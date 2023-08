Tưởng lạ nhưng là chuyện như cơm bữa tại quốc gia này: đại lý Toyota hô biến xe mới thành xe lướt rồi bán theo kiểu ‘bia kèm lạc’ chênh tới 13%

Các đại lý Toyota tại Australia hiện đang chào bán công khai các mẫu xe hybrid mới, đang được ưa chuộng với mức giá cao ngất ngưởng, tuy nhiên lại theo một cách không ai ngờ.

Cụ thể, họ đang bán xe mới thông qua bộ phận bán xe đã qua sử dụng – hoặc kín đáo bán cho các nhà phân phối hoặc đại lý khác – trong khi hàng nghìn khách hàng đang xếp hàng chờ đợi với thời gian đã lên tới cả tháng hay thậm chí cả năm.

Những người mua chờ đợi các mẫu xe đặt trước như Toyota RAV4 Hybrid, Toyota Corolla Cross Hybrid và Toyota Camry Hybrid đã phải thất vọng vì sự chậm trễ kéo dài trong việc giao xe, trung bình dao động từ 6 tháng đến 2 năm.

Đến thời điểm này, đã có bằng chứng rõ ràng rằng hành vi này là có thật – và Toyota Australia cũng thừa nhận họ không thể làm gì để ngăn chặn vì điều đó không vi phạm pháp luật.

Một khách hàng đang trong thời gian chờ một chiếc Toyota Corolla Cross Hybrid đã liên hệ với tờ Drive (Australia) và chia sẻ ví dụ về những chiếc xe đội lốt “đã qua sử dụng” nhưng mới chỉ lăn bánh được 6km và 33km.

Hay có tới hàng chục chiếc Toyota RAV4 Hybrid hoàn toàn mới có quãng đường từ 1 km đến 50 km trên đồng hồ đo quãng đường, nhưng lại được quảng cáo là "xe đã qua sử dụng".

Nhiều khách hàng tỏ ra bức xúc về việc nhiều đại lý chuyển những chiếc xe Toyota hoàn toàn mới sang lô xe 2hands, hoặc giao cho những mối quen biết trong ngành, để bán chúng với giá cao hơn nhiều so với giá niêm yết thông thường.

Trong các ví dụ được cung cấp cho Drive bởi một khách hàng, cả hai chiếc xe dường như được rao bán bởi cùng một đại lý Toyota – với những bức ảnh chụp bên trong một phòng trưng bày Toyota chứ không phải một lô xe đã qua sử dụng – và các biển số chỉ cách nhau một vài chữ số cho thấy các phương tiện vừa mới được đăng ký.

Chiếc xe lăn bánh 6km được rao bán với giá 53.990 USD trong khi mẫu còn lại lăn bánh 33km có giá 53.888 USD (cả hai xe có giá tương đương 1,28 tỷ đồng).

Theo công cụ tính giá trên trang web của Toyota Australia, một chiếc Toyota Corolla Cross GXL Hybrid dẫn động bốn bánh tương tự được ước tính có giá chỉ 47.541 USD (tương đương 1,13 tỷ đồng).

Như vậy, có thể thấy mức “lạc” cho những mẫu Toyota Corolla Cross hoàn toàn mới được quảng cáo là "xe đã qua sử dụng" lên tới hơn 6.300 USD (tương đương 150 triệu đồng) - hay 13% giá trị một chiếc xe mới.

Thậm chí, nhiều trường hợp cho thấy mức giá của Toyota RAV4 Hybrid thậm chí còn cao hơn - từ 8.000 đến 10.000 USD (tương đương 190-238 triệu đồng) so với giá đề xuất trên trang web của Toyota Australia.

Khi khách hàng liên hệ với Toyota Australia, hãng chỉ nói rằng họ rất thất vọng khi nhận được câu hỏi và bác bỏ việc đại lý cố tình bán xe giá cao để tạo thành một xu hướng mới trên thị trường.

"Giá thị trường xe cũ không phải do đại lý ấn định. Việc các cơ sở này bán xe giá cao đến từ nguyên nhân khách quan, theo đúng quy luật thị trường."

"Nếu một (khách hàng) đã đặt mua một chiếc xe mới nhưng họ không còn muốn nó nữa và bán lại cho đại lý, đây sẽ được coi là xe đã qua sử dụng."

"Có nhiều lý do khác khiến một chiếc xe có thể được coi là xe đã qua sử dụng, tuy nhiên chúng tôi không nắm rõ các giao dịch này và do đó không thể bình luận về lý do tại sao lại có những chiếc xe đã qua sử dụng với quãng đường di chuyển thấp."

Việc các đại lý Toyota bán phá giá những chiếc ô tô mới dưới dạng "ô tô đã qua sử dụng" - thay vì bán cho khách hàng tiếp theo trong hàng đợi - xuất hiện trong bối cảnh nhiều thương hiệu có xu hướng tạo ra một mức giá cố định cho ô tô mới ở Úc.

Tham khảo: Drive