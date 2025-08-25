Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!

25-08-2025 - 08:12 AM | Sống

Hàng chục nghìn chiến sĩ, lực lượng vũ trang và xe khí tài hiện đại luyện diễu binh lần hai tại Quảng trường Ba Đình trong không khí trang nghiêm, gần gũi và được người dân Hà Nội háo hức cổ vũ.

Từ 20h 24/8, hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, quần chúng cùng các khối xe cơ giới, khí tài hiện đại đã tiến hành tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Đông đảo người dân đã có mặt trên các tuyến phố từ sáng sớm, chờ đợi nhiều giờ đồng hồ để được chứng kiến buổi luyện tập đặc biệt này.

Hình ảnh các khối diễu binh, diễu hành tiến bước giữa dòng người mang đến cảm xúc khó quên. Những bước chân đều tăm tắp, nghiêm trang, hòa cùng tiếng reo hò, vỗ tay cổ vũ của nhân dân hai bên đường. Không còn khoảng cách, đoàn quân như "đi giữa lòng dân", khiến không khí vừa trang nghiêm vừa ấm áp, gợi nên sự gắn bó bền chặt giữa lực lượng vũ trang và nhân dân trong ngày hội lớn. 

Những nụ cười, cái vẫy tay của chiến sĩ và ánh mắt háo hức của người dân tạo nên một khoảnh khắc thân thiện, gần gũi nhưng cũng đầy tự hào, khiến buổi luyện tập trở thành một trải nghiệm khó quên đối với tất cả những ai có mặt.

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 1.

Ngày 24/8, hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, quần chúng cùng các khối xe cơ giới, khí tài hiện đại và các khối quân nhân Nga, Lào, Campuchia đã tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 2.

Các khối diễu binh, diễu hành tiến bước đều tăm tắp giữa lòng Thủ đô

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 3.

Tiếng reo hò vang dội hai bên đường, hòa cùng nhịp chân nghiêm trang của đoàn quân

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 4.

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 5.

Ánh mắt nghiêm trang, bước chân đồng đều là kết quả của những ngày tháng rèn luyện trên thao trường.

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 6.

Mỗi nhịp chân đều tăm tắp, mỗi ánh mắt hướng về phía trước, toát lên khí thế kỷ luật của đoàn diễu binh

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 7.

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 8.

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 9.

Người dân từ sáng sớm kiên nhẫn chờ đợi buổi tổng hợp luyện lần thứ hai.

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 10.

Khối nữ chiến sĩ tiến bước uy nghiêm, nụ cười vừa kiêu hãnh vừa đáp lại sự cổ vũ nồng nhiệt của nhân dân

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 11.

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 12.

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 13.

Người dân háo hức giơ cao điện thoại, ghi lại từng khoảnh khắc đáng nhớ

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 14.

Không khí náo nhiệt và trang nghiêm cùng hòa quyện trong buổi luyện tập tổng hợp lần hai.

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 15.

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 16.

Các khối diễu binh tiến qua phố, kết nối gần gũi với vòng tay chào đón của nhân dân

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 17.

Sự nghiêm trang và kỷ luật của chiến sĩ hòa cùng không khí gần gũi, thân thiện với nhân dân

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 18.

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 19.

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 20.

Khối diễu binh tiến bước giữa lòng dân, vừa trang nghiêm vừa ấm áp, để lại dư âm khó quên

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 21.

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 22.

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 23.

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 24.

Mỗi khối diễu binh tiến qua, người dân hai bên đường lại đồng loạt vỗ tay, reo hò cổ vũ như tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ.

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 25.

Tiếng reo hò hòa cùng nhịp bước nghiêm trang, tạo nên không khí vừa trang nghiêm vừa sôi nổi, thể hiện tình cảm gắn bó và sự cổ vũ nồng nhiệt của nhân dân Thủ đô.

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 26.

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 27.

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 28.

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 29.

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 30.

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 31.

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 32.

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 33.

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 34.

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 35.

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 36.

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 37.

Không khí trên các tuyến phố và trong các khối luyện tập vẫn đầy hứng khởi, nghiêm trang.

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 38.

Mỗi bước chân, từng nhịp di chuyển đều được rèn luyện kỹ lưỡng, sẵn sàng cho ngày hội trọng đại, trong khi người dân vẫn háo hức theo dõi, cổ vũ nhiệt tình.

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!- Ảnh 39.

Chi tiết lịch sơ duyệt, tổng duyệt và lộ trình diễu binh, diễu hành đại lễ A80

Theo Nam An - Ảnh: Huyền Phạm, Duy Anh, Clip: Huyền Phạm

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 trường ĐH tư nhân có học phí ổn định từ 2018, chỉ từ 13 triệu đồng/kỳ học: ban lãnh đạo toàn các bác sĩ, người đứng đầu là "cha đẻ" của 2 chuỗi viện tư nhân nghìn tỷ

1 trường ĐH tư nhân có học phí ổn định từ 2018, chỉ từ 13 triệu đồng/kỳ học: ban lãnh đạo toàn các bác sĩ, người đứng đầu là "cha đẻ" của 2 chuỗi viện tư nhân nghìn tỷ Nổi bật

Đi bộ hay chạy bộ 5km: Cách nào giúp cơ thể khỏe hơn, đốt mỡ nhanh hơn?

Đi bộ hay chạy bộ 5km: Cách nào giúp cơ thể khỏe hơn, đốt mỡ nhanh hơn? Nổi bật

Yếu tố đặc biệt khiến Bão số 5 được dự báo "rất nguy hiểm", tương đương bão Yagi 2024

Yếu tố đặc biệt khiến Bão số 5 được dự báo "rất nguy hiểm", tương đương bão Yagi 2024

08:05 , 25/08/2025
Loại cá được xếp vào nhóm gây ung thư cấp độ 1: Là món yêu thích của nhiều người

Loại cá được xếp vào nhóm gây ung thư cấp độ 1: Là món yêu thích của nhiều người

07:52 , 25/08/2025
Phần thịt lợn được đánh giá "tốt bậc nhất thế giới" nhưng nhiều người chê không ăn

Phần thịt lợn được đánh giá "tốt bậc nhất thế giới" nhưng nhiều người chê không ăn

07:45 , 25/08/2025
Thí sinh đặc biệt nhập học Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Thí sinh đặc biệt nhập học Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

07:17 , 25/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên