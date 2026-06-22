Từng bỏ gần 4 triệu đồng mua Office 2019 trọn đời, nhưng hàng triệu người dùng Apple sắp không còn dùng nó để chỉnh sửa tài liệu được nữa

Trong nhiều năm, một trong những lý do khiến Office 2019 được nhiều người lựa chọn là lời hứa rất đơn giản: trả tiền một lần và sử dụng lâu dài. Không cần đóng phí hàng tháng như Microsoft 365, người dùng chỉ cần bỏ ra khoảng 150 USD, tương đương gần 4 triệu đồng, để sở hữu Word, Excel, PowerPoint và các ứng dụng văn phòng quen thuộc.

Thế nhưng đối với nhiều người dùng Mac, lời hứa đó sắp đứng trước một thử thách lớn. Microsoft vừa xác nhận rằng từ ngày 13/7/2026, Office 2019 for Mac sẽ chuyển sang chế độ "Reduced Functionality Mode". Khi đó, Word, Excel, PowerPoint, Outlook và OneNote vẫn có thể mở tài liệu, đọc nội dung và in tệp như bình thường. Tuy nhiên, người dùng sẽ không còn khả năng tạo tài liệu mới, chỉnh sửa nội dung hoặc lưu các thay đổi.

Nói cách khác, bộ phần mềm văn phòng mà họ từng bỏ tiền mua để làm việc sẽ dần trở thành một bộ công cụ chỉ dùng để xem tài liệu.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là nguyên nhân không đến từ việc máy tính hỏng, phần mềm lỗi hay hệ điều hành ngừng hoạt động. Thủ phạm thực sự lại là một chứng chỉ số dùng để xác thực giấy phép Office sắp hết hạn.

Theo Microsoft, các phiên bản Office còn nằm trong thời gian hỗ trợ sẽ nhận được chứng chỉ mới thông qua các bản cập nhật. Tuy nhiên, Office 2019 for Mac đã chính thức hết vòng đời hỗ trợ từ tháng 10/2023. Điều đó đồng nghĩa bộ phần mềm này không còn nhận được bản cập nhật cần thiết để gia hạn cơ chế xác thực.

Về mặt kỹ thuật, Microsoft có lý do hợp lý. Công ty từ lâu đã công bố chính sách vòng đời sản phẩm và không có nghĩa vụ cung cấp hỗ trợ vô thời hạn cho các phần mềm cũ. Tuy nhiên, điều khiến tranh cãi bùng nổ nằm ở chỗ người dùng không mua Office 2019 theo mô hình thuê bao mà mua giấy phép vĩnh viễn.

Đối với phần lớn khách hàng, khái niệm "vĩnh viễn" thường được hiểu khá đơn giản: phần mềm có thể không còn được cập nhật, không còn nhận tính năng mới hay bản vá bảo mật, nhưng vẫn tiếp tục hoạt động trên chiếc máy đã cài đặt. Đây cũng là cách nhiều phần mềm máy tính truyền thống tồn tại suốt hàng chục năm qua.

Chính vì vậy, việc một phần mềm đã được kích hoạt hợp lệ và vẫn còn nằm trên ổ cứng bỗng mất khả năng thực hiện chức năng quan trọng nhất khiến không ít người cảm thấy khó chấp nhận.

Microsoft không gọi đây là một "kill switch" hay cơ chế vô hiệu hóa từ xa. Trên thực tế, công ty không xóa Office khỏi máy tính của người dùng. Các ứng dụng vẫn xuất hiện trên màn hình, vẫn mở được tài liệu và vẫn cho phép truy cập dữ liệu.

Tuy nhiên, với nhiều người dùng, sự khác biệt này mang tính kỹ thuật nhiều hơn thực tế. Nếu ngày 12/7 họ vẫn có thể mở Word để chỉnh sửa hợp đồng hoặc hoàn thiện báo cáo, nhưng sang ngày 13/7 lại không thể lưu những thay đổi đó nữa, trải nghiệm cuối cùng gần như không khác mấy so với việc phần mềm bị vô hiệu hóa.

Điều khiến câu chuyện trở nên nhạy cảm hơn là những thông điệp trước đây liên quan đến Office 2019. Khi sản phẩm hết hỗ trợ vào năm 2023, Microsoft từng nhấn mạnh rằng các ứng dụng sẽ tiếp tục hoạt động sau thời điểm đó. Tuy nhiên, các tài liệu hỗ trợ sau này được điều chỉnh theo hướng nhấn mạnh việc người dùng vẫn có thể truy cập dữ liệu, thay vì khẳng định toàn bộ chức năng của ứng dụng sẽ tiếp tục hoạt động như trước.

Sự thay đổi tưởng chừng nhỏ trong cách diễn đạt lại tạo ra khác biệt rất lớn. Với người dùng, "ứng dụng vẫn hoạt động" và "vẫn truy cập được dữ liệu" là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, đặc biệt khi chức năng chỉnh sửa và lưu tài liệu chính là lý do họ mua Office ngay từ đầu.

Bên cạnh đó, trường hợp của Office 2021 càng khiến nhiều người đặt câu hỏi. Phiên bản này cũng chịu ảnh hưởng từ cùng cơ chế chứng chỉ số, nhưng do vẫn còn nằm trong thời gian hỗ trợ nên Microsoft có thể phát hành bản cập nhật để giải quyết vấn đề. Điều đó đồng nghĩa ranh giới giữa việc phần mềm tiếp tục hoạt động hay không không nằm ở khả năng kỹ thuật, mà nằm ở việc sản phẩm còn nằm trong chính sách hỗ trợ của Microsoft hay không.

Trong nhiều năm, người dùng vẫn tin rằng khi bỏ tiền mua một phần mềm theo giấy phép vĩnh viễn, họ đang sở hữu một công cụ có thể sử dụng lâu dài trên máy tính của mình. Thế nhưng sự việc này cho thấy ngay cả những phần mềm được cài đặt cục bộ vẫn có thể phụ thuộc vào hệ thống xác thực, chứng chỉ số và các hạ tầng do nhà phát triển kiểm soát.