Phân khúc ô tô này tăng doanh số 670% trong 5 năm - từ chỉ vài nghìn xe/năm thành dòng xe được người Việt yêu thích nhất

Nếu tính về lịch sử xuất hiện tại Việt Nam, SUV đô thị là một trong những dòng xe có tuổi đời ngắn nhất nhưng lại đang chứng kiến sự phát triển một cách đáng kinh ngạc.

Doanh số tăng phi mã mỗi năm

Từ năm 2018 đến 2022, doanh số phân khúc SUV đô thị tăng gần 700%, từ 9.047 chiếc lên 69.672 chiếc. Đây chính là phân khúc có tốc độ tăng trưởng tốt nhất thị trường ô tô Việt Nam. Thậm chí, trong 3 năm xuất hiện đại dịch Covid-19 từ 2020 đến 2022, khi nhiều phân khúc khác đi ngang hoặc sụt giảm doanh số, SUV đô thị lại chứng kiến sự nhảy vọt về doanh số một cách đáng kinh ngạc.

Năm 2022, phân khúc này đạt doanh số hơn 24.000 xe, tăng 76% so với 2020. Đến 2021, doanh số phân khúc này tiếp tục tăng gần 94% so với 2022 còn mức tăng của 2022 so với 2021 là 47%.

Doanh số phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam trong 5 năm qua đã tăng 670%.

Số lượng mẫu xe tham gia thị trường cũng phản ánh sự sôi động của phân khúc SUV đô thị. Năm 2018, chỉ có 3 mẫu xe tham gia cạnh tranh gồm Ford Ecosport, Hyundai Kona và Honda HR-V. Trong khi đó bước sang 2022, số lượng đã lên đến hơn chục mẫu, có thể kể đến như Toyota Corolla Cross, Raize, Kia Seltos, Sonet, Mazda CX-3, CX-30, Hyundai Creta, Honda HR-V, Peugeot 2008, MG ZS, Nissan Kick hay Volkswagen T-Cross.

Đáng chú ý, 2 trong số 3 model có mặt trên thị trường cách đây 5 năm đều đã bị khai tử là Hyundai Kona và Ford Ecosport trong khi model còn lại là Honda HR-V chưa bao giờ được xếp vào trong nhóm cạnh tranh doanh số. Điều này phần nào phản ánh sự khắc nghiệt của phân khúc này.

Nhiều model, đào thải mạnh mẽ

Với khoảng 12 mẫu xe tham gia cạnh tranh, SUV đô thị chính là phân khúc sôi động nhất trên thị trường ô tô Việt. Nếu như ở các phân khúc khác, những hãng sản xuất lớn sẽ cố gắng có 1 model để cạnh tranh thì với SUV đô thị, con số này với nhiều hãng là 2, thậm chí có thể lên đến 3. Chẳng hạn, Toyota đang có 2 mẫu xe cạnh tranh ở phân khúc này gồm Corolla Cross và Raize nhưng đang rục rịch đưa thêm mẫu Yaris Cross về nước.

Kia cũng có 2 cái tên tham gia cạnh tranh gồm Seltos và Sonet, giống với Mazda với 2 model CX-3 và CX-30.

Toyota ấp ủ việc đưa mẫu SUV đô thị thứ 3 vào thị trường Việt Nam.

Nhiều model, sự đào thải là điều không thể tránh khỏi. Ngoài việc 2 cái tên từng “đình đám” một thời là Ford Ecosport và Hyundai Kona đã dừng cuộc chơi, ngôi vị “vua doanh số” ở phân khúc này cũng liên tục thay đổi qua các năm.

Ford Ecosport chính là mẫu xe khai phá phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam và “một mình một chợ” ở phân khúc này với doanh số tương đối ấn tượng, khoảng 4.000-5.000 chiếc/năm trong 5 năm sau đó.

Tuy nhiên, khi Hyundai Kona được bán ra vào năm 2018, model này chỉ mất 1 năm để giành lấy ngôi vị số một phân khúc của đối thủ với hơn 7.000 xe bán ra, so với 4.000 của Ford Ecosport. Tuy nhiên, Hyundai Kona cũng chỉ giữ ngôi vị này trong 2 năm (2019 và 2020) khi bước sang 2021, mẫu xe này tỏ ra thua kém hoàn toàn so với 2 cái tên là Toyota Corolla Cross và Kia Seltos - những mẫu xe ra mắt thị trường vào giữa 2020.

Hiện tại, Toyota Corolla Cross vẫn đang vững vàng trên ngôi vị số một phân khúc trong các năm 2021 (hơn 18.400 xe) và 2022 (hơn 21.400 xe). Chưa có dấu hiệu cho một cuộc “soán vị” nào cho đến thời điểm này nhưng mọi bất ngờ đều có thể tiếp tục xảy ra.

Sau 2 tháng đầu năm, SUV đô thị chính là phân khúc có doanh số tốt nhất thị trường.

Sau 2 tháng đầu năm 2023, SUV đô thị đang là phân khúc bán chạy nhất thị trường Việt Nam với 7.197 xe bàn giao cho người dùng, vượt qua sedan hạng B với 6.835 xe hay những chiếc crossover cỡ trung (6.308 xe) – cho thấy sức hút cực kỳ mạnh mẽ của phân khúc này.

Thực tế, những chiếc SUV đô thị với thiết kế nhỏ gọn, gầm cao được cho rất phù hợp với điều kiện đường xá tại Việt Nam. Tầm giá sản phẩm lại đa dạng, phổ biến trong khoảng 600-900 triệu đồng, thích hợp cho phần đông người mua xe tại Việt Nam. Do đó, không ngạc nhiên khi SUV đô thị sẽ tiếp tục là một trong những phân khúc hot nhất trên thị trường trong thời gian tới.