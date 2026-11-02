Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau nhiều lần 'trễ hẹn', nút giao hiện đại bậc nhất TP.HCM hiện thi công ra sao?

| | Bất động sản

Sau nhiều lần điều chỉnh tiến độ, nút giao An Phú vẫn còn hạng mục dang dở; một số nhánh cầu chưa thể thi công đồng bộ do vướng bàn giao mặt bằng ở Lương Định Của.

Dự án nút giao An Phú, công trình giao thông 3 tầng được đánh giá có quy mô lớn và hiện đại bậc nhất TP.HCM, khởi công cuối năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng.

Công trình có vai trò kết nối các trục giao thông huyết mạch gồm cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ, đường Lương Định Của, Nguyễn Thị Định và Đồng Văn Cống.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày đầu tháng 11, sau nhiều lần điều chỉnh tiến độ, công trường dự án vẫn còn nhiều hạng mục dang dở. Một số nhánh cầu chưa thể hoàn thành theo kế hoạch, trong đó có những hạng mục chịu ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng.

Hiện các đơn vị thi công đang tập trung triển khai nhánh cầu N1.1 thuộc hạng mục cầu chữ Y. Trong khi đó, nhánh N1.2 theo hướng từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây về đường Lương Định Của vẫn đang chờ mặt bằng tại khu vực đường Lương Định Của, thuộc dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường này.

Trước đó, một số hạng mục quan trọng của nút giao đã lần lượt được đưa vào khai thác. Cụ thể, nhánh cầu vượt N2 kết nối từ đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây rẽ trái xuống đại lộ Mai Chí Thọ, được thông xe tối 31/12/2025.

Tiếp đó, hầm chui HC1-02 được đưa vào khai thác sáng 2/2/2026. Ngày 1/5/2026, nhánh cầu vượt N3 kết nối trực tiếp từ đại lộ Mai Chí Thọ sang đường Đồng Văn Cống, hướng về cảng Cát Lái, tiếp tục được thông xe.

Đến ngày 21/8/2026, nhánh cầu N4 và nhánh cầu trái Giồng Ông Tố cũng được đưa vào khai thác, mở thêm hướng lưu thông giữa đại lộ Mai Chí Thọ và đường Đồng Văn Cống.

Theo kế hoạch trước đó của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông), nhánh cầu N1.1 dự kiến thông xe trong tháng 10/2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 2/11 cho thấy hạng mục này vẫn chưa gác dầm cầu qua đường Mai Chí Thọ và tuyến đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đối với nhánh cầu N1.2, phần công trình nằm trong phạm vi nút giao vẫn đang được triển khai. Thời điểm dự kiến thông xe là ngày 30/4/2027, phụ thuộc vào tiến độ bàn giao mặt bằng trên đường Lương Định Của .

Ngoài các hạng mục cầu và đường, những gói thầu hoàn thiện như trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống camera và bảng thông tin điện tử dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026.

Theo kế hoạch mới nhất, toàn bộ dự án nút giao An Phú dự kiến hoàn thành trong quý II/2027. Sau đó, chủ đầu tư sẽ bàn giao công trình và thực hiện quyết toán trong quý III/2027.

Những lần điều chỉnh tiến độ dự án nút giao An Phú

Dự án nút giao An Phú được khởi công ngày 29/12/2022, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 3.408 tỷ đồng.

Công trình được thiết kế với quy mô 3 tầng, gồm hầm chui, cầu vượt và đảo trung tâm. Dự án có 6 nhánh cầu vượt mang ký hiệu N1.1, N1.2, N1.3, N2, N3, N4 và 2 cầu mở rộng Bà Dạt, Giồng Ông Tố.

Ban đầu, dự án được kỳ vọng hoàn thành vào ngày 30/4/2025. Tuy nhiên, sau đó, thời điểm hoàn thành được điều chỉnh sang cuối năm 2025. Đến thời hạn này, công trình mới đạt hơn 70% giá trị hợp đồng, nhiều hạng mục vẫn còn dang dở.

Tháng 12/2025, dự án tiếp tục được điều chỉnh tiến độ lần thứ nhất, dự kiến hoàn thành trong quý II/2026. Theo kế hoạch, nhánh cầu vượt N2 phải hoàn thành trước ngày 31/12/2025, hầm chui HC1-02 hoàn thành trước ngày 15/1/2026.

Tuy nhiên, tiến độ thực tế tiếp tục chậm so với kế hoạch. Nhánh cầu vượt N2 được thông xe tối 31/12/2025, trong khi hầm chui HC1-02 đến sáng 2/2/2026 mới được đưa vào khai thác. Các hạng mục tiếp theo gồm nhánh N3 thông xe ngày 1/5/2026, nhánh N4 và cầu trái Giồng Ông Tố thông xe ngày 21/8/2026.

Tháng 7/2026, dự án được điều chỉnh tiến độ lần thứ hai, thời gian hoàn thành lùi đến hết quý III/2027. Trong đó, nhánh cầu N1.1 dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác đầu tháng 10/2026 nhưng đến đầu tháng 11 vẫn chưa đạt kế hoạch.

Riêng nhánh cầu N1.2 dự kiến hoàn thành ngày 30/4/2027. Tiến độ hạng mục này phụ thuộc vào việc bàn giao mặt bằng trên đường Lương Định Của.

Theo Lương Ý/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người dân 2 tỉnh miền Tây này đón tin vui: Chính thức phê duyệt xây dựng cầu dây văng 2 tầng hơn 27.000 tỷ đồng, có 6 làn cao tốc ở tầng trên, đường sắt chạy bên dưới, dự kiến khởi công năm 2027

Người dân 2 tỉnh miền Tây này đón tin vui: Chính thức phê duyệt xây dựng cầu dây văng 2 tầng hơn 27.000 tỷ đồng, có 6 làn cao tốc ở tầng trên, đường sắt chạy bên dưới, dự kiến khởi công năm 2027 Nổi bật

Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam xây dựng công trình lớn nhất Đông Nam Á nằm sâu dưới lòng đất 500m, vốn đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng

Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam xây dựng công trình lớn nhất Đông Nam Á nằm sâu dưới lòng đất 500m, vốn đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng Nổi bật

Hạn cuối nộp thuế đất phi nông nghiệp: Có thể nộp thay, lưu ý tiền chậm nộp

Hạn cuối nộp thuế đất phi nông nghiệp: Có thể nộp thay, lưu ý tiền chậm nộp

13:14 , 02/11/2026
Khang Điền báo lãi ròng quý III/2026 đạt gần 169 tỷ đồng dù doanh thu chỉ còn hơn 41 tỷ đồng

Khang Điền báo lãi ròng quý III/2026 đạt gần 169 tỷ đồng dù doanh thu chỉ còn hơn 41 tỷ đồng

12:55 , 02/11/2026
Kiến nghị làm rõ cách xác định hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K)

Kiến nghị làm rõ cách xác định hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K)

12:34 , 02/11/2026
Lãi sau thuế 9 tháng tăng hơn 80% so với cùng kỳ, Taseco Land tăng tốc mở rộng quy mô đầu tư

Lãi sau thuế 9 tháng tăng hơn 80% so với cùng kỳ, Taseco Land tăng tốc mở rộng quy mô đầu tư

12:22 , 02/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên