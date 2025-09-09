Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tuyến metro Bến Thành - Tham Lương vừa có bước tiến mới, dự kiến khởi công cuối năm nay

09-09-2025 - 13:42 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Metro Bến Thành - Tham Lương dài hơn 11km, có tổng mức đầu tư khoảng 47.900 tỷ đồng, kết nối trung tâm TP.HCM với cửa ngõ Tây Bắc.

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (chủ đầu tư) vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, thiết kế kỹ thuật (FEED) và đấu thầu thuộc dự án xây dựng metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Theo đó, nhà thầu được chỉ định thầu là liên danh Guangzhou Metro Design & Research Institute Co., Ltd. - Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam - Công ty CP Tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển - ARTELIA SAS với giá trúng thầu hơn 175 tỷ đồng. Liên danh nhà thầu sẽ có thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng.

Tư vấn có nhiệm vụ lập báo cáo khả thi điều chỉnh (bổ sung quy mô, chuyển đổi nguồn vốn từ ODA sang ngân sách thành phố), cập nhật thiết kế kỹ thuật cho phù hợp thực tế. Đồng thời thực hiện vai trò tư vấn đấu thầu để tuyển chọn nhà thầu xây lắp, nhằm đảm bảo tiến độ khởi công dự án cuối năm 2025 như kế hoạch TP.HCM đã đề ra. Đây là gói thầu mang tính then chốt, quyết định tiến độ dự án.

Tuyến metro Bến Thành - Tham Lương vừa có bước tiến mới, dự kiến khởi công cuối năm nay- Ảnh 1.

Metro số 2 TP.HCM đã chọn được nhà thầu tư vấn

Metro Bến Thành - Tham Lương dài hơn 11km, trong đó 9,2km đi ngầm, còn lại trên cao và đường dẫn depot, kết nối trung tâm TP.HCM với cửa ngõ Tây Bắc.

Để đẩy nhanh dự án, TP.HCM đã thống nhất chủ trương chuyển toàn bộ nguồn vốn thực hiện metro số 2 từ vốn vay ODA sang sử dụng vốn ngân sách để chủ động triển khai.

Theo chủ đầu tư, việc áp dụng các cơ chế đặc thù, thực hiện chỉ định thầu quốc tế gói thầu tư vấn trên sẽ giúp dự án xây dựng metro Bến Thành - Tham Lương được triển khai trong thời gian sớm nhất.

Hiện dự án đã hoàn tất giải phóng mặt bằng và đang trong giai đoạn chuẩn bị khởi công vào cuối năm 2025. Khi hoàn thành, tuyến metro này không chỉ giúp giảm tải giao thông mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các khu vực mà tuyến đi qua.

Metro Bến Thành - Tham Lương là tuyến đầu tiên áp dụng các cơ chế đặc thù cho phát triển đường sắt đô thị. Trong 10 năm tới, TP.HCM đặt mục tiêu xây dựng thêm 7 tuyến metro với tổng chiều dài 355km. Trước đó, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên dài gần 20km đã được khai thác vào cuối năm 2024.

Theo Thiên An

Thanh niên Việt

