Tuyên án chung thân Nguyễn Hữu Thạnh "Mr Thanh Lawyer"

Ngày 15/8 , Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên mức án tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Hữu Thạnh (sinh năm 1991, quê vùng Thăng Bình, Quảng Nam cũ) vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cùng bản án 4 năm tù vì làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Báo Dân trí dẫn theo cáo trạng cho biết, do cần tiền để đầu tư tiền ảo và tiêu xài cá nhân, Thạnh đã đóng giả luật sư, lập văn phòng luật sư di trú quốc tế SGM ảo tại đường An Nhơn 3 (thành phố Đà Nẵng), với hình thức hoạt động là đưa người Việt Nam đi xuất khẩu lao động và di trú tại Canada.

Để tăng độ tin cậy, bị cáo thuê một cô gái làm nhân viên tư vấn và tạo tài khoản Facebook với tên “Mr Thanh Lawyer” quảng cáo các nội dung, như chi phí để đi lao động, di trú 18.000-25.000 USD/người, cam kết thời gian xuất cảnh là 18 tháng.

Thạnh còn trình cho khách hàng những giấy tờ giả như chứng minh nhân dân, thẻ công an hay thẻ giáo viên dạy lái xe. Khi khách chuyển tiền, y soạn phiếu thu và ký hợp đồng di trú mặc dù chẳng đưa ai xuất cảnh được.

Tại tòa, bị cáo Thạnh thừa nhận việc giả danh luật sư để phục vụ cho hoạt động lừa đảo và chưa đưa ai ra nước ngoài như cam kết.

"Mọi hành vi đều do bị cáo thực hiện, nhân viên chỉ là người làm theo chỉ đạo và nhận lương tháng" - Báo Tuổi Trẻ dẫn lời Thạnh trình bày tại toà.

Một số bị hại đã đề nghị tòa buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ thiệt hại và phải chịu mức án thật nghiêm minh.

Một bị hại cho biết qua mạng xã hội quen với "luật sư Thạnh”. Do cuộc sống ở quê nghèo khó nên đã vay mượn tiền khắp nơi đóng cho Thạnh hơn 700 triệu đồng để làm hồ sơ đi lao động ở Canada.