Tử vi tuần mới (18/12 - 24/12): Top 5 con giáp thu nhập dồi dào, được quý nhân giúp đỡ trong công việc

Nhiều khi chúng ta cảm thấy mọi thứ diễn ra suôn sẻ, có lúc lại có cảm giác như bị chững lại. Giống như cánh buồm cần có gió, đôi khi gió giúp đẩy thuyền đi xa, lắm khi gió lại cản bước của thuyền. Nhưng dù gió đổi chiều thế nào thì cũng đáng trân trọng vì con thuyền tiến lên được cũng nhờ có sự trợ giúp của gió.

Cũng như may mắn đến với 12 con giáp, trong tuần mới này, vận may dường như ưu ái 5 con giáp Tỵ, Ngọ, Mùi, Mão và Sửu. Đặc biệt, vận may ưu ái những ai rút được bài học từ chiến thắng và thất bại. Điều này có thể nhắc nhở chúng ta rằng cho dù đó là trải nghiệm trong quá khứ, những thành quả đạt được của hiện tại hay những chuyện sắp đến trong tương lai, chúng đều đáng được đối xử với lòng biết ơn.

Điều quan trọng để các con giáp nhận được may mắn trong tuần mới đó là dù cuộc sống biến động hay êm đềm cũng hãy nhớ biết ơn. May mắn không phải lúc nào cũng gắn liền với mọi việc diễn ra theo ý bạn, nhưng biết trân trọng giá trị của từng khoảnh khắc mới là điều may mắn nhất.

1. Tuổi Tỵ

Dường như tuần này Thần may mắn thích chơi trò trốn tìm với người tuổi Tỵ. Điều này khiến tuổi Tỵ tràn đầy kỳ vọng vào cuộc sống. Thực ra, có những lúc tuổi Tỵ bỗng dưng thấy tâm trạng khoan khoái và đầy hứng khởi, chính lúc đó, may mắn sẽ gõ cửa cuộc sống của bạn.

Nhìn chung, trong tuần này, tuổi Tỵ hãy làm việc chăm chỉ và tập trung vào công việc cùng các kế hoạch của bản thân. May mắn sẽ không "lộ mặt" rõ ràng mà sẽ luôn đồng hành cùng bạn khi cần thiết. Trong khi đó, hãy thử sử dụng vài liệu pháp kích hoạt vận may bằng phong thủy. Chẳng hạn đưa thêm màu xanh vào cuộc sống của mình, cho dù là trang phục, cây cối trong nhà hay thậm chí là thực phẩm, bạn đều có thể thêm yếu tố màu xanh vào.

Màu xanh trong tuần này có thể là biểu tượng mang lại may mắn cho bạn. Màu sắc này có thể giúp bạn giữ bình tĩnh và kiên nhẫn trong nhiều tình huống bất ngờ.

2. Tuổi Ngọ

Tuần này là một tuần đầy may mắn với những cá nhân tuổi Ngọ đang hẹn hò. Tình cảm của bạn trong tuần mới này đong đầy không khí ngọt ngào. Những ai muốn đưa mối quan hệ của mình lên một tầm cao mới, dù từ bạn bè trở thành người yêu hay từ người yêu trở thành nửa kia của cuộc đời thì cũng rất thuận lợi.

Công việc tuần này của tuổi Ngọ cũng có điểm sáng, nhìn chung bạn không phải vất vả nhiều trong thời điểm này. Những nỗ lực của bạn trước kia hiện đang mang đến kết quả tốt và mọi việc vận hành đúng quỹ đạo mong muốn.

Trong tuần này, bạn có thể chọn đi dạo, thiền ngoài trời để giải tỏa căng thẳng đồng thời thư giãn tâm trí. Chỉ cần giữ ấm cho cơ thể là được. Hãy tiếp xúc với không khí bên ngoài để cơ thể linh hoạt, năng động hơn. Điều này sẽ giúp bạn đảm bảo được tinh thần minh mẫn, sáng suốt trong mọi tình huống.

3. Tuổi Mão

Tuần này may mắn sẽ luôn mỉm cười với tuổi Mão. Nếu bạn có thể tin tưởng vào sức mạnh của chính mình và không nghi ngờ năng lực của bản thân thì bạn có thể đạt được các mục tiêu đã đề ra. Nếu như bạn cảm thấy lo lắng quá mức hoặc cảm thấy mục tiêu khó đạt được thì hãy thực hành một vài điều "tâm linh" nho nhỏ để tự tiếp sức cho bản thân. Bạn có thể, viết mong muốn của mình ra và treo lên cành hoa cắm trong nhà hoặc buộc nó vào cây nến thơm trong khi bạn ngồi tĩnh tâm suy nghĩ về các mục tiêu lẫn kế hoạch.

Đừng quá lo lắng khi tuần này, trực giác của bạn trở nên đặc biệt nhạy bén. Bạn có thể tinh ý nhận ra những thay đổi bất thường hoặc khám phá ra những cơ hội tốt. Bởi vì may mắn ở bên cạnh, che chở và hỗ trợ bạn có động lực đạt được thành công nhanh chóng hơn. Điều này cũng sẽ dẫn bạn đến những trải nghiệm bất ngờ và nhiều ngã rẽ may mắn hơn.

4. Tuổi Mùi

Một tuần cho những người tuổi Mùi tỏa sáng đang đến. Đừng ngạc nhiên vì tuần này bạn lại trở nên nổi tiếng đến vậy. Đặc biệt, nếu bạn là tuổi Mùi có ảnh hưởng trên mạng xã hội, người của công chúng hoặc sự nghiệp của bạn xoay quanh sự nổi tiếng. Mọi thứ của bạn trong tuần này sẽ đạt được bước phát triển mới. Bạn cũng có khả năng đưa mọi việc lên tầm cao hơn.

Đương nhiên, nhìn thấy ánh hào quang tỏa ra từ bạn sẽ thu hút không ít những kẻ ghen tị, thậm chí muốn chế giễu bạn. Nhưng đó không phải là trọng tâm cuộc sống của bạn, đừng tập trung vào những kẻ đó, hãy cố phớt lờ họ và bám sát mục tiêu của bản thân. Việc quá tập trung vào sai người và sự tiêu cực có thể sẽ làm suy yếu vận may của bạn. Hãy trân trọng những may mắn của bạn trong tuần, đừng lãng phí nó vào những người không đáng.

5. Tuổi Sửu

Cuộc sống của người tuổi Sửu sẽ tươi sáng hơn trong tuần mới này. Từ 18/12, may mắn đến và mở đường cho những giấc mơ của người tuổi Sửu với những ít trở ngại nhất. Đừng nghi ngờ sự may mắn này và những điều tốt lành nó mang lại. Kế hoạch và quyết định của bạn có thể sẽ khiến một số người bối rối nhưng bạn cần hiểu rằng, bạn mới là nhân vật chính cần nắm rõ còn đường mình đi.

Đừng để người khác trở thành vật cản con đường phát triển của bạn. Bạn cần tập trung tích lũy nhiều năng lượng, kiến thức lẫn tài sản để chuẩn bị đón một năm 2024 đầy thử thách dưới ảnh hưởng của hạn Thái Tuế.

Hãy nhớ, đừng cố kéo người khác đi cùng mình trên hành trình may mắn này. Chỉ có người ích kỷ mới muốn bạn ưu tiên họ hơn thành công của chính bạn. Hãy để trực giác mách bảo dẫn đường cho bạn.

