Từ vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy: Khởi tố 27 vụ án, 78 bị can

Mới đây, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã thay mặt lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen, biểu dương thành tích của Công an TP.HCM trong việc triển khai hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về điều tra, truy xét đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam, từ vụ việc phát hiện ngày 16/3 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Lãnh đạo Bộ Công an có thư khen thành tích của Công an TP.HCM. (Ảnh chụp màn hình)

Nội dung thư cho biết: Lực lượng đấu tranh chuyên án đã làm rõ phương thức, thủ đoạn lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân và các đơn vị bưu điện, chuyển phát nhanh để vận chuyển ma túy, qua đó triệt phá 20 đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên quan trên địa bàn TP.HCM và Bình Dương, khởi tố 27 vụ án, 78 bị can về các hành vi Mua bán, Vận chuyển, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm, thu giữ gần 50kg ma túy tổng hợp các loại, 2 khẩu súng và nhiều tang vật liên quan.

“Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi ghi nhận và nhiệt thành biểu dương thành tích nêu trên của Công an TP. HCM và các đơn vị, địa phương liên quan. Những chiến công nổi tiếp chiến công tạo nên thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an TP.HCM, xứng đáng là điển hình về công tác đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia; thể hiện tinh thần mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương... góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân” - Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc viết.

Ma túy được giấu trong các tuýp kem đánh răng vận chuyển từ Pháp về Việt Nam.

Trước đó, ngày 16/3, qua soi chiếu, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện trong 60kg hành lý gồm 4 vali của 4 tiếp viên hàng không có chứa ma túy. Tiến hành kiểm tra, phát hiện trong 4 vali có tổng cộng 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng, chứa tổng cộng 11,2 kg ma túy các loại.

4 nữ tiếp viên khai khi đang lưu trú tại Pháp thì có một người Việt Nam nhờ mang 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam. Các tiếp viên này không biết bên trong chứa ma túy. Lực lượng chức năng xác định chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự 4 tiếp viên này./.