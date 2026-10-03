Từng có hơn 30 tỷ đồng trong tay, mỗi tháng kiếm 636 triệu đồng: 1 triệu phú giờ phải chạy taxi ở tuổi 48

Từng có thu nhập khoảng 100.000 ringgit (hơn 636 triệu đồng) mỗi tháng và sở hữu khối tài sản được ước tính 4,8 triệu ringgit (hơn 30,5 tỷ đồng), Aaron Lim hiện phải làm tài xế để trang trải cuộc sống sau khi mất toàn bộ tài sản và gánh khoản nợ khoảng 1 triệu ringgit (hơn 6,3 tỷ đồng).

Aaron Lim, 48 tuổi, là người Malaysia từng được biết đến tại các sòng bạc ở khu nghỉ dưỡng Genting Highlands vào đầu những năm 2020. Ông thường chơi baccarat và từng giành được những khoản tiền lớn từ trò chơi này.

Lim cũng điều hành một blog chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm liên quan đến baccarat. Theo Mothership, trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023, thu nhập của ông được cho là khoảng 100.000 ringgit mỗi tháng.

Aaron Lim thời còn nổi tiếng tại các sòng bạc và thường xuyên chơi baccarat (Ảnh: news.az)

Khi đó, Lim có cuộc sống khá dư dả, thường xuyên di chuyển bằng máy bay riêng thuê và sở hữu tài sản cá nhân được ước tính khoảng 4,8 triệu ringgit.

Tuy nhiên, tình hình tài chính của Lim sau đó thay đổi hoàn toàn. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Lim cho biết ông từng quá tự tin vào vận may của bản thân. Những khoản thua lớn không khiến ông dừng lại mà ngược lại, ông tiếp tục chơi với hy vọng có thể lấy lại số tiền đã mất.

Theo chia sẻ của Lim, ông mắc chứng nghiện cờ bạc và liên tục tìm cách gỡ các khoản thua, kể cả khi số tiền ngày càng lớn. Việc này cuối cùng khiến ông mất toàn bộ tài sản. Lim cũng phải gánh khoản nợ khoảng 1 triệu ringgit từ các chủ nợ và người quen.

Sau khi không còn tài sản, Lim chuyển sang làm tài xế taxi. Một người bạn đã cho ông mượn xe để có phương tiện làm việc. Hiện thu nhập tối đa mỗi ngày của ông khoảng 200 ringgit (hơn 1,2 triệu đồng).

Ở tuổi 48, Aaron Lim hiện làm tài xế taxi để trang trải cuộc sống (Ảnh: news.az)

Khoản tiền kiếm được được Lim sử dụng chủ yếu cho các nhu cầu thiết yếu như ăn uống và chi phí sinh hoạt hàng ngày. Ông cũng phải dành một phần thu nhập để mua thuốc liên quan đến tình trạng mất ngủ và đau lưng.

Mức thu nhập hiện tại thấp hơn đáng kể so với thời điểm Lim từng được cho là kiếm khoảng 100.000 ringgit mỗi tháng. Cuộc sống của ông cũng thay đổi từ việc thường xuyên đi lại bằng máy bay riêng thuê sang làm việc mỗi ngày để có thu nhập trang trải các nhu cầu cơ bản.

Lim cho biết ông đã từ bỏ cờ bạc. Sau những gì đã trải qua, ông muốn tập trung vào công việc hiện tại và tự kiếm sống.

Ở tuổi 48, Lim nói những cuộc phiêu lưu trước đây đã trở thành quá khứ. Ông muốn bắt đầu lại cuộc sống bằng việc làm việc chăm chỉ để tự nuôi sống bản thân.

Nguồn: news.az