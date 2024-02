Tun Phạm - người dính 'tam tai' đầu năm sở hữu tài sản khủng: 24 tuổi từng kiếm 100 triệu đồng/tuần, kinh doanh hốt bạc tỷ, khoe nhà view hồ Tây tặng bố mẹ

Tun Phạm là nhà sáng tạo nội dung trên MXH được nhiều bạn trẻ yêu thích. Nhưng trong dịp đầu năm Giáp Thìn 2024, anh liên tục vướng phải những tranh cãi, lùm xùm.

Mở màn có lẽ là màn "unbox" lì xì thu hút gần 10 triệu lượt xem chỉ sau 3 ngày đăng tải. Trong đoạn clip, Tun Phạm công khai được Hương Giang mừng tuổi 500.000 VNĐ, 2 người bạn thân lì xì gần 10 triệu đồng, mẹ lì xì 500.000 VNĐ. Tổng thu nhập khoảng 12 triệu đồng sau mùng 2 Tết. Trong đó, bao lì xì 200.000 VNĐ của Đức Phúc gây chú ý, bị cho rằng có giá trị thấp hơn so với các phong bao khác.

Dù Tun Phạm đã khẳng định đây là lì xì lấy lộc đầu năm, không quan trọng có bao nhiêu tiền, đánh giá ai nhiều ai ít. Tuy nhiên, CĐM vẫn cho rằng đây màn "unbox" lì xì của Tun Phạm kém duyên, thiếu tinh tế.



Chưa dừng lại ở đó, chỉ vài ngày sau, cuốn sách "Vì Cậu Là Bạn Nhỏ Của Tớ" ra mắt vào tháng 12/2023 tiếp tục gây tranh cãi. Nhiều người đã kêu gọi tẩy chay vì quan điểm “phụ nữ là món quà dành cho đàn ông”, được trích trong cuốn sách. Theo đó, CĐM cho rằng quan điểm mang tính định kiến giới, có ý hạ thấp phụ nữ. Ngoài ra cuốn sách từng vướng ồn ào đạo văn.

Những ngày vừa qua, Tun Phạm liên tục vướng vào những ồn ào trên MXH.

Tun Phạm giàu cỡ nào?

Tun Phạm tên thật là Phạm Đức Huy (SN 1997), anh được biết đến là MC, TikToker nổi tiếng đang sở hữu kênh TikTok 3,4 triệu follower. Năm 2021, anh từng hé lộ có thời điểm, thu nhập trong một tuần đạt 100 triệu đồng. Anh cho biết, để có thu nhập trên không phải là điều dễ dàng, đó là một hành trình dài nỗ lực, từ giai đoạn bạn không là ai, bị coi thường cho đến lúc nhen nhúm lên một chút và được quan tâm.

Trong một lần trả lời phỏng vấn Dân Trí, Tun Phạm từng chia sẻ anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có điều kiện, vì thế anh hiểu được tầm quan trọng của đồng tiền. Cũng vì kinh tế gia đình hạn chế nên anh khát khao kiếm tiền mãnh liệt, luôn nỗ lực khi có cơ hội đến.

Cũng từ năm 2021, Tun Phạm đã công khai báo giá các hạng mục quảng cáo của mình. Ở thời điểm đó, anh thu về 12 triệu đồng cho một bức bài đăng ảnh trên Facebook còn một clip lên TikTok tự nghĩ kịch bản là 16 triệu đồng.

Tun Phạm còn rất mát tay trong việc kinh doanh. Nam TikToker đang là đồng sáng lập một thương hiệu kính mắt có 30 cơ sở ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Bản thân Tun Phạm sở hữu một quán ăn đồ Huế và cùng TikToker Long Chun mở quán ăn ở TP. HCM.

Khoảng tháng 3/2022, trong một video của Khánh Vy, Tun Phạm cởi mở chia sẻ về doanh thu các thương hiệu của mình. Anh cho biết: "Từ năm lớp 11, mỗi tháng Tun đã kiếm được khoảng 15 triệu đồng. Sau đó người này người kia rủ kinh doanh. Doanh thu ngày đầu tiên của cửa hàng ăn uống mà Tun đang kinh doanh là 16 triệu đồng, còn kính mắt thì đã tăng gấp 10, khoảng 205 triệu đồng".

Nhờ làm việc chăm chỉ, đến tháng 3 năm 2023, Tun Phạm đã chính thức mua được căn chung cư thuộc quận Tây Hồ - khu vực đắt đỏ bậc nhất Hà Nội. Căn nhà anh mua tặng bố mẹ có tổng diện tích 88m2, khu vực ban công thoáng đáng có view hồ Tây. Mặc dù không tiết lộ giá trị căn hộ, nhưng nếu tìm hiểu trên các chuyên trang bất động sản, ước tính số tiền mà anh bỏ ra từ 6 - 10 tỷ đồng. Anh còn chi thêm 500 triệu đồng để cải tạo toàn bộ không gian và nội thất căn nhà.



Ngoài sáng tạo nội dung, hợp tác với các nhãn hàng, kinh doanh sản phẩm kính mắt,... Tun Phạm còn đầu từ nhiều lĩnh vực khác.

Anh từng tiết lộ: "Tôi mua trái phiếu. Trái phiếu an toàn hơn cổ phiếu vì có tính rủi ro thấp hơn. Nhưng trước khi đầu tư mình cũng cân nhắc, xem xét kỹ là mình nên đầu tư, mua trái phiếu ở công ty nào thì an toàn, chứ không phải lao vào mua mà không tìm hiểu. Còn phần lãi mà trái phiếu mang lại thì không nhiều, chỉ nhỉnh hơn khoảng 2 - 3% so với gửi tiết kiệm ở ngân hàng vì chúng chỉ là một khoản đầu tư an toàn của tôi".

Tổng hợp