Từ YOSAKOI, cosplay đến trà đạo: Cách trường đại học rèn năng lực toàn cầu cho sinh viên

Diễn ra từ ngày 6/5 đến 16/5/2026, Tuần lễ Văn hóa Nhật Bản 2026 do Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, Trường Đại học Đại Nam tổ chức là hoạt động thường niên nhằm lan tỏa các giá trị văn hóa đặc trưng của Nhật Bản thông qua nghệ thuật, âm nhạc, trang phục truyền thống, ẩm thực và phong tục tập quán.

Chương trình năm nay có sự tham dự của ngài Ito Naoki - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Yoshioka Norihiko - Giám đốc Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và kết nối giáo dục giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Học ngoại ngữ bằng trải nghiệm thay vì chỉ học trên giáo trình

Điểm nhấn của tuần lễ Văn hóa Nhật Bản 2026 là Cuộc thi nhảy YOSAKOI Nhật Bản quy tụ 8 đội thi đến từ nhiều trường đại học.

Tuy nhiên, theo nhiều giảng viên, giá trị của hoạt động này không nằm ở sự sôi động trên sân khấu, mà ở những kỹ năng người học tích lũy được phía sau từng bước nhảy. Đó là tinh thần tập thể, tính kỷ luật, khả năng phối hợp và tư duy hội nhập… - những phẩm chất được đánh giá cao trong môi trường làm việc toàn cầu.

"Khi tham gia YOSAKOI hay trải nghiệm trà đạo, em hiểu hơn vì sao người Nhật coi trọng sự chỉn chu, tinh thần tập thể và trách nhiệm. Điều đó khiến việc học tiếng Nhật trở nên dễ nhớ và có ý nghĩa hơn," Nguyễn Thị Nhật, sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản chia sẻ.

Không dừng ở YOSAKOI, sinh viên còn được tham gia nhiều hoạt động như mặc kimono, viết thư pháp, gấp origami, trải nghiệm cosplay, khám phá trà đạo, ẩm thực hay nghệ thuật manga.

Những trải nghiệm tưởng như mang tính giải trí này đang phản ánh một xu hướng giáo dục được nhiều đại học trên thế giới theo đuổi: học tập qua trải nghiệm (experiential learning).

Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều, sinh viên được đặt vào bối cảnh văn hóa thực tế để hình thành khả năng thích nghi, tư duy đa văn hóa và năng lực hội nhập - những kỹ năng ngày càng được doanh nghiệp quốc tế coi trọng.

Khi trường đại học hướng tới đào tạo năng lực toàn cầu

Theo các chuyên gia giáo dục, trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng ưu tiên nhân sự có khả năng thích nghi, giao tiếp liên văn hóa và làm việc trong môi trường đa quốc gia, kiến thức chuyên môn thôi là chưa đủ.

TS. Vũ Thúy Nga - Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản cho biết: "Mục tiêu của chương trình không dừng ở việc giúp sinh viên yêu thích tiếng Nhật hay văn hóa Nhật Bản. Quan trọng hơn, các em học cách kết nối, thích nghi và sẵn sàng làm việc trong môi trường quốc tế. Bởi biết ngoại ngữ là lợi thế, nhưng hiểu văn hóa mới là chìa khóa để đồng hành và phát triển bền vững."

Quan điểm này cũng được PGS.TS Đào Thị Thu Giang - Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam nhấn mạnh: "Những sân chơi như Tuần lễ Văn hóa Nhật Bản không đơn thuần là hoạt động ngoại khóa, mà là một phần của quá trình đào tạo. Đại học hôm nay không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn, mà còn cần tạo môi trường để sinh viên trải nghiệm, hiểu khác biệt văn hóa và hình thành năng lực hội nhập. Chúng tôi hướng tới đào tạo người học phát triển toàn diện – vững chuyên môn, giàu trải nghiệm và sẵn sàng làm việc trong môi trường quốc tế."

Theo lãnh đạo nhà trường, nhiều bài học giúp sinh viên trưởng thành nhất đôi khi không đến từ giáo trình, mà đến từ trải nghiệm thực tế và sự thấu hiểu con người phía sau mỗi nền văn hóa.

Ngoại ngữ, trải nghiệm và cơ hội nghề nghiệp trong môi trường toàn cầu

Trong bối cảnh quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản ngày càng mở rộng, nhu cầu nhân lực thành thạo tiếng Nhật và am hiểu văn hóa Nhật Bản đang gia tăng ở nhiều lĩnh vực như biên - phiên dịch, giáo dục, du lịch, thương mại, logistics, công nghệ, nhân sự và doanh nghiệp FDI Nhật Bản.

PGS.TS Đào Thị Thu Giang cho biết, sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật Bản, Trường Đại học Đại Nam được đào tạo theo định hướng ngoại ngữ gắn với trải nghiệm thực tế và năng lực hội nhập, tăng cường giao lưu quốc tế, kết nối doanh nghiệp và môi trường thực hành.

Bên cạnh chương trình đào tạo, người học còn được tiếp cận nhiều chính sách đồng hành như quỹ học bổng 55 tỷ đồng, học kỳ quốc tế, hỗ trợ kết nối việc làm và cam kết không tăng học phí trong toàn khóa học.

Mô hình này được kỳ vọng giúp sinh viên thích nghi nhanh hơn với môi trường làm việc đa văn hóa - yếu tố ngày càng được doanh nghiệp đánh giá cao.

Năm 2026, Trường Đại học Đại Nam tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Nhật Bản theo 5 phương thức gồm: xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ THPT; xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; xét kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy (HSA, TSA, SPT, V-SAT); và xét tuyển bằng kết quả tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học cùng nhóm ngành.

