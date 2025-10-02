Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tung hàng trăm tỷ "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên giảm điểm, tự doanh CTCK săn lùng mã nào nhiều nhất?

02-10-2025 - 18:09 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK ghi nhận mua ròng 343 tỷ đồng trên HOSE.

Sau phiên đầu tháng tăng điểm với thanh khoản thấp, thị trường chứng khoán tiếp tục mở cửa phiên 2/10 trong sắc xanh. Áp lực bán gia tăng ở vùng kháng cự và gia tăng mạnh hơn trong phiên chiều. Đóng cửa, VN-Index giảm 12,34 điểm (-0,74%) về mức 1.652,71 điểm, tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh ở kháng cự quanh 1.680 điểm. Giao dịch khối ngoại là điểm trừ khi họ bán ròng mạnh với giá trị 2.399 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Cụ thể, VHM và MBB được mua ròng với giá trị lần lượt là 104 tỷ và 59 tỷ đồng. Theo sau là SHB (51 tỷ), MWG (39 tỷ), VPB (22 tỷ), CTG (20 tỷ), TCB (17 tỷ), HPG (17 tỷ), GEX (16 tỷ) và STB (14 tỷ đồng) đều được tự doanh CTCK mua mạnh.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại VSC với giá trị -37 tỷ đồng, tiếp theo là LPB (-22 tỷ), VRE (-21 tỷ), VIC (-16 tỷ) và VNM (-10 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như PDR (-5 tỷ), PVT (-4 tỷ), VCB (-4 tỷ), VIB (-4 tỷ) và NVL (-3 tỷ đồng).

