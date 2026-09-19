Từng trượt đại học, thi Sinh 5,5 điểm đến hai lần thủ khoa trường Y

Từng trượt Trường Đại học Y Hà Nội ở lần thi đầu tiên, Ths.BS Da liễu Phạm Đăng Bảng dành một năm ôn tập và thi lại, xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào với 24,5 điểm. Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục đạt thành tích thủ khoa đầu ra bác sĩ Đa khoa Đại học Y Hà Nội năm 1999 và đạt tấm bằng Giỏi bác sĩ Nội trú chuyên ngành Da liễu năm 2004.

Hơn 25 năm gắn bó với nghề, từng là giảng viên bộ môn Da liễu, Đại học Y Hà Nội, ông cho rằng để theo đuổi ngành Y, sinh viên không chỉ cần năng lực học tập mà còn phải có đam mê và sự kiên trì, bởi đây là hành trình dài, không thể nóng vội.

Trượt đại học thời ấy: Chuyện không đáng sợ

Gia đình bác sĩ Phạm Đăng Bảng không có truyền thống làm bác sĩ. Thời điểm đó, việc định hướng nghề nghiệp chưa có nhiều thông tin như hiện nay. Học sinh chủ yếu lựa chọn theo lời khuyên của gia đình. Với ông, quyết định thi Đại học Y Hà Nội cũng bắt đầu từ lời khuyên của bố.

“Bố tôi có 6 người con và chỉ nói một câu rất đơn giản nếu có khả năng thì cứ học ngành Y , trước hết để chữa bệnh cho bản thân và gia đình. Sau đó mới nghĩ đến những mục tiêu lớn hơn như phục vụ cộng đồng”, ông kể.

Trong lần đầu dự thi, ông chỉ đạt hơn 16 điểm và trượt Trường Đại học Y Hà Nội. Không bỏ cuộc, ông dành một năm ôn tập, thi lại và xuất sắc trở thành thủ khoa ngành Y.

Bác sĩ Bảng bộc bạch việc trượt đại học thời đó không tạo ra áp lực quá lớn như hiện nay. Thí sinh khi ấy có ít lựa chọn, các trường tổ chức thi riêng và kỳ thi được chia thành nhiều đợt. Vì vậy, trượt năm đầu rồi ôn thi lại năm sau là điều khá bình thường.

“Cuộc sống khi ấy cũng không quá gấp gáp như bây giờ. Tôi trượt thì ôn lại, năm sau thi và đỗ. Nếu nhìn lại, đó cũng là khoảng thời gian rất bình thường trong cuộc đời”, ông bày tỏ.

Ông Phạm Đăng Bảng cho rằng nếu không có sự kiên trì sẽ rất khó trở thành bác sĩ. (Ảnh: NVCC)

Điều thú vị là trước khi bước vào Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Bảng lại không phải người học tốt môn Sinh học, thậm chí chỉ đạt 5,5 điểm khi thi đại học.

Ông cho rằng kiến thức Sinh học ở bậc phổ thông không hoàn toàn quyết định khả năng trở thành bác sĩ. Sinh học phổ thông tập trung nhiều vào thực vật, động vật, di truyền…, trong khi bước vào đào tạo Y khoa, kiến thức Hóa học lại có tính ứng dụng rõ rệt ở nhiều lĩnh vực như chuyển hóa trong cơ thể hay cơ chế tác động của thuốc.

“Vì vậy, nếu thi vào ngành Y mà điểm Sinh không cao thì cũng chưa phải bất lợi quá lớn. Quan trọng là phải có khả năng học tập và thích nghi với kiến thức chuyên ngành”, ông nói.

Trong những năm đại học, bác sĩ Bảng cũng không phải là “mọt sách” theo hình dung thường thấy về sinh viên Y. Thành tích học tập mà ông có được nằm ở việc xác định mục tiêu và biết tính toán quá trình học tập. Chẳng hạn, nếu đặt mục tiêu tốt nghiệp loại Giỏi với điểm trung bình trên 8, sinh viên cần thường xuyên kiểm tra kết quả của mình, dựa vào hệ số từng môn để biết những môn còn lại cần đạt bao nhiêu điểm và phấn đấu.

“Không nhất thiết lúc nào cũng phải học thật nhiều, nhưng phải biết mình đang ở đâu và mục tiêu tiếp theo là gì”, ông Bảng chia sẻ.

Bác sĩ thời nào cũng cần y đức

Theo vị bác sĩ, sinh viên Y ở mỗi thời kỳ đều có những lợi thế riêng. Nếu sinh viên hiện nay thuận lợi hơn trong việc tiếp cận nguồn tài liệu nhờ internet và công nghệ, thì thế hệ của ông lại có nhiều cơ hội rèn luyện kỹ năng lâm sàng.

Thời ông học, tài liệu chủ yếu là giáo trình và sách trong thư viện. Bù lại, số lượng bệnh nhân chưa quá đông, các giảng viên đồng thời làm việc tại bệnh viện nên có nhiều thời gian hướng dẫn sinh viên.

Người bệnh cũng sẵn sàng hợp tác để sinh viên thực hành hỏi bệnh, thăm khám. Trong khi đó, y học ngày càng phát triển với nhiều phương tiện xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh hỗ trợ, giúp bác sĩ chẩn đoán thuận lợi hơn.

“Ngày trước, khi phương tiện cận lâm sàng còn hạn chế, bác sĩ phải dựa nhiều vào bốn kỹ năng: nhìn, sờ, gõ, nghe. Vì thế, kỹ năng lâm sàng của sinh viên thời đó có điều kiện được rèn luyện nhiều hơn”, bác sĩ Bảng nhận xét.

Tấm bằng tốt nghiệp đại học loại Giỏi năm 1999 của bác sĩ Phạm Đăng Bảng. (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh chuyên môn, ông nhấn mạnh sinh viên Y thời nào cũng cần được rèn luyện y đức ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. “Kiến thức chuyên môn có thể liên tục cập nhật, nhưng y đức phải được trau dồi và trở thành nguyên tắc của chính mình”, ông bày tỏ.

Nhiều năm gắn bó với nghề Y, bác sĩ Phạm Đăng Bảng cho rằng xác định đúng động lực ngay từ khi chọn nghề là điều người trẻ cần đặc biệt lưu ý. Theo ông, không ít sinh viên và phụ huynh hiện nay vẫn kỳ vọng học Y để có thu nhập cao, nhất là khi mạng xã hội thường xuyên xuất hiện hình ảnh những bác sĩ sở hữu phòng khám riêng, mức thu nhập đáng mơ ước.

Tuy nhiên, ông cho rằng đây không phải bức tranh chung của ngành này. Số bác sĩ có mức thu nhập đặc biệt cao chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Bên cạnh năng lực chuyên môn, họ còn cần nhiều yếu tố khác như khả năng xây dựng hình ảnh, marketing và phát triển thương hiệu cá nhân.

Thực tế, phần lớn bác sĩ có mức thu nhập ở mức vừa phải, trong khi thời gian đào tạo lại rất dài. Một sinh viên phải mất 6 năm học đại học, sau đó tiếp tục đào tạo chuyên khoa và tích lũy năng lực hành nghề.

“ Không thể nhìn vài bác sĩ thành công rồi nghĩ rằng cứ học Y là sẽ có thu nhập rất cao. Nếu chỉ vì tiền thì ngành Y không phải lựa chọn phù hợp”, ông nhấn mạnh.

Với những người thực sự muốn theo nghề, bác sĩ Bảng cho rằng cần xác định đây là một khoản đầu tư dài hạn. Sáu năm đại học mới chỉ là nền tảng, để có chuyên môn vững vàng, người học có thể cần thêm 2-3 năm hoặc lâu hơn.

“Không nên đứng núi này trông núi nọ. Thấy bạn bè cùng tuổi có công vụ ổn định, thậm chí có chức vụ cao rồi sốt ruột. Ngành Y là ngành phải đầu tư lâu dài”, ông Bảng chia sẻ.

Vị bác sĩ cho rằng nghề nào cũng vậy người trẻ muốn thành công cần năng lực học tập, niềm đam mê và sự kiên trì. Đặc biệt, đối với sinh viên Y các em cần phải xác định rằng đây không phải con đường có thể học xong là kiếm tiền ngay. Phải mất nhiều năm để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn trước khi có thể thực sự đứng vững với nghề.

“Ngành Y là nghề lâu dài và rất khó bị thay thế hoàn toàn bởi AI. Tuy nhiên để theo được nghề, các bạn phải thực sự quyết tâm, có năng lực và kiên trì. Nếu đã lựa chọn thì hãy đầu tư nghiêm túc, có niềm tin vào con đường của mình”, bác sĩ Phạm Đăng Bảng nhắn nhủ.