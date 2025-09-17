Nghi 2,15 tỷ USD vàng xuất khẩu có vấn đề, Thủ tướng Thái Lan ra lệnh khẩn: Một ngành Campuchia chao đảo?

Tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm 15/9 đã ra lệnh điều tra ngay lập tức về lượng vàng xuất khẩu trị giá 2,15 tỷ USD sang Campuchia, nghi ngờ giao dịch bất hợp pháp có thể là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng này bất chấp các hạn chế biên giới kể từ đầu tháng 6.

Cuộc điều tra được giao cho Bộ trưởng Tài chính Thái Lan sắp nhậm chức Ekniti Nitithanprapas sau cuộc thảo luận với Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) Kriengkrai Thiennukul, tại Bangkok vào ngày 15/9.

Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm 15/9 đã ra lệnh điều tra ngay lập tức về lượng vàng xuất khẩu trị giá 2,15 tỷ USD sang Campuchia. Ảnh: SCMP/BS

Trong buổi họp báo sau đó, Thủ tướng Thái Lan Anutin nhấn mạnh rằng quyết định khẩn cấp này nhằm bảo vệ sự ổn định của nền kinh tế nước này, đồng thời cảnh báo rằng sẽ có hành động pháp lý nếu phát hiện bất kỳ hành vi sai trái nào.

Về việc mở lại các cửa khẩu biên giới với nước láng giềng Campuchia, ông Anutin nhấn mạnh rằng các cửa khẩu này vẫn đóng cửa và Chính phủ Hoàng gia Thái Lan sẽ tiến hành thận trọng, dựa vào cả kênh ngoại giao và an ninh.

Theo Bộ Thương mại Thái Lan, tổng kim ngạch xuất khẩu vàng của nước này trong 7 tháng đầu năm tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 254 tỷ baht (khoảng 8 tỷ USD), trùng với mức tăng gần 40% của giá vàng thế giới.

Trong cùng kỳ, kim ngạch xuất khẩu vàng sang Campuchia tăng vọt lên khoảng 68 tỷ baht (2,149 tỷ USD), chiếm 26,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, đưa Campuchia trở thành điểm đến xuất khẩu vàng lớn thứ hai của Thái Lan, sau Thụy Sĩ.

Khmer Times đưa tin, cuộc điều tra của Thái Lan có thể gây ra hậu quả tức thời cho Campuchia - nơi các nhà kim hoàn, thương nhân và nhà sản xuất phụ thuộc rất nhiều vào nguồn vàng ổn định từ Thái Lan. Bất kỳ hạn chế, trì hoãn hoặc quy định kiểm tra chặt chẽ nào cũng có thể làm tăng chi phí cho các nhà nhập khẩu, giảm biên lợi nhuận của các nhà bán lẻ và làm suy yếu sức mua của người tiêu dùng.

Với việc Bangkok cam kết hành động cứng rắn nếu phát hiện ra những sai phạm, các doanh nghiệp Campuchia có thể buộc phải tìm kiếm nhà cung cấp thay thế, có thể với chi phí cao hơn, làm gia tăng thêm sức cạnh tranh của ngành và đe dọa sự ổn định kinh tế nói chung.

Một người bán vàng giới thiệu vòng cổ cho khách hàng tại một cửa hàng vàng ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: The Cambodia Daily

Phát biểu với Khmer Times, Tiến sĩ Chhay Sinat - Chủ tịch Liên đoàn Trang sức Campuchia (CJF) - cho biết CJF hoàn toàn tin tưởng vào các quy tắc và hệ thống quản lý hoạt động buôn bán vàng giữa Campuchia và Thái Lan.

Ông Sinat cho biết: "Ngành này được Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) giám sát chặt chẽ. Theo luật, mọi doanh nghiệp đều cần có giấy phép của ngân hàng để hoạt động, và tất cả các lô hàng đều được cơ quan hải quan của chúng tôi kiểm tra kỹ lưỡng để phát hiện bất kỳ dấu hiệu hoạt động bất hợp pháp nào."

"Chúng tôi không hề biết về bất kỳ hoạt động gian lận nào diễn ra trong hệ thống được quản lý chặt chẽ này. Chúng tôi rất tin tưởng Chính phủ Hoàng gia [Campuchia] và các cơ quan của chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực hiệu quả trong việc ngăn chặn các hành vi bất thường và duy trì một ngành công nghiệp ổn định, trung thực cho tất cả mọi người", ông nói thêm.