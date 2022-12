Tuần nào cũng lên truyền hình tuyển người, các sếp ‘Cơ hội cho ai’ tuyển được bao nhiêu? Nhân sự được tuyển giờ thế nào?

“Cơ hội cho ai? – Whose chance?” mùa thứ 4 vừa khép lại. Theo thống kê của chúng tôi, xuyên suốt 14 tập của mùa 4 có 17 ứng viên đạt được thỏa thuận công việc trên chương trình.



Trong đó, hai sếp chiêu mộ được nhiều ứng viên nhất là bà Lưu Nga - Nhà sáng lập Thương hiệu Thời trang Elise, và ông Lê Đức Thuấn - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (BNA), với 4 ứng viên.

Xét về mức lương, có 8/17 ứng viên đạt được mức lương 30 - 40 triệu đồng/tháng.

Lưu Cẩm Văn, 33 tuổi, là ứng viên đạt thỏa thuận mức lương cao nhất chương trình ở mức 40 triệu đồng/tháng, được chiêu mộ bởi sếp Nguyễn Trung Dũng - Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP DH Foods.

Thực tế, vị sếp trả lương hào phóng nhất chương trình phải kể đến sếp Lưu Nga, offer tới 50 triệu đồng cho một ứng viên không bằng cấp, profile khủng là Huỳnh Hà My, 31 tuổi, người đồng hành và phát triển kênh YouTube Best Ever Food Review Show, từ 20.000 người theo dõi đến hơn 8,5 triệu người theo dõi. Tuy nhiên, My không muốn rời xa gia đình ở TPHCM để ra Hà Nội cho nên đã từ chối offer của sếp Lưu Nga.

Ứng viên đạt thỏa thuận lương thấp nhất là Phạm Hồng Nhung, 22 tuổi, cô gái tốt nghiệp loại giỏi ĐH Bách Khoa TPHCM đã vượt qua đàn chị là du học sinh Úc. Nhung đạt được mức lương thỏa thuận ở mức 16 triệu đồng/tháng, với vị trí Nhân viên R&D và Quản lý Chất lượng tại DH Foods.

Ứng viên Phạm Hồng Nhung, 22 tuổi (phải)

Các nhân sự được tuyển giờ ra sao?

Sau cam kết trên truyền hình, một số nhân sự đã về với doanh nghiệp tuyển dụng.

Trịnh Hoàng Quân, 26 tuổi, tốt nghiệp ngành Kinh tế và Quản lý Đô thị, Đại học Kinh tế Quốc dân, hiện đã về với FPT Telecom của sếp Hoàng Nam Tiến, với vị trí Trưởng phòng phát triển Doanh nghiệp chi nhánh TPHCM, mức lương thỏa thuận 30.007.777 triệu đồng/tháng.

“Những ngày đầu khi về với FPT, mọi người không đối xử với tôi như một người từ truyền hình ra ngoài, mà đều có sự quan tâm, hỏi han”, Quân tâm sự.

Cấp trên của Quân, ông Lê Nam Dương - GĐ Trung tâm Kinh doanh dự án FPT Telecom - cho biết sau 6 tháng, công ty sẽ đánh giá và định hướng cho Quân dựa vào kết quả thực tế.

Phạm Huyền Trinh, 23 tuổi, cử nhân ngành Kinh tế Quốc tế trường đại học Kinh tế Quốc dân, sau chương trình đang đảm nhận vị trí Chuyên viên nội dung mạng xã hội Tập đoàn ASIM, mức lương 20 triệu đồng.

“Sau khi chốt deal, ban nhân sự của ASIM đã lập tức liên hệ với tôi để sắp xếp thời gian đến trao đổi công việc. Đây cũng là nơi có chính sách phúc lợi rất tốt. Sếp Trí là người tôi đã ngưỡng mộ, ở sếp có tinh thần truyền động lực rất lớn về sự sáng tạo, chinh phục cho mỗi nhân sự”, Trinh bày tỏ.

Sếp Vũ Minh Trí – Tổng Giám đốc Tập đoàn ASIM - cho biết Trinh là một Gen Z có tư duy rõ ràng hiếm có. Bạn hiểu rất rõ bạn muốn gì, biết gì và chưa biết gì.

Bên cạnh đó, các ứng viên như Lê Thanh Bình đã về với CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo ngọc (BNA), Lưu Cẩm Văn về với DH Foods, du học sinh Nga Nguyễn Hoài Thu về với FPT Telecom.

Còn Tống Hương Giang, ứng viên thỏa thuận lương 26,8 triệu đồng cho vị trí Phó phòng Digital Marketing của Thắng Lợi Group, đã chuyển vào TPHCM sinh sống với sự hỗ trợ nhà ở và xe đi lại như lời hứa của sếp Nguyễn Thanh Quyền – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn.