Thái Lan cảnh báo "diễn biễn bất thường" trong xuất khẩu một hàng hóa đặc biệt sang Campuchia

16-09-2025 - 15:22 PM | Tài chính quốc tế

Đây là sự dịch chuyển được lưu tâm.

Dữ liệu hải quan và các cơ quan của Thái Lan cho thấy một diễn biến khác thường: giá trị vàng xuất khẩu từ Thái Lan sang Campuchia bùng nổ trong năm 2025.

Theo Bangkok Post trích số liệu Hải quan Thái Lan, 7 tháng đầu năm 2025 lượng vàng xuất sang Campuchia đạt 71,3 tỷ baht (khoảng 2,25 tỷ USD), tăng 19% so với cùng kỳ 2024 ; nếu xu hướng giữ nguyên, kim ngạch có thể vượt kỷ lục 106 tỷ baht của năm 2024. Nội dung này cũng được Bloomberg The Business Times dẫn lại, nhấn mạnh quy mô tăng trưởng bất thường khiến giới chức và hiệp hội doanh nghiệp yêu cầu rà soát dòng chảy vàng sang láng giềng.

Tờ The Nation (Thailand) cho biết Bộ Tài chính Thái Lan và Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) đã làm việc với Hiệp hội Kinh doanh Vàng để đánh giá tác động tới tỷ giá, trong bối cảnh baht mạnh lên nhanh chóng và nguy cơ ảnh hưởng tới xuất khẩu. Một quan chức chính sách tài khóa của Bộ Tài chính nêu giả thuyết: nhu cầu trú ẩn bằng vàng của người dân Campuchia trước biến động đồng riel là một trong những lực kéo nhập khẩu vàng tăng vọt; song cần phân biệt yếu tố lượng hay giá vì giá vàng thế giới lập đỉnh lịch sử trong quý 3/2025.

Phản hồi trước quan ngại “vàng sang Campuchia đẩy baht tăng”, phía cơ quan thương mại Thái Lan nhấn mạnh chưa thấy bất thường, và kênh xuất khẩu vẫn tuân thủ quy trình ngân hàng–hải quan; tuy nhiên sự giám sát đã được tăng cường. Cùng lúc, BoT triệu tập 13 doanh nghiệp vàng để thảo luận giải pháp thị trường, thể hiện mức độ chú ý của cơ quan tiền tệ đối với dòng chảy này, Pattaya Mail nêu.

The Nation tổng hợp chuỗi số liệu dài hạn: kim ngạch vàng Thái Lan xuất sang Campuchia 8,6 tỷ baht (2021) → 55,8 tỷ (2022) → 12,6 tỷ (2023) → 106 tỷ (2024) → 71,3 tỷ (7 tháng /2025), cho thấy xu hướng tăng mới hình thành rõ từ 2024 sang 2025.

Ở chiều Campuchia, báo chí nước này chưa nói về nhập khẩu vàng riêng lẻ do chưa được cơ quan hải quan Campuchia công bố chi tiết trong các bản tin gần nhất.

Theo Dy Khoa

