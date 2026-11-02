Đầu tư Hòa Xuân được giao 46,4ha làm Khu đô thị mới phía Tây Bắc TP Bắc Ninh

Theo Quyết định số 2924/QĐ-UBND ngày 29/10/2026, UBND TP Bắc Ninh quyết định giao đất cho Công ty TNHH Đầu tư Hoà Xuân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phía Tây Bắc TP Bắc Ninh, tại phường Vũ Ninh (đợt 1).



Diện tích đất được giao là 464.718,0m2, đất ở đô thị. Về hình thức giao đất, cho thuê đất, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 134.015,1m² (gồm đất nhà ở liền kề (631 lô): 63.564,2m²; đất biệt thự song lập (146 lô): 31.251,0m²; đất nhà ở xã hội: 39.199,9m²);.

Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm: 63.982,0m² (gồm đất thương mại dịch vụ: 2.004,4m²; đất trường mầm non: 2.831,4m²; đất trường tiểu học: 5.433,5m²; đất trường liên cấp tiểu học và THCS: 14.453,7m²; đất y tế: 1.187,9m²; đất bãi đỗ xe: 20.141,0m²; đất trung tâm thể dục thể thao - văn hóa: 17.930,1m²).

266.720,9m² được giao đất không thu tiền sử dụng đất gồm: Đất cây xanh 70.428,6m²; đất mặt nước 13.727,9m²; đất nghĩa trang 9.058,5 m²; đất giao thông 156.684,2m²; đất hạ tầng kỹ thuật 16.821,7m².

Thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh Quyết định giao đất, cho thuê đất đối với diện tích Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh

Về nhà đầu tư dự án, Công ty TNHH Đầu tư Hoà Xuân mới được thành lập tháng 7/2026, đặt trụ sở tại Bắc Ninh; đăng ký ngành nhề kinh doanh bất động sản. Ông Nguyễn Tân Lập (SN 1989) là Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Vốn điều lệ doanh nghiệp 1.518 tỷ đồng do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Hòa An góp 85%, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đỉnh góp 15%.

Về Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Hòa An (Hạ tầng Hòa An), pháp nhân này thành lập tháng 3/2022 trụ sở tại Hà Nội. Với vốn điều lệ 170 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm ông Nguyễn Tân Lập nắm 45%, Nguyễn Hồng Quân 25%, Hồ Ngọc Toàn 30%.

Đến tháng 12/2024, Hạ tầng Hòa An có bước tăng vốn khủng từ 170 tỷ đồng lên 1.350 tỷ đồng rồi tăng tiếp lên 1.600 tỷ đồng vào tháng 3/2025. Cơ cấu cổ đông không được công bố.

Dữ liệu của PV cho biết, tháng 6/2025, Hạ tầng Hòa An và Ban quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh (cũ) ký Hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất số 61/2025/HĐDA ngày 16/06/2025 để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phía Tây Bắc TP Bắc Ninh (Khu 3) - Tiểu khu 3.1 tại phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (nay là TP Bắc Ninh) và các văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng này (nếu có).

Đến tháng 7/2025, Hạ tầng Hòa An sử dụng quyền tài sản (bao gồm: quyền đòi nợ và thụ hưởng số tiền đòi nợ; quyền yêu cầu hoàn trả tiền ứng trước, tiền phạt vi phạm, tiền bồi thường thiệt hại và thụ hưởng số tiền này; các quyền, lợi ích, các khoản bồi hoàn; …) phát sinh từ hợp đồng trên để thế chấp tại VietinBank chi nhánh Quang Trung.

Cũng vào tháng 7/2025, ông Nguyễn Tân Lập đem 72 triệu cổ phần tại Hạ tầng Hòa An để thế chấp tại VietinBank chi nhánh Quang Trung.