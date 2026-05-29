Tưởng cá hồi là “vua” omega-3, hóa ra loại cá này cũng bổ dưỡng ngang ngửa, bán đầy chợ Việt, giá còn rẻ hơn nhiều

Nhắc đến thực phẩm giàu omega-3, nhiều người thường nghĩ ngay đến cá hồi. Với khoảng 2.150mg omega-3 trong mỗi khẩu phần ăn, cùng lượng lớn protein chất lượng cao, vitamin D, selen và vitamin nhóm B, cá hồi từ lâu được xem là một trong những thực phẩm bổ dưỡng hàng đầu.

Tuy nhiên, có một loại cá rất quen thuộc tại Việt Nam sở hữu hàm lượng omega-3 gần tương đương với cá hồi nhưng giá thành rẻ hơn đáng kể: cá trích.

Theo dữ liệu dinh dưỡng, một khẩu phần cá trích cũng có thể cung cấp khoảng 2.150mg omega-3.

Đáng chú ý, theo Cleveland Clinic (Mỹ), cá trích còn được đánh giá là lựa chọn an toàn vì chứa hàm lượng thủy ngân thấp hơn nhiều loại cá giàu omega-3 khác.

Theo khuyến nghị dinh dưỡng, nam giới trưởng thành cần khoảng 1.600mg omega-3/ngày, trong khi nữ giới cần khoảng 1.100mg/ngày. Vì vậy, cá trích được xem là thực phẩm phù hợp để bổ sung omega-3 tự nhiên cho cơ thể.

Tốt cho tim mạch

Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ cho biết việc bổ sung omega-3 từ các loại cá như cá trích có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Theo tạp chí Healthy Aging, lượng omega-3 dồi dào trong cá trích giúp giảm triglyceride (chất béo trung tính), tăng cholesterol “tốt” HDL, đồng thời hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ do tích tụ mảng bám trong động mạch và hình thành cục máu đông.

Ngoài ra, cá trích còn là nguồn protein lành mạnh, ít calo và cung cấp đầy đủ axit amin thiết yếu, phù hợp để thay thế một phần thịt đỏ trong chế độ ăn của người mắc bệnh tim mạch.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy omega-3 có thể hỗ trợ giảm huyết áp và hạn chế tình trạng rối loạn nhịp tim.

Giàu vitamin và chất chống oxy hóa

Cá trích chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin E và selen, giúp bảo vệ tế bào khỏi tác động của các gốc tự do.

Loại cá này cũng là nguồn cung cấp vitamin D rất dồi dào. Chỉ một khẩu phần cá trích trung bình có thể đáp ứng khoảng 150% nhu cầu vitamin D hàng ngày của cơ thể.

Vitamin D đóng vai trò quan trọng với hệ miễn dịch, xương khớp và có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính. Ngoài ra, cá trích còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất khác như vitamin B12, vitamin B3, phốt pho và kali.

Hỗ trợ phòng ngừa thiếu máu

Cá trích có hàm lượng sắt khá cao, hỗ trợ cơ thể sản xuất hemoglobin – thành phần quan trọng của hồng cầu giúp vận chuyển oxy đi khắp cơ thể.

Khi thiếu sắt, cơ thể có thể không tạo đủ hemoglobin, dẫn tới thiếu máu với các biểu hiện như mệt mỏi, chóng mặt, đau đầu hoặc khó thở.

Tăng cường sức khỏe não bộ

Hai loại omega-3 quan trọng là EPA và DHA trong cá trích được chứng minh có lợi cho hệ thần kinh và não bộ.

Nhiều nghiên cứu cho thấy các axit béo này có thể giúp bảo vệ tế bào thần kinh, cải thiện khả năng nhận thức và giảm nguy cơ suy giảm trí nhớ theo tuổi tác.

Vitamin B12 trong cá trích cũng góp phần duy trì hoạt động bình thường của hệ thần kinh.

Giúp xương chắc khỏe

Nhờ chứa nhiều vitamin D và canxi, cá trích là thực phẩm tốt cho xương và răng.

Một số nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ các loại cá giàu omega-3 như cá trích có thể hỗ trợ làm chậm quá trình mất cơ và mất xương do lão hóa.

Thiếu vitamin D kéo dài cũng có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe như loãng xương, tiểu đường và rối loạn miễn dịch.

Với giá thành dễ tiếp cận, hàm lượng omega-3 cao cùng nhiều lợi ích sức khỏe, cá trích được xem là lựa chọn đáng cân nhắc cho bữa ăn hàng ngày thay vì chỉ tập trung vào những loại cá đắt tiền như cá hồi.

Theo Healthline, WebMD