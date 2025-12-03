Từng là mỹ nhân thị phi, giờ là “bà chủ nông trại nhỏ”: Trương Hinh Dư khoe vườn hoa, vườn rau đẹp như tranh Monet khiến chị em phát sốt

Trên mạng xã hội Trung Quốc, người ta hay nói vui rằng “người Trung Quốc có gen trồng rau trong xương tủy”. Nhìn vườn nhà Trương Hinh Dư là hiểu câu nói đó không hề quá lời. Sau khi kết hôn với quân nhân Hà Tiệp, sinh con và dần rút khỏi showbiz, nữ diễn viên không chọn cuộc sống xa hoa tiệc tùng mà mê mẩn… đất, cây, hạt giống.

Cô biến khoảng sân hơn 100m2 thành “nông trại Monet” thu nhỏ vừa có hoa hồng, dây leo rực rỡ, vừa có dàn rau, dàn cà chua, giàn bí, dàn trái cây đủ loại. Những bức ảnh cô đeo mặt nạ dưỡng da, tay với lên hái hoa hồng, hay chú chó cưng đứng giữa giàn hoa đủ sắc màu, khiến nhiều người ngỡ đó là resort ở ngoại ô, ai ngờ chỉ là sân sau nhà một bà mẹ bỉm. Cuộc sống như tranh vẽ ấy làm không ít phụ nữ thành thị lặng người nghĩ: Hóa ra, thứ mình khao khát không phải là nhà to xe sang, mà chỉ là một khu vườn nhỏ cho riêng mình.

Từ mỹ nhân thị phi đến “bà chủ nông trại nhỏ”

Nhắc đến Trương Hinh Dư, nhiều khán giả Việt từng nhớ đến cô qua các vai diễn cổ trang gợi cảm, cái tên thường đi kèm không ít tranh cãi. Nhưng vài năm trở lại đây, câu chuyện về cô đã khác. Cô kết hôn với quân nhân Hà Tiệp năm 2018, tổ chức một đám cưới kín đáo, sau đó gần như rút khỏi vòng xoáy ồn ào của làng giải trí, trở thành “vợ quân nhân, mẹ bỉm” với cuộc sống bình lặng hơn nhiều so với tưởng tượng về một nữ minh tinh.

Thay vì chiếm sóng bởi scandal, Trương Hinh Dư chuyển sang chiếm sóng vì… vườn nhà. Trên Weibo và các nền tảng khác, cô thường xuyên đăng hình khu vườn của mình: Lúc là khoe hoa nở rộ, lúc là khoe trái cây trĩu cành, khi lại hí hửng khoe rổ thu hoạch đầy ắp mận, cà chua, bí, quả lặc lè… Kèm theo những bức hình luôn là dòng caption rất đời thường, kiểu như “hôm nay lại thu hoạch, cảm ơn bản thân đã chịu khó cuốc đất tưới cây” hoặc “nhìn thấy con ăn quả mình trồng, mọi vất vả đều đáng giá”.

Đằng sau khuôn mặt xinh đẹp từng đóng bao vai mỹ nhân mê hoặc màn ảnh, người ta thấy một cô gái tóc cột gọn, mặc đồ đơn giản, tay lấm bùn, ngồi xổm tỉa lá, bắt sâu, chẳng còn chút điệu đà của thảm đỏ. Có lẽ cũng chính vì vậy, hình ảnh của cô trở nên gần gũi, “đời” hơn với các bà mẹ và phụ nữ trung niên - những người vốn vẫn theo dõi showbiz nhưng lại tìm kiếm một kiểu hạnh phúc rất khác: Bớt drama, thêm mùi đất, mùi lá, mùi trái cây chín.

“Monet garden” 100m2: Đầy hoa, đủ rau, nhiều quả nhưng không phải ruộng

Truyền thông Trung Quốc gọi khu vườn của Trương Hinh Dư là “vườn Monet sang chảnh”, còn chính cô đặt cho khoảng sân sau một cái tên rất dễ thương: “Khai Hinh nông trường” vừa chơi chữ theo tên mình, vừa gợi cảm giác ấm áp, gần gũi. Trong khoảng sân chừng 100m2, cô không xây hồ bơi hay nhà kính xa hoa, mà bày đủ loại chậu, lu, khung gỗ để trồng cây. Hoa hồng, cẩm tú cầu, hoa leo đủ màu được cô sắp xếp quanh tường và dàn gỗ, tạo ra background “ảo” như một bức tranh. Giữa những khóm hoa là luống rau xanh, dàn cà chua đỏ, trái cây chín vàng - một sự kết hợp khiến người ta vừa muốn chụp ảnh, vừa muốn… xin giống về trồng.

Điều đáng nói là cuộc sống trong vườn ấy không hào nhoáng kiểu “check-in cho vui”. Trong những đoạn chia sẻ, Trương Hinh Dư kể rất đơn giản: Gieo hạt, chờ nảy mầm, che nắng, che mưa, tưới nước, rồi đến lúc thu hoạch. Khi muốn ăn rau, cô ra vườn hái; muốn uống nước trái cây, cô bẻ vài quả trong vườn. Cảm giác “ăn của nhà trồng được” giúp một người từng sống giữa ánh flash máy ảnh tìm lại sự gắn kết rất bản năng với thiên nhiên và cơ thể của mình.

Câu chuyện đó chạm đúng “gen trồng rau” của người Á Đông nói chung: Trong tận sâu, ai cũng thích có một góc đất nhỏ để trồng thứ mình yêu, dù là vài khóm hoa hay mấy bụi rau. Nhất là với phụ nữ đã làm mẹ, việc chăm cây, chăm vườn nhiều khi cũng là một cách chữa lành: Nhìn thứ gì đó lớn lên từng ngày khiến họ bớt cảm giác bất lực trước nhịp sống quá nhanh.

Đừng biến sân nhà thành… ruộng rau: Bài học từ chính những người mê trồng trọt

Tuy vậy, chính các kiến trúc sư cảnh quan và những người có kinh nghiệm làm vườn đều nhắc: Đừng vì xem hình vườn nhà Trương Hinh Dư mà lao vào biến cả sân biệt thự, sân thượng thành… ruộng rau. Một người làm thiết kế sân vườn nói rất thẳng: Quá 10m2 đất trồng rau trong sân nhà sẽ dễ trở thành gánh nặng, nhất là với người trẻ và người lớn tuổi.

Thứ nhất, đối với người trẻ, trồng rau còn mệt hơn nuôi chó. Sau giờ làm, ai cũng chỉ muốn về nhà nằm nghỉ, bật phim, lướt điện thoại. Để có được khu vườn như Trương Hinh Dư, không chỉ cần tiền làm vườn mà còn cần rất nhiều thời gian, sức lực: Xới đất, bón phân, bắt sâu, tỉa cành, dọn lá… Nếu chỉ hứng thú nhất thời, vài tháng sau vườn dễ thành bãi cỏ dại và sâu bệnh, vừa xót công xót tiền, vừa rất… mất thẩm mỹ.

Thứ hai, đối với người lớn tuổi, một mảnh vườn nhỏ vài mét vuông để trồng cho vui, nhổ cỏ, tưới cây, hít khí trời là quá đủ. Họ đã vất vả cả đời vì con cái, tuổi già nên ưu tiên nghỉ ngơi và tận hưởng hơn là lao lực thêm với ruộng rau mini.

Thứ ba, mỹ quan là thứ rất dễ bị “giết chết” bởi tham vọng trồng quá nhiều. Lúc mới làm, ai cũng vẽ ra một khu “nông trại xanh mướt như Pinterest”; nhưng chỉ cần bận rộn vài tuần, cỏ dại, lá úa, giàn nát, chậu vỡ… sẽ khiến tổng thể cả căn nhà tuột hẳn đẳng cấp. Vườn nhà Trương Hinh Dư đẹp không chỉ vì diện tích, mà vì cô chấp nhận bỏ công và biết cân đối giữa hoa, rau và khoảng trống, điều mà không phải ai cũng kiên trì làm được.

Giấc mơ “sân nhỏ - vườn xinh” của nhiều phụ nữ: Bắt đầu từ một chậu cây

Nhìn Trương Hinh Dư, nhiều chị em Việt Nam sẽ thấy bóng mình trong đó: Cũng từng mê váy áo, son phấn, cũng từng chạy theo vài trào lưu, rồi đến một ngày chỉ thấy bình yên nhất là khi được chạm tay vào đất, ngửi mùi lá ướt sau cơn mưa. Nhưng không phải ai cũng có 100m2 sân vườn như cô, cũng chẳng phải ai cũng có thời gian để làm hẳn một “nông trại”.

Thật ra, giấc mơ “sân nhỏ - vườn xinh” không cần bắt đầu bằng việc đập sân, làm giàn, đặt tên nông trại. Nó có thể bắt đầu từ một chậu húng quế trên bệ cửa sổ, vài chậu hoa nhỏ ngoài ban công, một thùng xốp trồng mấy cây cà chua, mấy cây ớt. Quan trọng không phải diện tích bao nhiêu, mà là cảm giác được tự tay gieo một hạt gì đó, đợi nó nhú mầm, lớn lên, rồi một ngày hái ăn hoặc cắm vào bình.

Câu chuyện của Trương Hinh Dư vì thế không chỉ là chuyện một nữ minh tinh “ở ẩn” sau khi kết hôn, mà là câu chuyện về việc một người phụ nữ sau nhiều sóng gió đã tìm được nhịp sống hợp với mình: Chậm hơn, nhiều mồ hôi hơn, ít hào quang hơn nhưng lại chân thật và đầy đặn hơn. Với nhiều phụ nữ bận rộn ở đô thị, biết đâu, chỉ cần một chậu hoa trên bàn làm việc hay một khay rau xanh trên ban công chung cư, cũng đủ để mỗi lần mở cửa sổ, họ cảm thấy mình đang bước vào “đào nguyên” nho nhỏ của riêng mình giống như Trương Hinh Dư mỗi lần đi ra sân sau vậy.