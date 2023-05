Từng là lựa chọn ‘quốc dân’ của người Việt, phân khúc xe này chỉ đạt doanh số hơn 1.000 xe/tháng trong 4 tháng qua

Không chỉ là khó khăn chung của thị trường, phân khúc xe này đang thực sự gặp nhiều vấn đề về lượng tiêu thụ trong năm 2023.

Sedan hạng C từng là một trong những phân khúc xe “quốc dân” tại Việt Nam với những cái tên đình đám như Kia K3 (Kia Cerato trước đây), Toyota Corolla Altis hay Mazda3. Tuy nhiên, doanh số của các mẫu xe này đang ngày càng tệ trong khoảng 2 năm trở lại đây, đặc biệt là từ đầu năm 2023.

Trong tháng 4 vừa qua, tổng doanh số của 5 mẫu sedan hạng C có báo cáo doanh số tại Việt Nam gồm Mazda 3, Kia K3, Hyundai Elantra, Toyota Corolla Altis và Honda Civic chỉ đạt 1.059 xe, trong đó Mazda có doanh số cao nhất đạt 403 xe còn Honda Civic doanh số thấp nhất, đạt 131 xe.

Đây đã là tháng thứ 4 liên tiếp trong năm doanh số của các mẫu xe này chỉ quanh mức 1.000 xe. Trước đó, doanh số trong tháng 1 đạt 1.131 xe, tháng 2 là 1.206 xe, tháng 3 nhích lên 1.299 xe sau đó tiếp tục giảm sâu vào tháng 4. So với cùng kỳ, doanh số của phân khúc này đã giảm khoảng 70%.

Nên nhớ, tháng 4 là thời điểm hàng loạt mẫu sedan hạng C nhận ưu đãi lớn về giá, hầu hết đều giảm giá vài chục triệu đồng, chưa kể tặng kèm phụ kiện.

Nhìn chung, đây là giai đoạn doanh số đi xuống của toàn thị trường. Do đó, sedan hạng C cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Tuy nhiên, nên nhớ ngay cả trong giai đoạn này, vẫn có hàng loạt mẫu xe chủ lực của các hãng đạt doanh số 1.000 – 2.000 xe/tháng. Những năm trước, Kia K3 (hay Cerato trước đây) hay Mazda 3 thường xuyên có mặt trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường với doanh số trên 1.000 xe/tháng nhưng từ đầu năm 2023, điều này không xảy ra.

Doanh số sedan hạng C 4 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ.

Có một thực tế là sedan hạng C đang ngày càng tỏ ra “lạc nhịp” so với xu hướng thị trường hiện nay. Những chiếc sedan hạng C bản tiêu chuẩn hiện có giá bán tương đương với sedan hạng B bản cao nên nhiều người ưu tiên chọn các mẫu sedan hạng B như Toyota Vios, Honda City hay Hyundai Accent với trang bị ngày càng nhiều, kiểu dáng đẹp.

Cũng ở tầm giá này, ngày càng nhiều người thích các mẫu SUV đô thị với lợi thế gầm cao, phù hợp với điều kiện di chuyển ở Việt Nam thay vì bản sedan. Cũng với số tiền tương tự, một số khác lại thích xe MPV nhờ nhiều lựa chọn, rộng rãi cho cả gia đình.

Sau 4 tháng đầu năm 2022, doanh số của phân khúc này chỉ đạt 4.693 xe, giảm đến 6.408 xe, tương đương 58% so với cùng kỳ năm 2022. Với xu hướng hiện tại, rất khó có một “con sóng” đặc biệt nào đó có thể kéo doanh số của các mẫu sedan hạng C đi lên về doanh số. “Chiêu” quen thuộc nhất là giảm giá thì cũng đã được áp dụng rồi và chưa mang lại hiệu quả đáng kể.