Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Tuyệt đối điện ảnh' bằng lăng Măng Đen mùa thay lá

08-02-2026 - 11:06 AM | Lifestyle

Những ngày đầu năm, rừng bằng lăng dọc đèo Măng Đen đoạn thuộc địa phận xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi bước vào mùa thay lá. Giữa không gian núi rừng Tây Nguyên, sắc xanh, vàng, đỏ, cam đan xen tạo nên bức tranh thiên nhiên đa sắc hiếm gặp, gợi cảm giác như lạc vào những thước phim quay chậm giữa đại ngàn.

'Tuyệt đối điện ảnh' bằng lăng Măng Đen mùa thay lá- Ảnh 1.

Thời điểm này, khi đi qua cung đèo Măng Đen (đoạn thuộc địa phận xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi﻿), không ít du khách phải chậm tay ga, thậm chí dừng xe bên lề đường để ngắm nhìn khung cảnh hàng nghìn cây bằng lăng vào mùa thay lá.

'Tuyệt đối điện ảnh' bằng lăng Măng Đen mùa thay lá- Ảnh 2.

'Tuyệt đối điện ảnh' bằng lăng Măng Đen mùa thay lá- Ảnh 3.

'Tuyệt đối điện ảnh' bằng lăng Măng Đen mùa thay lá- Ảnh 4.

Lá non, lá già xen kẽ, chưa kịp rụng hết đã đổi màu, tạo nên những mảng màu chồng lớp, không cây nào giống cây nào. Sự chuyển sắc không đồng loạt khiến cả cánh rừng như đang “chuyển động”, mỗi góc nhìn lại mang một gam màu khác nhau, từ rực rỡ đến trầm lắng.

'Tuyệt đối điện ảnh' bằng lăng Măng Đen mùa thay lá- Ảnh 5.

Nhìn từ trên cao, khu rừng gợi liên tưởng đến một bức tranh sơn dầu khổng lồ, nơi thiên nhiên phóng khoáng vẽ nên những đường nét tự do, sống động. Rừng bằng lăng trải dài theo khe suối dưới chân đèo. Hai bên dòng nước, những thân cây vươn thẳng, tán lá xòe rộng soi bóng xuống mặt suối trong vắt, tạo nên không gian khoáng đạt, nơi rừng cây và dòng chảy hòa quyện vào nhau.

'Tuyệt đối điện ảnh' bằng lăng Măng Đen mùa thay lá- Ảnh 6.

'Tuyệt đối điện ảnh' bằng lăng Măng Đen mùa thay lá- Ảnh 7.

Vào thời gian này, nước suối Măng Đen trong veo, nhiều đoạn thác đổ trắng xóa giữa nền rừng đổi màu, càng làm nổi bật vẻ đẹp nguyên sơ của cảnh vật.

'Tuyệt đối điện ảnh' bằng lăng Măng Đen mùa thay lá- Ảnh 8.

Không ít du khách khi đi qua cung đèo đã chủ động giảm tốc độ, tranh thủ dừng lại ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi của núi rừng.

'Tuyệt đối điện ảnh' bằng lăng Măng Đen mùa thay lá- Ảnh 9.

“Đi Măng Đen nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy rừng bằng lăng đổi màu rõ rệt như vậy. Nhìn từ trên cầu xuống rất đã mắt, giống cảnh trong phim hơn là ngoài đời”, anh Nguyễn Minh Thuận (du khách đến từ TP. Đà Nẵng) chia sẻ khi dừng xe chụp hình.

'Tuyệt đối điện ảnh' bằng lăng Măng Đen mùa thay lá- Ảnh 10.

'Tuyệt đối điện ảnh' bằng lăng Măng Đen mùa thay lá- Ảnh 11.

Dù chỉ dừng chân trong thời gian ngắn, khung cảnh rừng bằng lăng thay lá vẫn đủ để tạo ấn tượng mạnh, trở thành điểm nhấn bất ngờ trong hành trình khám phá Măng Đen của du khách.

'Tuyệt đối điện ảnh' bằng lăng Măng Đen mùa thay lá- Ảnh 12.

Cung đèo Măng Đen vốn đã nổi tiếng với những khúc cua uốn lượn, khí hậu mát mẻ quanh năm và cảnh quan còn hoang sơ, nay càng thêm cuốn hút khi rừng bằng lăng khoác lên mình diện mạo mới.

'Tuyệt đối điện ảnh' bằng lăng Măng Đen mùa thay lá- Ảnh 13.

Theo người dân địa phương, mùa bằng lăng thay lá chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Vì vậy, đây được xem là thời điểm hiếm hoi để du khách cảm nhận một vẻ đẹp rất khác của Măng Đen trầm lắng nhưng không kém phần lãng mạn và đầy chất điện ảnh.

Tại sao lừa đảo biết rõ tài khoản ngân hàng của nạn nhân đang bị khoá để ‘giăng bẫy’?

Theo Nguyễn Ngọc

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tập đoàn của Bầu Hiển, xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và 13 doanh nghiệp dấn thân vào ‘đại dương’ thử thách để viết tiếp câu chuyện Việt Nam

Tập đoàn của Bầu Hiển, xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và 13 doanh nghiệp dấn thân vào ‘đại dương’ thử thách để viết tiếp câu chuyện Việt Nam Nổi bật

Tỷ phú Ấn Độ chi gần 80 tỷ đồng làm đám cưới ở vịnh Hạ Long

Tỷ phú Ấn Độ chi gần 80 tỷ đồng làm đám cưới ở vịnh Hạ Long Nổi bật

Phụ nữ trung niên: Có tiền nhưng không dám hưởng và 3 cách dùng tiền không hối tiếc

Phụ nữ trung niên: Có tiền nhưng không dám hưởng và 3 cách dùng tiền không hối tiếc

10:43 , 08/02/2026
Tết này đi chúc Tết: Xin đừng mặc màu xám hay nâu đất nếu không muốn "mặt tối sầm", 4 màu sau mới là chân ái hút lộc đầu năm

Tết này đi chúc Tết: Xin đừng mặc màu xám hay nâu đất nếu không muốn "mặt tối sầm", 4 màu sau mới là chân ái hút lộc đầu năm

10:17 , 08/02/2026
Khách đi Nicaragua nhưng lên nhầm máy bay tới Nhật Bản

Khách đi Nicaragua nhưng lên nhầm máy bay tới Nhật Bản

10:02 , 08/02/2026
Tết 2026, chị em rủ nhau chơi loài hoa tí hon: Nhẹ tiền, dễ chăm, chưng trong nhà sang hẳn

Tết 2026, chị em rủ nhau chơi loài hoa tí hon: Nhẹ tiền, dễ chăm, chưng trong nhà sang hẳn

09:32 , 08/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên