Tưởng vô dụng, hóa ra tính năng "quả chuối" này đã giúp Google Gemini lần đầu đánh bại ChatGPT

Ứng dụng Gemini của Google đã lên đến vị trí số một trên Apple App Store vào ngày 15 tháng 9, lần đầu tiên soán ngôi ChatGPT kể từ khi chatbot của OpenAI ra mắt gần ba năm trước. Động lực thúc đẩy không phải là một đột phá trong trí tuệ nhân tạo tổng quát hay công nghệ lý luận mới nào đó - mà dường như là cơn khát của công chúng đối với việc tạo meme và chỉnh sửa hình ảnh.

"Chỉnh sửa ảnh là một trong những trường hợp sử dụng phổ biến nhất cho Nano Banana," dòng tweet tuần trước của công ty cho biết. Mặc dù Google không đưa ra lý do cụ thể nào cho sự gia tăng phổ biến từ phía sau này, nhưng xét về thời điểm, có thể khẳng định rằng Nano Banana đã mang lại cho công ty một sự thúc đẩy to lớn.

Dòng prompt trong công cụ AI mới của Google cho phép người dùng có thể biến đổi hình ảnh của mình thành một bức chân dung mang phong cách 3D hoàn chỉnh, đi kèm với một bao bì nhựa để trưng bày. Chỉ vậy thôi, nhưng đã đủ đưa Gemini lên một tầm cao mới trên bảng xếp hạng ứng dụng.

Chỉ trong vòng 4 ngày sau khi ra mắt, ứng dụng Gemini đã có hơn 13 triệu người dùng mới

Trong vòng hai tuần sau khi viral vào đầu tháng 9, Gemini đã đạt vị trí số 1 trên cả Apple App Store và Google Play Store trên toàn cầu. Ứng dụng đã thêm 23 triệu người dùng lần đầu và người dùng đã tạo ra hơn nửa tỷ hình ảnh chỉ trong vài ngày, theo Josh Woodward, Phó chủ tịch của Google.

Dữ liệu Google Trends cho thấy các tìm kiếm toàn cầu về Gemini đã vượt qua ChatGPT vào ngày 12 tháng 9 - lần đầu tiên điều đó xảy ra kể từ khi ChatGPT ra mắt vào tháng 11 năm 2022.

Trước Nano Banana, Gemini chỉ có khoảng 13 triệu lượt tải xuống hàng tháng so với 64 triệu của ChatGPT, theo AppMagic. ChatGPT chiếm 60% lưu lượng web liên quan đến AI với gần 6 tỷ lượt truy cập hàng tháng, gần gấp 10 lần con số của Gemini mặc dù được tích hợp vào các thiết bị Android và dịch vụ Google được 2 tỷ người sử dụng.

Lời chúc mừng từ người đứng đầu bộ phận AI Google DeepMind

Sự gia tăng này đã giúp đẩy vốn hóa thị trường của Alphabet vượt qua 3.000 tỷ USD, với cổ phiếu tăng 4% lên khoảng 252 USD. Điều đó đưa công ty mẹ của Google vào không gian hiếm hoi cùng với NVIDIA (4.300 tỷ USD), Microsoft (3.800 tỷ USD) và Apple (3.500 tỷ USD).

Cổ phiếu của Alphabet đã tăng gần 30% từ đầu năm đến nay, vượt qua mức tăng 15% của Nasdaq. Cột mốc tháng 9 đến sau một phán quyết chống độc quyền thuận lợi tránh được việc buộc Google phải thoái vốn Chrome hoặc Android. Nhưng hiện tượng Nano Banana đã góp phần trực tiếp vào sự nhiệt tình của nhà đầu tư. Các nhà phân tích dự đoán tính năng này có thể giúp Google tăng doanh thu thông qua các đăng ký Gemini mới.

"Nếu Gemini có thể duy trì ở vị trí đầu bảng xếp hạng App Store, chúng tôi tin rằng nhiều nhà đầu tư sẽ bắt đầu xem Gemini như một dịch vụ cốt lõi mạnh mẽ với các trường hợp sử dụng bổ sung bổ trợ (thay vì cạnh tranh) với trải nghiệm tìm kiếm cốt lõi," nhà phân tích Justin Patterson của Keybanc Capital viết trong một báo cáo.

Trước đó, khi OpenAI ra mắt tính năng chỉnh sửa ảnh mang phong cách hoạt hình Ghibli, lượng người dùng cũng tăng vọt

OpenAI đã học được bài học này từ nhiều tháng trước. Tính năng "Ghiblify" của họ - biến đổi ảnh thành hoạt hình phong cách Studio Ghibli - đã thu hút hơn 1 triệu người đăng ký ChatGPT chỉ trong một giờ. Tính năng này viral đến mức OpenAI phải thực hiện giới hạn tốc độ sau khi người dùng tạo ra hàng triệu chân dung kỳ whimsical, thậm chí tái tạo lại những khoảnh khắc gây tranh cãi như vụ tấn công khủng bố 11/9 theo phong cách Ghibli.

xAI đã khám phá ra động lực tương tự với Grok, mặc dù công ty của Elon Musk đã có cách tiếp cận khác. Khi người dùng Grok phát hiện ra họ có thể tạo ra "waifu" phong cách anime mà không có những hạn chế nội dung mà các AI khác áp đặt, lượt tải xuống đã tăng vọt 300% ở các thị trường châu Á. Bản thân Musk đã đăng một số hình ảnh được tạo ra trên X, cùng với "chế độ cay" cho phép người dùng tạo video NSFW bằng AI của Grok.

ChatGPT vẫn chiếm ưu thế về các chỉ số thô - 700 triệu người dùng hoạt động hàng tuần và hơn 1 tỷ truy vấn hàng ngày trong quý vừa qua, nhưng sự trỗi dậy đột ngột của Gemini cho thấy cảnh quan có thể thay đổi nhanh chóng như thế nào khi một tính năng AI bùng nổ trên mạng xã hội.