hỗ trợ của các nền tảng công nghệ được đầu tư liên tục từ FWD và Vietcombank.‏

‏Cụ thể, FWD liên tục đầu tư các công cụ hỗ trợ tư vấn hiện đại như FWD Cube, giúp trực quan hóa giải pháp bảo hiểm, minh họa các tình huống bảo vệ tài chính và giúp khách hàng dễ dàng hình dung giá trị của từng giải pháp trước khi đưa ra quyết định. Nhiều quy trình từ tư vấn, xử lý hồ sơ đến chăm sóc khách hàng cũng được số hóa, giúp giảm thời gian cho các công việc hành chính. Nhờ đó, FSC có thể tập trung nhiều hơn vào nâng cao chất lượng tư vấn và đồng hành cùng khách hàng trong suốt hành trình bảo vệ tài chính.‏

‏Nơi xây dựng sự nghiệp dài hạn trong ngành tài chính‏

‏Một nghề nghiệp bền vững không chỉ đến từ cơ hội thu nhập mà còn đến từ môi trường giúp mỗi cá nhân phát triển năng lực và tạo dựng giá trị lâu dài. Sự kết hợp giữa uy tín thương hiệu của Vietcombank, năng lực bảo hiểm của FWD, hệ thống đào tạo chuyên nghiệp và nền tảng công nghệ hiện đại đang tạo nên những lợi thế khác biệt cho đội ngũ FSC.‏

‏Một nghề nghiệp bền vững không chỉ đến từ cơ hội thu nhập mà còn đến từ môi trường giúp mỗi cá nhân phát triển năng lực và tạo dựng giá trị lâu dài.‏

Đối với những người trẻ yêu thích lĩnh vực tài chính và mong muốn phát triển sự nghiệp dựa trên kiến thức chuyên môn, khả năng tư vấn và giá trị mang lại cho khách hàng, FSC tại FWD - Vietcombank không chỉ là một vị trí công việc mà đây còn là cơ hội để học hỏi từ môi trường tài chính hàng đầu, tiếp cận những nhu cầu thực tế của khách hàng mỗi ngày và từng bước xây dựng một sự nghiệp dài hạn trong ngành dịch vụ tài chính.‏