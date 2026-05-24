Tuyến cao tốc duy nhất kết nối 3 sân bay quốc tế tại Việt Nam

Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh cho biết, với tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn, chủ động nắm bắt các cơ hội, tiềm năng, lợi thế riêng có…, trong vòng 10 năm trở lại đây Quảng Ninh đã tập trung khai thác, phát huy tốt nội lực, đồng thời tăng cường thúc đẩy, hợp tác liên kết vùng.

Khởi động từ năm 2014, chuỗi các dự án giao thông động lực, trọng điểm được bắt đầu là cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, cao tốc đường bộ đầu tiên của tỉnh được khởi công xây dựng. Chỉ sau 2 năm, lần lượt là Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và Cảng tàu khách chuyên biệt Hạ Long đại diện cho cánh cửa bầu trời và cánh cửa đại dương nối thẳng với thế giới, được đầu tư đồng bộ, đi kèm là những giá trị cảnh quan hiện đại, đẳng cấp.

Năm 2022, Quảng Ninh chính thức hoàn thành chuỗi cao tốc dọc tỉnh dài 176km, hoàn thành cả 3 cửa ngõ giao thông kết nối với khu vực và thế giới. Cụ thể, vào tháng 9/2022, tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái dài 80 km, vận tốc thiết kế 120 km/h, có tổng vốn đầu tư khoảng 14.000 tỷ đồng đã chính thức thông xe.

Đây là tuyến cuối cùng được hoàn thành của tuyến đường cao tốc xuyên tỉnh Quảng Ninh với tổng chiều dài 176 km. Đây là tuyến cao tốc kết nối Lào Cai – Yên Bái - Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, dài tổng cộng 571,5 km.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, đây là tuyến cao tốc duy nhất ở Việt Nam kết nối đồng bộ với 3 sân bay quốc tế (Nội Bài - Cát Bi - Vân Đồn), 3 khu kinh tế, 3 cửa khẩu quốc tế quan trọng nhất khu vực miền Bắc (Lào Cai, Hữu Nghị và Móng Cái).

Bên cạnh đó, tuyến đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái cùng với hệ thống cảng biển, logistics; các đầu tàu, cực tăng trưởng kinh tế của phía Bắc và các đô thị lớn; các khu kinh tế ven biển của Hải Phòng, Quảng Ninh và các khu kinh tế cửa khẩu với cửa khẩu quốc tế Móng Cái tạo ra những lợi thế so sánh khác biệt cho Quảng Ninh.

Đây cũng là tuyến đường sở hữu nhiều cây cầu vượt biển, vượt sông suối nhất (35 cây cầu) để giảm thiểu tác động đến hệ thống rừng ngập mặn, môi trường xung quanh tuyến.

Tuyến đường này góp phần tạo ra các hành lang giao thông gắn với các hành lang kinh tế, hành lang đô thị, mở ra không gian phát triển mới, tạo ra nguồn lực mới, cơ hội mới, động lực mới để Quảng Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại buổi lễ khánh thành tuyến đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái vào 1/9/2022, Thủ tướng nhấn mạnh, tuyến đường cao tốc kết nối vùng tại Việt Nam đưa Quảng Ninh ngày càng trở thành điểm trung chuyển chiến lược trong khu vực Đông Á - Đông Nam Á, ASEAN - Trung Quốc, Khu vực hợp tác "hai hành lang một vành đai kinh tế" Việt - Trung, hợp tác liên vùng vịnh Bắc Bộ mở rộng.

Hạ tầng giao thông đã góp phần quan trọng trong nâng cao vị thế của tỉnh, tác động mạnh tới giao thương, vận tải hàng hoá, phát triển du lịch, thu hút đầu tư nhờ rút ngắn khoảng cách giao thông làm giảm cước phí vận tải, giảm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.