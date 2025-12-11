Từng "sôi sục" vì sốt đất và được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên, nơi đây sắp được kết nối bằng tuyến cao tốc hơn 25.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về đề xuất hình thức và phương án triển khai loạt dự án cao tốc trọng điểm gồm cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum (CT.42), đoạn Kon Tum – Ngọc Hồi và đoạn Ngọc Hồi – Bờ Y.

Trong đó, đáng chú ý là kiến nghị cho phép điều chỉnh hình thức đầu tư tuyến Quảng Ngãi – Kon Tum (đoạn Quảng Ngãi – Măng Đen) từ đầu tư công sang đầu tư theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT.

Theo Tờ trình, đoạn Quảng Ngãi – Măng Đen có chiều dài khoảng 82 km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư dự kiến 25.100 tỷ đồng. Nguồn vốn thanh toán được đề xuất bằng quỹ đất địa phương, thời gian triển khai giai đoạn 2025 – 2029.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết tuyến này đã có nhà đầu tư quan tâm và đề xuất thực hiện theo hợp đồng BT, cam kết tự huy động 100% vốn, không sử dụng vốn ngân sách. Địa phương đánh giá đề xuất phù hợp định hướng của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030.

"Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương thực hiện đoạn Quảng Ngãi – Măng Đen theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định", Tờ trình nêu rõ.

Đoạn Quảng Ngãi – Măng Đen có chiều dài khoảng 82 km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư dự kiến 25.100 tỷ đồng.

Đồng thời, tỉnh Quảng Ngãi cũng kiến nghị Thủ tướng giao địa phương làm cơ quan chủ quản đối với đoạn nối tiếp Măng Đen – Đắk Hà của tuyến CT.42. Đoạn này sử dụng vốn đầu tư công, chiều dài khoảng 54 km, tổng vốn dự kiến 18.900 tỷ đồng, triển khai từ 2026 – 2030.

Ngoài tuyến CT.42, tỉnh Quảng Ngãi còn đề xuất được giao nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc Kon Tum – Ngọc Hồi – Bờ Y, gồm: Đoạn Đắk Hà – Ngọc Hồi dài 39,4 km thuộc cao tốc Bắc – Nam phía Tây (CT.02); Đoạn Ngọc Hồi – Bờ Y dài khoảng 18 km thuộc cao tốc Đà Nẵng – Thạnh Mỹ – Ngọc Hồi – Bờ Y (CT.21).

Dự án có tổng vốn sơ bộ khoảng 25.000 tỷ đồng, quy mô 4 – 6 làn xe, thời gian đầu tư dự kiến 2030 – 2035. Nếu đáp ứng được nguồn lực, tỉnh sẽ báo cáo xin triển khai sớm hơn, trong giai đoạn 2026 – 2030. Ở dự án này, địa phương chịu trách nhiệm bố trí vốn giải phóng mặt bằng; ngân sách Trung ương hỗ trợ phần xây lắp.

Theo UBND tỉnh, việc triển khai loạt dự án cao tốc này sẽ tăng cường tính kết nối vùng, đặc biệt là trục duyên hải miền Trung – Măng Đen – Kon Tum; thúc đẩy phát triển Khu du lịch Măng Đen; đồng thời kết nối Măng Đen với các tuyến du lịch lớn như Lý Sơn – Dung Quất – Măng Đen – Pleiku.

Các tuyến cao tốc mới cũng sẽ góp phần khép kín mạng lưới kết nối Đông – Tây, liên thông với cao tốc Bắc – Nam, hoàn thiện mạng lưới giao thông cao tốc quốc gia và tăng khả năng kết nối Tây Nguyên với vùng duyên hải miền Trung.

Trước khi sáp nhập, Kon Tum là địa phương nằm ở phía bắc Tây Nguyên. Còn Măng Đen là thị trấn thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, cách thành phố Kon Tum khoảng 60 km và được mệnh danh là "Đà Lạt thứ 2" của Tây Nguyên. Được biết, giai đoạn 2020-2021, Măng Đen từng diễn ra tình trạng "sốt đất", kéo theo nhiều sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng nhà ở. Năm 2023, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) kiến nghị thu hồi 151 trường hợp, với diện tích trên 102.000 m2, đã được giao quản lý không thu tiền sử dụng đất trái quy định.



