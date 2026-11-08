Từng nhờ game thủ mà sống sót, giờ AMD lại ưu tiên cho AI, bỏ rơi game thủ

Từng là cái tên quen thuộc với cộng đồng game thủ nhờ những bộ vi xử lý Ryzen và card đồ họa Radeon, AMD giờ đây đang công khai xác định lại vị thế của mình: một công ty ưu tiên trung tâm dữ liệu. Khi cơn sốt AI mang về hàng tỷ USD, mảng Gaming của hãng lại ghi nhận mức sụt giảm doanh thu tới 40%. Sự thay đổi này khiến không ít người đặt câu hỏi: phải chăng game thủ đang dần trở thành khách hàng ít được AMD quan tâm?

Trong cuộc phỏng vấn với Yahoo Finance ngày 5/11, bà Lisa Su, CEO AMD, không ngần ngại nói rõ định hướng của công ty: “Chúng tôi là một công ty ưu tiên trung tâm dữ liệu. Đó là bản sắc của chúng tôi, bởi mọi người cần nhiều năng lực tính toán hơn để vận hành các ứng dụng”.

CEO AMD, bà Lisa Su.

Phát biểu này không đơn thuần là một cách diễn đạt về thị trường trọng tâm. Nó phản ánh sự thay đổi ngày càng rõ trong cơ cấu kinh doanh của AMD, khi nhu cầu chip phục vụ AI đang tăng nhanh hơn nhiều so với thị trường máy tính cá nhân và game truyền thống.

Báo cáo tài chính quý III/2026 cho thấy mảng Data Center mang về cho AMD 8,5 tỷ USD, tăng 97% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này tương đương khoảng 64% tổng doanh thu 13,4 tỷ USD của hãng. Đây cũng là quý kinh doanh có doanh thu kỷ lục trong lịch sử AMD.

Trong khi đó, bức tranh ở mảng Gaming lại hoàn toàn trái ngược. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh game chỉ đạt 773 triệu USD, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước. AMD cho biết nguyên nhân đến từ doanh thu chip bán tùy chỉnh cho máy chơi game console và card đồ họa suy giảm.

Khoảng cách giữa hai mảng kinh doanh ngày càng lớn. Một bên là thị trường trung tâm dữ liệu đang tăng trưởng gần gấp đôi mỗi năm nhờ nhu cầu chip AI và bộ xử lý máy chủ. Bên còn lại là thị trường game vốn gắn bó với thương hiệu AMD trong nhiều năm, nhưng hiện không còn đóng góp đáng kể vào đà tăng trưởng của công ty.

Đáng chú ý, bà Lisa Su còn đưa ra những mục tiêu đầy tham vọng cho mảng Data Center. Trong cuộc phỏng vấn, nữ CEO cho biết doanh thu lĩnh vực này có thể tăng 50% từ quý III sang quý IV/2026. AMD cũng đặt mục tiêu tăng hơn gấp đôi quy mô kinh doanh trung tâm dữ liệu trong năm 2027.

Điều đó phần nào lý giải vì sao AMD ngày càng dành nhiều sự chú ý cho khách hàng doanh nghiệp và các nhà vận hành trung tâm dữ liệu. Những đơn hàng chip AI quy mô lớn đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng, trong khi thị trường PC lại đối mặt với triển vọng kém tích cực.

Bà Su thậm chí cho biết AMD đang lên kế hoạch cho kịch bản lượng máy tính cá nhân xuất xưởng trong năm 2027 giảm ở mức hai chữ số. Giá linh kiện tăng cao cũng khiến người tiêu dùng nhạy cảm hơn với giá bán, tạo thêm áp lực cho thị trường PC.

Sự dịch chuyển này tạo ra một nghịch lý đáng chú ý. Trong nhiều năm, AMD từng là lựa chọn thay thế quan trọng cho game thủ muốn sử dụng bộ xử lý Ryzen hoặc card đồ họa Radeon thay vì sản phẩm của Intel và Nvidia. Những dòng sản phẩm này góp phần xây dựng vị thế của hãng trên thị trường máy tính cá nhân, giúp AMD trở lại cuộc cạnh tranh sau giai đoạn nhiều khó khăn.

Thế nhưng, khi AI trở thành cuộc đua có giá trị hàng tỷ USD, chính mảng kinh doanh từng giúp AMD lấy lại vị thế lại không còn là ưu tiên hàng đầu. Hãng đang hướng sự chú ý tới những khách hàng có nhu cầu tính toán khổng lồ, nơi các bộ xử lý EPYC và GPU Instinct có thể trở thành nguồn thu lớn hơn nhiều so với sản phẩm dành cho người chơi game.