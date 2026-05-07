Tuyển sinh đầu cấp: Phụ huynh còn nhầm lẫn giữa hộ khẩu thường trú, tạm trú và nơi ở hiện tại

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết năm học 2026-2027 là năm thứ 4 TPHCM triển khai thí điểm bản đồ số (GIS) trong công tác tuyển sinh đầu cấp và đạt được những chuyển biến tích cực.

Theo ông Minh, khi triển khai bản đồ số, học sinh được học gần nhà hơn, từng bước đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân. Cụ thể, phụ huynh có thể bố trí con em theo học gần nơi làm việc hoặc tại các khu vực gần khu công nghiệp, khu chế xuất. Điều này giúp gia đình yên tâm sinh sống và làm việc, đặc biệt là những người lao động ở xa nơi ở thực tế.

Các địa phương có thêm công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác phân bổ học sinh. Việc bố trí học sinh được thực hiện linh hoạt, khoa học hơn, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và được người dân ủng hộ.

Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM cho biết khi tuyển sinh đầu cấp, nhiều phụ huynh còn nhầm lẫn giữa hộ khẩu thường trú, tạm trú và nơi ở hiện tại

Đặc biệt, sau mỗi kỳ tuyển sinh, căn cứ vào dữ liệu nơi cư trú thực tế của học sinh được thu thập qua bản đồ số, Sở GD-ĐT phối hợp với các địa phương xây dựng bản đồ dự báo về tình hình gia tăng dân số cơ học tại từng khu vực.

Từ đó, có cơ sở để lập kế hoạch đầu tư xây dựng trường học một cách hợp lý, đúng tiến độ, đồng thời thực hiện đúng mục tiêu của Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Ông Minh nói thêm theo chỉ đạo của Đề án 06 của Chính phủ, hiện nay chúng ta đang áp dụng khái niệm "nơi ở hiện tại" trên ứng dụng VNeID thay thế cho khái niệm "hộ khẩu tạm trú" và "hộ khẩu thường trú" trước đây.

Đây là một trong những vấn đề mà nhiều phụ huynh còn nhầm lẫn, chưa hiểu rõ. Cụ thể, "nơi ở hiện tại" là nơi công dân thực tế sinh sống, làm việc, không phân biệt hộ khẩu thường trú hay tạm trú như trước đây. Điều này giúp phụ huynh đăng ký cho con em theo học gần nơi gia đình đang sinh sống thực tế, không bị phụ thuộc vào giấy tờ hộ khẩu.

Việc ứng dụng bản đồ số trong tuyển sinh cũng tạo hiệu quả trong có những điều chỉnh linh hoạt, khoa học nhằm cân bằng nguồn tuyển sinh. Cụ thể, mục tiêu của ngành GD-ĐT và chính quyền địa phương là phải cân bằng giữa hai yếu tố: Đảm bảo chỗ học cho học sinh gần nơi ở thực tế, đáp ứng nguyện vọng của phụ huynh và quyền lợi của học sinh. Đồng thời đảm bảo các trường học trên địa bàn tuyển đủ số lượng học sinh tối thiểu để duy trì hoạt động, thực hiện đầy đủ các hoạt động giáo dục theo kế hoạch và chương trình mà nhà trường đã đề ra từ đầu năm học.

"Khi trường ở khu vực đông dân vượt công suất, hệ thống tự động đề xuất các trường gần kế tiếp trong bán kính hợp lý, đảm bảo học sinh vẫn được học gần nơi ở. Địa phương được quyền chủ động phân vùng tuyển sinh để cân bằng nguồn học sinh giữa các trường, tránh tình trạng trường này quá đông trong khi trường khác thiếu học sinh"- ông Minh nói.