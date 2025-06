Tuyên ngôn vị thế với penthouse đã bàn giao trực diện sông Hàn

Giới siêu giàu chọn penthouse khẳng định vị thế

Theo báo cáo The Wealth Report 2025, Việt Nam hiện có hơn 5.459 cá nhân sở hữu tài sản ròng vượt mốc 10 triệu USD; chiếm 0,2% tổng số triệu phú toàn cầu. Nhóm siêu giàu này không chỉ tìm kiếm một nơi an cư mà còn hướng đến việc sở hữu bất động sản hạng sang tại các thành phố đang phát triển.

Trong đó, sở hữu penthouse chính là cách giới siêu giàu lưu giữ giá trị sống; thể hiện dấu ấn cá nhân, gu thẩm mỹ tinh tế và thành tựu vượt trội, đồng thời là kênh đầu tư bền vững nhờ tính khan hiếm và độc bản.

Không chỉ là thành phố du lịch nổi tiếng, Đà Nẵng đang chuyển mình trở thành trung tâm kinh tế, tài chính tầm cỡ khu vực, nơi hội tụ những yếu tố hấp dẫn bậc nhất đối với dòng vốn của giới siêu giàu.

The Filmore Da Nang là khu căn hộ hạng sang bậc nhất đã bàn giao ngay trung tâm Đà Nẵng.

Đặc biệt, các căn penthouse đã bàn giao trực diện sông Hàn với tầm nhìn khoáng đạt, vị trí độc tôn giữa trung tâm thành phố đang trở thành lựa chọn hoàn hảo của giới tinh hoa. Không chỉ đảm bảo yếu tố khan hiếm và chất lượng sống vượt trội, những căn penthouse này mang đến trải nghiệm sống đích thực ngay trong lòng đô thị. Sự hoàn thiện tinh tế, sẵn sàng an cư ngay, càng làm nổi bật tính riêng tư, biệt lập và cao cấp mà giới tinh hoa luôn hướng đến.

Ngay tại tâm điểm sôi động bậc nhất của thành phố Đà Nẵng, nơi dòng sông Hàn uốn lượn qua những biểu tượng phồn hoa, The Filmore Da Nang hiện diện như một kiệt tác kiến trúc đầy mê hoặc. Đây không chỉ là khu căn hộ hạng sang duy nhất đã bàn giao tại trung tâm Đà Nẵng, mà còn là nơi hội tụ trọn vẹn tinh thần sống giao hòa giữa thiên nhiên và đô thị; giữa sông, vịnh biển và núi non hùng vĩ.

Mỗi căn penthouse đều sở hữu tầm nhìn panorama trọn vẹn sông Hàn, mở ra một bức tranh sống động thay đổi theo từng khoảnh khắc; biến mỗi ngày thành một trải nghiệm thị giác thú vị; nơi thiên nhiên và không gian sống hòa quyện trong sự duy mỹ tuyệt đối mà không phải khu căn hộ hạng sang nào cũng có thể sở hữu.

Đỉnh cao tinh tế dành cho chủ nhân tinh tường

Penthouse tại The Filmore Da Nang mang đến một chuẩn mực sống hoàn toàn khác biệt; nơi mỗi khoảnh khắc đời thường được nâng tầm thành nghệ thuật sống. Tinh hoa của kiến trúc đương đại được thể hiện trọn vẹn qua ba ban công Cantilever độc đáo tại trung tâm Đà Nẵng, mở ra tầm nhìn đa chiều từ phòng khách, phòng ngủ master đến không gian làm việc riêng biệt. Đây là dấu ấn sáng tạo đỉnh cao, tạo nên những "ốc đảo" giữa tầng không giúp chủ nhân tận hưởng sự biệt lập và riêng tư tuyệt đối giữa lòng thành phố sôi động.

Không gian làm việc tích hợp ngay trong phòng master với tầm nhìn bao quát toàn cảnh sông Hàn thơ mộng.

Khác biệt hoàn toàn so với những penthouse truyền thống, vốn chỉ sở hữu một hoặc hai ban công, cấu trúc mở ba hướng tại The Filmore Da Nang biến mỗi không gian thành một thế giới đầy cảm hứng, nơi thiên nhiên, ánh sáng và không gian sống hòa quyện một cách đầy thăng hoa. Với diện tích lên đến 270m² và kết cấu thông tầng độc bản, mỗi căn penthouse là một tuyên ngôn sống sang, tự do và phóng khoáng.

Bức tường kính Low-E kịch trần hai lớp không chỉ bảo vệ sự yên tĩnh, giảm nhiệt tối ưu mà còn kết nối chủ nhân với thiên nhiên hùng vĩ. Nội thất tại đây được lựa chọn kỹ lưỡng từ các thương hiệu danh tiếng như Bosch, Hafele, Kohler… hài hòa giữa tính năng hiện đại và thẩm mỹ tinh tế. Phòng ngủ master được thiết kế liên hoàn với phòng làm việc, khu vực trang điểm và khu nghỉ ngơi; tạo nên một không gian riêng tư, tiện nghi lý tưởng cho những chủ nhân thành đạt và yêu cầu sự hoàn mỹ trong từng chi tiết.

Nội thất xa hoa và sang trọng trong mỗi căn penthouse đáp ứng gu thẩm mỹ tinh tế của gia chủ.

Chủ nhân penthouse tại The Filmore Da Nang còn được tận hưởng đặc quyền với hệ tiện ích Wellness By Well-tech trên tầng 25. Đây chính là phần mở rộng hoàn hảo cho phong cách sống tinh tế, sáng tạo và trọn vẹn mà nhà phát triển Filmore Development kiến tạo.

Hồ bơi vô cực nước ấm quanh năm độc đáo tại các khu căn hộ hạng sang ở trung tâm Đà Nẵng, mang đến cảm giác thư giãn tuyệt đối giữa khung trời lộng gió, nơi chủ nhân có thể thả mình giữa làn nước và phóng tầm mắt về sông Hàn. Không gian banquet riêng tư là lựa chọn lý tưởng cho cuộc gặp gỡ đối tác hay những buổi tiệc gia đình theo phong cách riêng.

Trong khi đó, hệ tiện ích với đầy đủ các chức năng thư giãn, chăm sóc sức khỏe và cân bằng tinh thần với phòng tập Technogym, phòng sauna Sunlighten…

Đặc quyền giới hạn sở hữu penthouse ngay trung tâm Đà Nẵng dành cho giới siêu giàu.

Sự giới hạn trong số lượng và tính độc bản trong thiết kế khiến mỗi căn penthouse tại The Filmore Da Nang trở thành một tuyệt phẩm sống khẳng đinh phong cách cá nhân và vị thế đỉnh cao được săn đón bởi giới tinh hoa. The Filmore Da Nang không chỉ trao tay một tài sản giá trị thật, mà còn mở ra đặc quyền sống trọn vẹn giữa trái tim thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Mỗi milimét vuông tại đây đều được kiến tạo để kể một câu chuyện về gu thẩm mỹ tinh tế, phong cách sống thời thượng và tinh thần dẫn đầu; nơi mỗi ngày trôi qua là một trải nghiệm đáng giá.

Gia nhập cộng đồng tinh hoa tại The Filmore Da Nang, khu căn hộ hạng sang đã bàn giao ngay hôm nay. Tìm hiểu thông tin tại đây.