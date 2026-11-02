Dự án Khu nghỉ dưỡng Huyền thoại Địa Trung Hải 'về tay' chủ mới

Thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP.Huế, sau 5 lần được đưa đấu giá, dự án Khu nghỉ dưỡng Huyền thoại Địa Trung Hải ở xã Chân Mây - Lăng Cô đã "về tay" chủ mới.

Tài sản được đưa ra đấu giá gồm 3 khu nghỉ dưỡng và dịch vụ, 12 biệt thự có bể bơi, 40 biệt thự không có bể bơi, sân tennis, khu bán hàng lưu niệm, khu đón tiếp lễ tân cùng các quyền khai thác, vận hành dự án.

Dự án Khu nghỉ dưỡng Huyền thoại Địa Trung Hải nằm tại khu đất số 04, tờ bản đồ số 67, thuộc xã Lộc Vĩnh trước đây, nay là xã Chân Mây - Lăng Cô; được khởi công đầu năm 2016 với quy mô gần 7ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 750 tỷ đồng.

Dự án do Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và phát triển nhà Vicoland (Vicoland) làm chủ đầu tư; được kỳ vọng sẽ trở thành khu nghỉ dưỡng cao cấp với hệ thống biệt thự, khách sạn và các dịch vụ tiện ích đạt tiêu chuẩn 5 sao.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án sẽ đi vào hoạt động từ cuối năm 2018 nhưng sau đó liên tục chậm tiến độ. Đến tháng 7/2024, Vicoland được gia hạn tiến độ sử dụng đất thêm 24 tháng để tiếp tục thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng huyền thoại Địa Trung Hải.

Tuy nhiên, do gặp khó khăn, không thể tiếp tục triển khai dự án, Vicoland đã thỏa thuận bàn giao toàn bộ tài sản cho Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) để tổ chức đấu giá, thu hồi nợ.

Vicoland được thành lập vào tháng 6/2007, tiền thân là Công ty cổ phần tài chính Vincon.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi giữa tháng 5/2018, Vicoland có vốn điều lệ 500 tỷ đồng; trong đó doanh nhân Bùi Đức Long nắm giữ tới 96,67% vốn doanh nghiệp.

Thời điểm này, ông Long cũng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Vicoland. Ông Bùi Đức Long là một doanh nhân "có tên tuổi" giới doanh nhân Việt Nam, từng được biết đến với vai trò Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Dịch vụ Golf Việt Nam (VGS Group).

Quay trở lại với Vicoland, đến cuối tháng 1/2019, doanh nghiệp này tăng vốn lên 1.200 tỷ đồng, 100% là nguồn vốn tư nhân trong nước.

Sau nhiều lần điều chỉnh, theo công bố thay đổi gần đây nhất (tháng 11/2023), Vicoland có 3 người đứng tên gồm: ông Hồ Kỷ- Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Hữu Quý- Phó Tổng Giám đốc và bà Trần Thị Minh Chiêu- Tổng Giám đốc.