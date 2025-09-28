Tuổi 52 cực phong độ của "ông trùm đại gia Vĩnh Long" được Cát Tường công khai gọi "ông xã"
"Ông trùm đại gia Vĩnh Long" sở hữu nét phong trần, đặc biệt là gương mặt nam tính, đôi mắt "biết nói", phong cách ăn mặc vừa đơn giản vừa chỉn chu, vừa bụi bặm vừa thanh lịch.
Theo Tám Tám
Thanh niên Việt
Theo Thanh niên Việt
