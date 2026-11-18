NSND Tự Long (Vũ Tự Long, SN 1973) là một trong những nghệ sĩ gạo cội được đông đảo khán giả yêu mến nhờ tài năng nghệ thuật cùng lối sống giản dị, gần gũi. Trải qua nhiều năm hoạt động, nam nghệ sĩ đã xây dựng được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, ghi dấu ấn trên sân khấu chèo, đồng thời gặt hái thành công ở lĩnh vực hài kịch và truyền hình. Hiện tại, NSND Tự Long mang quân hàm Đại tá và giữ chức vụ Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Tháng 11 vừa qua, nam nghệ sĩ tiếp tục đón thêm một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình sự nghiệp khi chính thức nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử sân khấu.

Bên cạnh sự nghiệp nhiều thành tựu, cuộc sống gia đình và không gian sống của NSND Tự Long cũng nhận được sự quan tâm của công chúng. Ở tuổi 53, nam nghệ sĩ có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên bà xã là giảng viên cùng các con. Gia đình NSND Tự Long hiện sinh sống trong một căn hộ cao cấp tại Hà Nội. Dù không thường xuyên chia sẻ toàn cảnh nơi ở, nam nghệ sĩ vẫn thỉnh thoảng hé lộ một vài góc nhà qua những hình ảnh đời thường trên mạng xã hội. Qua đó, khán giả có thể phần nào hình dung về tổ ấm rộng rãi, sang trọng, được bài trí chỉn chu với sự kết hợp giữa nội thất hiện đại và những nét truyền thống mang đậm dấu ấn riêng.

Cùng khám phá không gian sống của NSND Tự Long!

Không gian phòng khách

Trong căn hộ cao cấp, phòng khách của gia đình NSND Tự Long được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, tinh tế nhờ cách kết hợp hài hòa giữa chất liệu và màu sắc. Nội thất gỗ được lựa chọn làm chủ đạo, mang đến cảm giác ấm cúng, gần gũi và tạo điểm nhấn trầm ấm cho toàn bộ không gian. Bên cạnh những món đồ nội thất bằng gỗ có kiểu dáng thanh lịch, căn phòng còn được tô điểm bằng những bình hoa tươi và chậu cây xanh, giúp không gian thêm sức sống và mềm mại hơn.

Sự kết hợp giữa nét mạnh mẽ, trầm tĩnh của chất liệu gỗ với vẻ duyên dáng, nhẹ nhàng từ hoa lá tạo nên một tổng thể hài hòa, dễ chịu. Đáng chú ý, khu vực tiếp khách sở hữu hệ cửa kính rộng lớn, giúp đón ánh sáng tự nhiên tràn ngập căn phòng, đồng thời mở ra cảm giác thông thoáng, rộng rãi. Phía sau ghế sofa còn có một bức tranh nghệ thuật khổ lớn, vừa tạo điểm nhấn thị giác vừa giúp bức tường bớt đơn điệu. Không cần quá nhiều chi tiết trang trí cầu kỳ, phòng khách vẫn mang vẻ đẹp chỉn chu, thanh lịch và thể hiện rõ gu thẩm mỹ của gia chủ.

Góc tủ trưng bày đậm chất nghệ thuật

NSND Tự Long dành một khoảng diện tích đáng kể trong nhà để bố trí hệ tủ trưng bày lớn với nhiều khoang mở và cánh kính. Đây là nơi nam nghệ sĩ khéo léo kết hợp giữa tủ rượu và khu vực lưu giữ những món đồ sưu tầm, đồ decor yêu thích. Từ các mô hình, tượng nghệ thuật, đồng hồ cổ đến cúp và nhiều món đồ lưu niệm đều được sắp xếp ngay ngắn trên từng kệ. Những chai rượu với đủ kiểu dáng, màu sắc cũng được trưng bày đẹp mắt, tạo nên một góc nhỏ vừa sang trọng vừa mang hơi hướng cổ điển. Hệ tủ còn được bố trí đèn chiếu sáng bên trong, giúp các món đồ thêm nổi bật và tạo hiệu ứng lung linh cho toàn bộ khu vực. Cách bài trí có chủ đích giúp góc tủ dù sở hữu rất nhiều vật phẩm vẫn không tạo cảm giác lộn xộn hay rối mắt. Không chỉ tăng tính thẩm mỹ cho căn nhà, đây còn là không gian thể hiện sở thích sưu tầm, gu thưởng thức nghệ thuật và lưu giữ nhiều dấu ấn trong chặng đường hoạt động nghệ thuật của NSND Tự Long.

Góc ban công

Gia đình NSND Tự Long dành nhiều sự chăm chút cho khu vực ban công, biến nơi đây thành một khoảng xanh riêng đầy thư thái giữa lòng thành phố. Dù diện tích không quá lớn, ban công vẫn gây ấn tượng với nhiều loại cây cảnh được bố trí khéo léo, phủ thêm sắc xanh tươi mát cho căn hộ. Những tán lá xanh đan xen tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên, đồng thời giúp không gian sống trở nên sinh động và dễ chịu hơn. Không chỉ đơn thuần là góc trang trí, ban công còn trở thành nơi nghỉ ngơi yêu thích của các thành viên trong gia đình. Từ đây, mọi người có thể ngắm nhìn khung cảnh thành phố từ trên cao, tận hưởng những khoảnh khắc yên bình bên cây cối và tạm gác lại nhịp sống bận rộn thường ngày.

Không gian thờ cúng

Khu vực thờ cúng được NSND Tự Long dành một vị trí trang trọng, yên tĩnh trong căn nhà. Không gian sử dụng chất liệu gỗ làm chủ đạo, mang đến cảm giác ấm cúng, tôn nghiêm và đậm nét truyền thống. Nổi bật ở phía trước là bức vách ngăn được chạm khắc chữ Phúc cỡ lớn, vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ vừa gửi gắm mong cầu về cuộc sống bình an, may mắn và gia đình sum vầy. Bàn thờ cùng các vật phẩm thờ cúng luôn được vợ chồng nam nghệ sĩ giữ gìn sạch sẽ, sắp xếp ngăn nắp. Đây không chỉ là nơi thể hiện lòng thành kính với tổ tiên mà còn là góc riêng mang ý nghĩa tinh thần quan trọng đối với gia đình NSND Tự Long.

Trong nhà của Tự Long có nhiều món quà mà người hâm mộ gửi tặng

NSND Tự Long từng chia sẻ hình ảnh phòng làm việc và góc riêng trong nhà, nơi lưu giữ nhiều món quà cùng những lá thư tay do người hâm mộ gửi tặng. Mỗi món quà đều được nam nghệ sĩ trân trọng và cất giữ cẩn thận. Vốn có nhiều năm hoạt động nghệ thuật, trong nhà NSND Tự Long có không ít kỷ vật gắn với sự nghiệp như cúp, bằng khen và các vật phẩm lưu niệm. Những món quà từ khán giả gửi tặng càng góp phần làm phong phú thêm góc trưng bày, đồng thời giúp không gian mang đậm dấu ấn cá nhân của nam nghệ sĩ.