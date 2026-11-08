Robot có diện mạo như mỹ nhân làm MC truyền hình

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Truyền thông Thế giới lần thứ 7 diễn ra ở Bắc Kinh, hãng thông tấn Tân Hoa xã (Xinhua) phối hợp với nhà sản xuất robot UBTECH Robotics giới thiệu hai robot hình người sinh học, gồm một nam tên Xinyu và một nữ tên Xinyan. Theo Tân Hoa xã, đây là những robot hình người sinh học dẫn tin tức đầu tiên trên thế giới.

Hai robot có kích thước tương đương người thật, được thiết kế với ngoại hình mô phỏng con người. Tại sự kiện, robot nữ Xinyan đã chào khán giả và đọc phần mở đầu bản tin trên sân khấu. Đạo diễn điện ảnh Trương Nghệ Mưu tham gia định hướng thiết kế hình ảnh, ngoại hình và hình thể nhằm tạo diện mạo gần với người dẫn chương trình truyền hình.

Về công nghệ, các robot được kết nối với nền tảng thông tin thời sự ứng dụng AI Xinhua Yudian của Tân Hoa xã, cho phép truy xuất dữ liệu và hỗ trợ trình bày thông tin, truyền tải nội dung đa ngôn ngữ, tương tác với khán giả theo thời gian thực. Tuy nhiên, Tân Hoa xã cho biết robot đảm nhận vai trò hỗ trợ, không tự hoạt động như chủ thể độc lập biên soạn tin tức. Nhà báo và biên tập viên vẫn giữ vai trò trung tâm trong quá trình sản xuất nội dung.

Nhà sản xuất robot chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình chế tạo, bao gồm lớp da sinh học nhân tạo được thiết kế để mô phỏng diện mạo, kết cấu và một số đặc tính của da người. Doanh nghiệp cũng đảm nhiệm các yêu cầu về hệ điều hành, mô hình ngôn ngữ lớn có khả năng xử lý yếu tố cảm xúc và phần cứng trí tuệ hiện thân được tích hợp vào robot hình người, cho phép chúng tương tác với thế giới thực.

Thực tế, việc đưa robot vào lĩnh vực truyền hình không phải điều mới xuất hiện. Tại Nhật Bản, từ năm 2018, đài Nippon TV đã công bố tuyển dụng Erica Aoi, nhân viên robot đầu tiên của đài, với vai trò phát thanh viên.

Robot Xinyan của Trung Quốc (phải) và Erica Aoi của Nhật Bản đều sở hữu diện mạo mỹ miều.

Robot được định hướng tham gia chuyên mục SENSORS của chương trình Chill TV với vai trò trợ lý, đồng thời đọc tin tức bằng tiếng Anh trên các nền tảng trực tuyến.

Erica là kết quả hợp tác nghiên cứu giữa Đại học Osaka, Đại học Kyoto và Viện Nghiên cứu Công nghệ Viễn thông Tiên tiến Quốc tế (ATR). Robot được phát triển với mục tiêu có thể tương tác và chung sống hài hòa với con người, đồng thời được trang bị khả năng nhận dạng giọng nói, nói và lắng nghe.

Nippon TV khi đó đặt kỳ vọng Erica có thể tiếp tục hoàn thiện khả năng giao tiếp đa ngôn ngữ, lựa chọn từ ngữ, phát âm và xử lý dữ liệu thể thao trực tiếp để đưa thông tin vào cuộc trò chuyện với khán giả. Đài truyền hình Nhật Bản nhấn mạnh mục tiêu không phải tạo ra công nghệ thay thế con người, mà là kết hợp khả năng sáng tạo của nhân viên với công nghệ để đổi mới hoạt động sản xuất nội dung.

Các chương trình robot Erica từng tham gia. (Ảnh: Phòng thí nghiệm R&D Nippon TV)

Dù vậy, sự xuất hiện của robot trên sân khấu hoặc trong hoạt động truyền hình chưa đồng nghĩa chúng có thể thay thế người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Khả năng xử lý tình huống bất ngờ, kiểm chứng thông tin, đánh giá bối cảnh và chịu trách nhiệm về nội dung vẫn là những yêu cầu quan trọng của hoạt động báo chí.

Khi AI ngày càng phát triển, robot có thể trở thành công cụ hỗ trợ mới cho các đài truyền hình, từ đọc tin, truyền tải thông tin đa ngôn ngữ đến tương tác với khán giả. Vấn đề không chỉ nằm ở việc robot có thể nói giống con người đến đâu, mà còn ở mức độ chính xác, khả năng vận hành thực tế và cách công nghệ này được phối hợp với đội ngũ nhà báo, biên tập viên.