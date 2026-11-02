Từng bán nhà rẻ hơn thị trường đến 25%, nay Sunshine Group góp mặt trong liên doanh làm KĐT đa mục tiêu 100.000 tỷ đồng...khẳng định điều hàng nghìn người mong đợi

Ngày 30/10/2026, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5988/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và Quyết định số 6009/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City (tên thương mại Handico Sunshine New Hanoi) tại xã Thiên Lộc và xã Phúc Thịnh.

Liên danh các nhà đầu tư gồm Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine (KSF), Công ty TNHH Đầu tư Big Gain, Công ty cổ phần Thái Nam Land và Công ty cổ phần Bất động sản Potamos.

Với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 100.000 tỷ đồng, quy mô khoảng 465 ha, dự án đáp ứng nhu cầu an cư cho gần 97.500 người. Hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và thu hồi đất tại hai xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh đang được đẩy nhanh, với sự đồng thuận cao của người dân.

Hướng tới mục tiêu kiến tạo một “Hà Nội mới” phía Bắc Thủ đô, dự án được kỳ vọng trở thành hạt nhân trong chiến lược tái thiết không gian đô thị.

Được biết, đây là lần đầu tiên Sunshine Group tham gia dự án đa mục tiêu với quy mô lớn bậc nhất thủ đô. Tuy nhiên, trước khi tham gia dự án này, Sunshine Group từng là một trong những chủ đầu tư phát triển mạnh phân khúc nhà ở giá hợp lý .



Còn nhớ, cách hơn hơn 1 năm, các căn hộ tại dự án Sunshine Legend City nằm ngay cạnh cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đối diện 2 đại dự án lớn Vinhomes Ocean Park 2 – Vinhomes Ocean Park 3 từng "dậy sóng" thị trường khi chủ đầu tư gần 1.000 căn hộ tại dự án Sunshine Legend City đã chính thức báo "slod out" ngay ngày đầu ra mắt. Điều đặc biệt là dự án này có giá khoảng 50 triệu đồng/m2, thấp hơn các căn hộ cùng phân khúc xung quanh đến 25% thời điểm đó.

Dù có giá thấp hơn nhưng Sunshine Group khẳng định dự án sẽ có tiêu chuẩn tương đương các dự án đã vận hành. Các căn hộ tại dự án cũng được bàn giao trọn bộ nội thất, người mua có thể vào ở ngay. Đáng chú ý, Sunshine Lengend City có thêm dòng sản phẩm được bàn giao đầy đủ nội thất, người mua chỉ việc nhận nhà về ở luôn.

Sunshine Legend City có quy mô gần 50ha, gần 8.000 căn hộ cao cấp và gần 700 dinh thự, nhà phố





Ngay sau Sunshine Legend, tại TP.HCM, hai dự án Sunshine Bay Retreat Vung Tau và Sunshine Sky City cũng tiếp tục tạo nên sự sôi động cục bộ trên thị trường khi đưa ra mức giá trong khoảng từ trên 60-70 triệu đồng/m2, thấp hơn nhiều so với mặt bằng cao cấp chung tại khu vực vốn đã chạm ngưỡng 100 triệu/m2.

Việc liên tục đưa ra các dự án với mức giá thấp hơn thị trường nằm trong chiến lược phát triển hơn 20.000 căn hộ chất lượng cao giá hợp lý đã được Sunshine Group công bố sớm từ ĐHCĐ năm 2025, với mục tiêu đưa mặt bằng giá dễ tiếp cận hơn, mở rộng cơ hội an cư cho người ở thực.

Để thực hiện chiến lược này, Sunshine Group từng cho biết doanh nghiệp chủ động không chạy theo lợi nhuận tối đa, đặt chất lượng sản phẩm là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược đồng hành cùng Chính phủ để bình ổn thị trường và mở rộng khả năng tiếp cận nhà ở cho người thu nhập trung bình.

Là một trong những doanh nghiệp lớn trong liên danh chủ đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City, đại diện Sunshine Group từng chia sẻ dự án góp phần tái định cư cho người dân thủ đô được Nhà nước hỗ trợ về giá đất, chi phí giảm thì chắc chắn giá nhà sẽ tốt hơn, chất lượng sẽ tốt hơn nữa.

Dự án được kỳ vọng đóng vai trò hạt nhân trong chiến lược tái thiết Thủ đô, gắn với mục tiêu phát triển các không gian văn hóa, kế thừa và bảo lưu những giá trị truyền thống của một đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng xã hội.

Công viên Văn hóa Hà Nội - Handico Sunshine New Ha Noi trong lòng dự án.

Theo đó công viên văn hóa, quảng trường cộng đồng, không gian xanh và mặt nước được chú trọng phát triển, hài hòa trong kiến trúc Hà Nội, đồng thời mở rộng không gian đô thị mới theo mô hình phát triển định hướng giao thông công cộng (TOD).

Đặc biệt, dự án ưu tiên tái tạo các không gian kinh doanh và hoạt động đô thị phù hợp, tạo thêm cơ hội việc làm, bảo đảm sinh kế cho người dân sớm ổn định cuộc sống, góp phần định hình một Hà Nội mới, hiện đại, nhưng vẫn giữ chiều sâu văn hóa Thăng Long

Đặc biệt, dự án phát triển các căn hộ sinh thái theo tiêu chuẩn chất lượng cao, với thiết kế chú trọng tối ưu hóa thông gió và ánh sáng tự nhiên. Toàn bộ 100% căn đều được bố trí logia hoặc ban công riêng, hướng tầm nhìn ra không gian sinh thái chung của toàn khu. Mặt bằng thiết kế được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm tối ưu công năng sử dụng, gia tăng diện tích thực tế cho cư dân.

Đồng thời, hệ vật liệu hoàn thiện cũng được tuyển chọn kỹ lưỡng nhằm đáp ứng các tiêu chí về thẩm mỹ, độ bền và sử dụng lâu dài. Điểm đáng chú ý là, dù được định vị theo tiêu chuẩn chất lượng cao, các căn hộ tại dự án dự kiến có mức giá chỉ từ 4x triệu đồng/m2.

Sunshine Group sẽ phát triển hệ thống căn hộ chất lượng cao tại dự án đa mục tiêu Bắc Thăng Long (Urban City) tương đương chất lượng dòng sản phẩm Sunshine City của Tập đoàn này.

Với chất lượng được đầu tư bài bản cùng mặt bằng giá hợp lý, dự án được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội sở hữu nhà ở cho đông đảo người dân, đồng thời góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển theo hướng minh bạch, bền vững và lấy giá trị thực làm nền tảng.