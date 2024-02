Từng “giấu” bạn gái mới rất kỹ, Bằng Kiều giờ mới tiết lộ lý do “quay xe” để công khai: Cảm thấy viên mãn ở tuổi 50

Là cái tên đặc biệt với khán giả Hà Nội, Bằng Kiều có rất nhiều concert tại thủ đô và đặc biệt, chương trình nào cũng sold out vé từ sớm. Anh chia sẻ, bản thân sinh ra, lớn lên và thành danh ở Hà Nội nên luôn có một tình cảm đặc biệt với nơi đây. Đồng thời, khán giả Hà Nội đặc biệt dành tình cảm và ủng hộ anh suốt bao nhiêu năm qua.

Chính nhờ tình cảm trân trọng dành cho khán giả, trong mỗi chương trình của mình, anh luôn muốn làm chỉn chu nhất có thể. Vào ngày 8/3/2024 sắp tới đây, nam ca sĩ sẽ một lần nữa góp giọng trong Liveshow "Người tình in Concert'' do IB Group VietNam tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đây là lần thứ 2 Bằng Kiều đảm nhận vị trí ca sĩ chính trong show Người tình in concert nhưng anh tự tin đảm bảo rằng, mỗi "Người tình" đều sẽ có điểm khác biệt riêng. Trong lần này, khách mời và những cộng sự trong chương trình cũng có những yếu tố "lần đầu tiên", do đó, sẽ có rất nhiều điều bất ngờ dành cho khán giả và chỉ được bật mí đúng trong liveshow.

"Trong hơn 10 năm nay, mỗi concert tôi làm đều mang câu chuyện, nội dung, chân dung khác nhau và lần này cũng vậy. Thực sự tôi đã rất quen thuộc với khán giả Hà Nội, tôi cũng không muốn mất đi sự quen thuộc đó nhưng vẫn sẽ cố gắng đem tới nhiều yếu tố khác biệt. Lần này tôi có một lượng những người cộng sự, khách mời đặc biệt nên có thể đây là concert đầu tiên cho khán giả thấy những góc rất mới", Bằng Kiều chia sẻ.

Trong đó, lần đầu kết hợp với hai nam ca sĩ Nguyễn Hưng và Lương Tùng Quang trên sân khấu thủ đô, Bằng Kiều cũng không ngừng đắn đo, suy nghĩ để làm nên tiết mục chất lượng nhất cho khán giả. "Khi làm biên tập âm nhạc, lúc nào tôi cũng muốn phát huy những gì hay nhất của các ca sĩ, bạn diễn trong chương trình. Anh Hưng và Lương Tùng Quang đều rất thành danh và có khán giả riêng của mình. Vì vậy tôi sẽ nghiên cứu kỹ và các tiết mục sẽ mang đậm nét đặc trưng của mỗi người", anh tiết lộ.

Bên cạnh đó, với những cái tên quen thuộc như Lệ Quyên, Minh Tuyết, Lam Anh… anh tự tin hiểu rõ cá tính âm nhạc của mỗi người vì đã kết hợp, làm việc quá nhiều. Tuy nhiên lần này, anh vẫn sẽ đảo một chút, thêm gia vị, khám phá góc mới mẻ về những giọng ca mà bao lâu nay khán giả vẫn biết.

Bằng Kiều chia sẻ: "Với tôi, họ luôn là những người rất đặc biệt vì ngoài giọng hát và cá tính âm nhạc nổi bật, mỗi người đều có thế mạnh và được khán giả yêu mến bao năm qua. Khi làm việc chung với ba ca sĩ nữ này, tôi đều thấy những điều thú vị. Vì mỗi người sẽ có sự nữ tính, mạnh mẽ khác nhau."

Bằng Kiều trong nghệ thuật là người toàn tài, đa năng; trên sân khấu là một ca sĩ hóm hỉnh, duyên dáng. Lúc nào cũng vậy, mỗi sân khấu của anh đều chứa đựng tình yêu ở đó, dù trầm lặng, tinh tế hay mạnh mẽ, nồng nàn. Đó chính là cách mà "ông hoàng tình ca" có thể kể chuyện tình ca từng ca khúc, để đưa mỗi câu hát đều đi sâu vào lòng người.

Thời điểm tổ chức Người tình in concert 2022 cũng là lúc nam ca sĩ có bạn gái và em bé mới. Anh tiết lộ, bạn gái là người khá kín đáo, làm công việc bình thường nên không quen với việc công khai và bản thân anh rất tôn trọng mong muốn của cô. Nhưng dần dần, chính tình yêu mến, quan tâm của khán giả khiến Bằng Kiều cảm thấy may mắn và hạnh phúc. Bạn gái của anh cũng đã chấp nhận những điều mà trước đây chưa từng có, như ra đường có người nhận ra và được nhiều người yêu mến hơn. Điều đó khiến cả hai trở nên cởi mở hơn, sẵn sàng chia sẻ cuộc sống hạnh phúc của mình với đông đảo mọi người.

Qua những chia sẻ đó, khán giả dần được chứng kiến những khía cạnh khác rất đời thường của "ông hoàng tình ca". Trên sân khấu, anh hào hoa và tỏa sáng thì khi về nhà, anh trở thành một con người của gia đình, làm được rất nhiều việc nhà, từ chăm con tới nấu ăn, đỡ đần và chia sẻ với vợ.

"Tôi biết bản thân không hoàn hảo nhưng tôi luôn cố gắng là người có trách nhiệm nhất trong vai trò làm chồng, làm cha của mình", Bằng Kiều chia sẻ. "Với tôi, hiện tại chính là ‘đủ đầy’. Khi biết đủ, người ta sẽ cảm thấy thoải mái, không bị áp lực gì trong cuộc sống."

"Thực sự bao nhiêu năm làm nghề, tôi cũng may mắn chạm được những đỉnh cao, vinh quang trong nghề nghiệp, biết được khán giả yêu mến mình nhường nào. Vì thế, tôi lúc nào cũng thấy đủ, thấy mình may mắn khi nhận được tình cảm bao năm nay, đến giờ vẫn vậy. Đó là phần thưởng lớn nhất, hạnh phúc nhất và cũng là thước đo hữu hiệu nhất của sự thành công", anh nhận định.