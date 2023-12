Tự xưng Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng qua điện thoại để lừa đảo

Theo thông tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng , ngày 6/12, Công an tỉnh Sóc Trăng phát hiện có đối tượng sử dụng số điện thoại 0818.273.675 và số 0815.861.554, tự xưng tên là Hận - Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, gọi điện thoại cho cán bộ lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương trong tỉnh để thực hiện hành vi lừa đảo .

Sau khi phát hiện, Công an tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Phòng nghiệp vụ kiểm tra, xác minh làm rõ đối tượng thực hiện hành vi nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Sóc Trăng thông báo, Đại tá Huỳnh Hoài Hận - Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng chỉ sử dụng số điện thoại 0913.33.xxx để liên hệ công tác. Các số điện thoại đối tượng lừa đảo sử dụng là giả mạo.

Công an tỉnh Sóc Trăng đề nghị các đơn vị đề cao cảnh giác với hành vi mạo danh nêu trên. Nếu phát hiện đối tượng mạo danh Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đề nghị trao đổi về Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh (qua Thượng úy Hồ Xuân Thương, số điện thoại 0907.666.690) để phối hợp xử lý.