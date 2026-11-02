Nút giao cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo thông thoáng bất ngờ, phương tiện qua Cổ Linh chật vật

Dù Sở Xây dựng Hà Nội vừa bổ sung rào chắn trên dải phân cách giữa kéo dài 150m từ ngày 21/10 để thi công mố, trụ cầu Tứ Liên, các phương tiện vẫn lưu thông ổn định. Việc cấm xe khách trên 16 chỗ và xe tải lớn đi vào đường Nghi Tàm, cùng hệ thống biển báo hướng dẫn lộ trình từ xa qua cầu Nhật Tân, Vành đai 3 đã "chia lửa" đáng kể cho đại công trường này