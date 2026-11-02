Khang Điền báo lãi ròng quý III/2026 đạt gần 169 tỷ đồng dù doanh thu chỉ còn hơn 41 tỷ đồng

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (MCK: KDH, sàn HoSE) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 ghi nhận doanh thu thuần hơn 41,4 tỷ đồng, giảm 96,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu chuyển nhượng bất động sản giảm mạnh từ hơn 1.080,2 tỷ đồng xuống còn gần 25 tỷ đồng; doanh thu cung cấp dịch vụ hơn 12,9 tỷ đồng, giảm 7,2%; doanh thu từ hoạt động cho thuê hơn 3,5 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp chỉ đạt gần 6,2 tỷ đồng, giảm 99,2% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 70,6% xuống còn 14,9%.

Ngoài ra, Khang Điền còn thu về hơn 3 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 38,1% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là lãi tiền gửi và cho vay.

Điểm tựa đáng kể cho hoạt động kinh doanh của công ty trong kỳ này là khoản lợi nhuận đến từ công ty liên kết với hơn 132,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước không ghi nhận khoản này. Thu nhập khác hơn 141,4 tỷ đồng, gấp 16,2 lần cùng kỳ, chủ yếu là khoản bồi thường chấm dứt hợp đồng với gần 129,4 tỷ đồng.

Ảnh: KDH

Về các khoản chi phí, chi phí tài chính tăng mạnh từ gần 2,7 tỷ đồng lên hơn 12,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp gần 50,9 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng giảm mạnh từ 71,5 tỷ đồng xuống còn hơn 16 tỷ đồng, do chi phí hoa hồng và chi phí hỗ trợ khách hàng đều giảm mạnh.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Khang Điền báo lãi ròng quý III/2026 đạt gần 168,8 tỷ đồng, giảm 67,9% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Khang Điền mang về doanh thu thuần hơn 483,4 tỷ đồng, giảm 83,1% so với 9 tháng đầu năm 2025. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.267,7 tỷ đồng, tăng 50,8%.

Kết quả nêu trên đạt được chủ yếu nhờ khoản lãi hơn 896,3 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng vốn góp trong Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Bình Trưng Mới.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, khoản này đã bao gồm khoản lãi hơn 21,6 tỷ đồng từ chênh lệch giữa tổng giá chuyển nhượng 2% vốn góp và giá trị ghi sổ của tài sản thuần và khoản lãi đã được ghi nhận vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của các năm trước, liên quan đến giao dịch chuyển nhượng vốn trước đây với các cổ đông không kiểm soát.

Bên cạnh đó, Khang Điền còn ghi nhận gần 285,2 tỷ đồng lãi từ giao dịch mua rẻ là phần chênh lệch giữa phần sở hữu của nhóm công ty trong giá trị hợp lý của tài sản thuần có thể xác định được cao hơn giá phí khoản đầu tư vào CTCP Phát triển Bất động sản An Lập.

Năm 2026, Khang Điền lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.500 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 84,5% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Khang Điền tăng 27,1% so với đầu năm, lên mức gần 43.310,4 tỷ đồng.

Về cơ cấu tài sản, hàng tồn kho chiếm 69,1% tổng tài sản với gần 29.912,7 tỷ đồng, tăng 28,6% so với đầu năm, chủ yếu là bất động sản xây dựng dở dang.

Trong đó, các dự án có giá trị tồn kho lớn như dự án Khang Phúc- Khu dân cư Tân Tạo (gần 9.377,9 tỷ đồng), An Lập - Bình Trưng Đông (hơn 5.566,8 tỷ đồng), Bình Trưng - Bình Trưng Đông (gần 5.037,9 tỷ đồng), Đoàn Nguyên - Bình Trưng Đông (gần 3.527,8 tỷ đồng), Khang Phúc - Khu dân cư Bình Hưng 11A (gần 2.158,3 tỷ đồng), Khang Phúc - Khu định cư Phong Phú 2 (hơn 1.959,7 tỷ đồng).

Ngoài ra, Khang Điền còn ghi nhận hơn 1.962,2 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại dự án Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng.

Được biết, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thuộc các dự án nêu trên đều đã được Khang Điền thế chấp cho các khoản vay ngân hàng.

Cũng tính đến cuối quý III/2026, tiền và các khoản tương đương tiền của Khang Điền ghi nhận hơn 6.199 tỷ đồng, tăng 143,6% so với đầu năm.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Khang Điền ở mức hơn 23.165,4 tỷ đồng, tăng 79,4% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp nhận trước tiền chuyển nhượng bất động sản gần 1.863,8 tỷ đồng, tăng 189% so với đầu năm.

Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn ở mức gần 17.776,5 tỷ đồng, tăng 75,1% so với đầu năm và chiếm 76,7% tổng nợ, chủ yếu là các khoản vay từ ngân hàng.

Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 470,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm gần 3.294,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thay đổi vốn lưu động chỉ còn khoảng hơn 59,6 tỷ đồng sau khi loại các khoản lãi một lần như thoái vốn Bình Trưng Mới và giao dịch mua rẻ An Lập, trong khi công ty đã trả tới hơn 862,1 tỷ đồng lãi vay, tăng 40,4% so với cùng kỳ.

Nguồn tiền chính đến từ khoản tăng phải trả hơn 2.531,5 tỷ đồng cùng hơn 613,5 tỷ đồng các khoản phải thu. Nếu không có các khoản này, dòng tiền kinh doanh sẽ âm khoảng 2.061 tỷ đồng.