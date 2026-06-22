CƠ QUAN CÔNG AN KHUYẾN CÁO: Các biện pháp phòng ngừa "bẫy" du lịch; bảo vệ người già, trẻ em trước nguy cơ lừa đảo trên mạng

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với những chiếc "bẫy du lịch" trên không gian mạng

Cũng theo Công an tỉnh Phú Thọ, mùa hè hằng năm là thời điểm nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, du lịch của người dân tăng cao. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng đặt phòng, đặt vé và thanh toán trực tuyến, các đối tượng lừa đảo cũng lợi dụng thời điểm này để gia tăng hoạt động, giăng bẫy người dân bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp. Chỉ vì một phút chủ quan hoặc ham giá rẻ, nhiều người đã mất hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng khi lên kế hoạch cho một chuyến du lịch.

Một trong những thủ đoạn phổ biến nhất hiện nay là giả mạo các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, homestay hoặc công ty lữ hành uy tín.

Theo đó, các đối tượng thường sao chép toàn bộ hình ảnh, nội dung quảng cáo, số điện thoại, địa chỉ từ các đơn vị kinh doanh thật để tạo lập website, fanpage hoặc tài khoản mạng xã hội giả mạo.

Để tăng độ tin cậy, chúng đầu tư chạy quảng cáo, mua lượt theo dõi, bình luận ảo hoặc thuê người đánh giá tích cực. Nhiều trang giả mạo có giao diện gần giống hoàn toàn với trang chính thức khiến người dân rất khó phân biệt.

Đánh vào tâm lý muốn tiết kiệm chi phí, các đối tượng đưa ra những chương trình khuyến mại "siêu hấp dẫn" như giảm giá 40 - 70%, tặng thêm dịch vụ miễn phí hoặc cam kết giữ phòng trong thời gian cao điểm với mức giá thấp bất thường.

Khi khách hàng liên hệ, các đối tượng liên tục thúc ép chuyển tiền đặt cọc với lý do "sắp hết phòng", "nhiều khách đang chờ đặt", "ưu đãi chỉ còn trong vài phút".

Chính tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội đã khiến nhiều người nhanh chóng chuyển tiền mà không kiểm chứng thông tin.

Thực tế cho thấy, giá dịch vụ du lịch trong mùa cao điểm thường tăng do nhu cầu lớn. Vì vậy, những lời mời chào giá quá rẻ so với mặt bằng chung luôn tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.

Điểm đáng chú ý là thủ đoạn của các đối tượng không chỉ dừng lại ở việc nhận tiền đặt cọc rồi biến mất mà còn "dẫn dụ" để nạn nhân chuyển tiền nhiều lần.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền lần đầu, các đối tượng tiếp tục thông báo giao dịch bị lỗi, sai nội dung chuyển khoản hoặc chưa đủ điều kiện xác nhận đặt phòng.

Chúng yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền để "kích hoạt hệ thống", "xác minh tài khoản", "hoàn tất thủ tục hoàn tiền".

Nhiều người vì muốn lấy lại khoản tiền đã chuyển trước đó nên tiếp tục làm theo hướng dẫn và rơi vào vòng xoáy lừa đảo.

Một số trường hợp, đối tượng còn gửi các giấy xác nhận đặt phòng giả, hợp đồng giả, hóa đơn điện tử giả có đóng dấu và chữ ký nhằm tạo niềm tin cho nạn nhân.

Chỉ đến khi đến địa điểm du lịch hoặc liên hệ với cơ sở lưu trú thật, người dân mới phát hiện mình đã bị lừa.

Một thủ đoạn khác đang có xu hướng gia tăng là giả danh nhân viên hãng hàng không, công ty du lịch hoặc khách sạn để liên hệ với khách hàng.

Các đối tượng gọi điện thông báo chuyến bay bị thay đổi lịch trình, cần hoàn tiền vé hoặc hỗ trợ nâng hạng dịch vụ. Sau đó, chúng yêu cầu người dân truy cập một đường link hoặc cài đặt ứng dụng để thực hiện các bước xác nhận.

Thực chất, đây là các website giả mạo hoặc ứng dụng chứa mã độc. Khi người dùng đăng nhập tài khoản ngân hàng hoặc cung cấp mã OTP, toàn bộ thông tin sẽ bị các đối tượng chiếm đoạt. Chỉ trong vài phút, tiền trong tài khoản có thể bị chuyển đi mà chủ tài khoản không kịp phản ứng.

Đáng lo ngại hơn, các đối tượng thường nắm được một số thông tin cá nhân của nạn nhân như họ tên, số điện thoại, lịch trình du lịch hoặc thông tin đặt vé. Điều này khiến nhiều người tin rằng mình đang làm việc với nhân viên chính thức của đơn vị cung cấp dịch vụ.

Đặt dịch vụ du lịch trên mạng: Các dấu hiệu cần đặc biệt cảnh giác

Để bảo vệ mình trước các chiêu trò lừa đảo, khi đặt dịch vụ du lịch trên không gian mạng, người dân cần đặc biệt cảnh giác khi gặp các dấu hiệu như:

- Giá phòng, giá tour, giá vé thấp bất thường so với thị trường;

- Fanpage mới thành lập nhưng quảng cáo rầm rộ, lượng tương tác không tự nhiên;

- Người bán chỉ liên hệ qua mạng xã hội, không có địa chỉ hoặc thông tin doanh nghiệp rõ ràng;

- Thúc ép chuyển tiền ngay với lý do hết phòng, hết vé hoặc sắp kết thúc chương trình ưu đãi;

- Yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân thay vì tài khoản doanh nghiệp;

- Liên tục yêu cầu chuyển thêm tiền để xác nhận giao dịch hoặc nhận hoàn tiền;

- Gửi đường link lạ yêu cầu đăng nhập tài khoản ngân hàng;

- Yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc thông tin thẻ ngân hàng.

Đặc biệt người dân cần ghi nhớ rằng không có ngân hàng, cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp uy tín nào yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP hoặc mật khẩu tài khoản.

Các biện pháp chủ động phòng ngừa

Để bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình trong mùa du lịch, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa:

- Trước khi đặt dịch vụ, cần tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp, kiểm tra website chính thức, số điện thoại, địa chỉ hoạt động và tham khảo đánh giá từ nhiều nguồn khác nhau.

- Khi đặt phòng hoặc mua vé trực tuyến, nên thực hiện giao dịch trên các nền tảng uy tín, có cơ chế bảo vệ khách hàng và thanh toán an toàn.

- Không tin vào những lời quảng cáo giá rẻ bất thường hoặc các chương trình khuyến mại thiếu căn cứ. Nếu mức giá thấp hơn quá nhiều so với thị trường, người dân cần đặt câu hỏi về tính xác thực của dịch vụ.

- Tuyệt đối không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng theo yêu cầu của người tự xưng là nhân viên hỗ trợ kỹ thuật, nhân viên hãng hàng không hoặc công ty du lịch.

- Không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào.

- Khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, cần lưu giữ toàn bộ tin nhắn, hình ảnh giao dịch, chứng từ chuyển tiền và nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý.

Một đường link lạ hay một lời mời chào "quá hời" có thể là khởi đầu của một vụ lừa đảo

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, du lịch là nhu cầu chính đáng, mang lại nhiều trải nghiệm và giá trị tinh thần cho mỗi người. Tuy nhiên, trong bối cảnh các loại tội phạm công nghệ cao ngày càng gia tăng và hoạt động tinh vi, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động trang bị kiến thức nhận diện các thủ đoạn lừa đảo.

Một cuộc gọi bất thường, một đường link lạ hay một lời mời chào "quá hời" có thể là khởi đầu của một vụ lừa đảo.

Sự cẩn trọng trong từng giao dịch không chỉ giúp bảo vệ tài sản của bản thân mà còn góp phần hạn chế "đất sống" của các đối tượng phạm tội trên không gian mạng, để mỗi chuyến du lịch thực sự là những ngày nghỉ an toàn, vui vẻ và trọn vẹn.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cảnh giác nguy cơ lừa đảo công nghệ cao đối với trẻ em và người cao tuổi

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, điện thoại thông minh và mạng xã hội đã trở thành công cụ quen thuộc trong đời sống hằng ngày.

Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích mang lại, môi trường mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt đối với trẻ em và người cao tuổi – những nhóm đối tượng còn hạn chế về kỹ năng nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ: Thực tế cho thấy, trẻ em ngày nay tiếp cận internet từ rất sớm thông qua các nền tảng mạng xã hội, trò chơi trực tuyến và các ứng dụng giải trí. Trong khi đó, nhiều người cao tuổi cũng bắt đầu sử dụng điện thoại thông minh để liên lạc, cập nhật thông tin và thực hiện các giao dịch trực tuyến.

Tuy nhiên, do thiếu kiến thức và kỹ năng bảo vệ bản thân trên môi trường số, hai nhóm đối tượng này đang trở thành mục tiêu mà các đối tượng tội phạm công nghệ cao thường xuyên nhắm tới.

Đối với trẻ em, tâm lý tò mò, ham khám phá khiến các em dễ bị thu hút bởi những quảng cáo hấp dẫn, các chương trình nhận quà miễn phí hoặc những lời mời gọi tham gia trò chơi, cuộc thi trên mạng.

Nhiều đối tượng xấu lợi dụng đặc điểm này để dụ dỗ trẻ truy cập vào các đường link giả mạo, tải về ứng dụng chứa mã độc hoặc cung cấp thông tin cá nhân.

Không ít trường hợp trẻ em vô tình để lộ thông tin tài khoản, mật khẩu hoặc dữ liệu cá nhân của gia đình, tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Đối với người cao tuổi, việc hạn chế trong tiếp cận công nghệ và nhận diện các thủ đoạn mới khiến họ dễ trở thành nạn nhân của các cuộc gọi giả danh cơ quan chức năng, ngân hàng, nhân viên viễn thông hoặc các đối tượng tự xưng là người thân đang gặp khó khăn cần chuyển tiền gấp.

Các đối tượng thường sử dụng nhiều hình thức tinh vi như gửi đường link giả mạo, yêu cầu cài đặt ứng dụng lạ, cung cấp mã xác thực hoặc thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, nhiều vụ việc lừa đảo thời gian qua cho thấy chỉ cần một thao tác bất cẩn như bấm vào đường link không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp mã xác thực cho người lạ, các đối tượng có thể chiếm quyền kiểm soát thiết bị, đánh cắp dữ liệu cá nhân, truy cập tài khoản ngân hàng và thực hiện các giao dịch trái phép.

Để chủ động phòng ngừa các nguy cơ trên, mỗi gia đình cần nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, tăng cường quản lý việc sử dụng thiết bị điện tử đối với trẻ em và thường xuyên hướng dẫn người cao tuổi nhận diện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới.

Không nên giao điện thoại có liên kết tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc lưu sẵn thông tin thanh toán cho những người chưa đủ khả năng tự bảo vệ trên môi trường mạng.

Đồng thời, cần nhắc nhở các thành viên trong gia đình tuyệt đối không truy cập các đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức.

Bên cạnh các biện pháp kỹ thuật, việc xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh cũng đóng vai trò quan trọng.

Đối với trẻ em, cần khuyến khích tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa, học tập kỹ năng sống nhằm hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử.

Đối với người cao tuổi, việc tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và sinh hoạt cộng đồng sẽ góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin chính thống, từ đó nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Mỗi gia đình cần xác định rằng việc bảo vệ trẻ em và người cao tuổi trên môi trường số không chỉ là trách nhiệm của riêng cá nhân mà còn là giải pháp quan trọng góp phần phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng và giữ gìn cuộc sống bình yên cho mỗi gia đình và toàn xã hội.