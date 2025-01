Tuyệt tác quà tặng phúc lộc và giải pháp đặc quyền cho doanh nghiệp dịp Tết Ất Tỵ

Khi đất trời chuyển mình trong sắc xuân ngập tràn cũng là lúc để doanh nghiệp gửi gắm lòng tri ân và lời chúc thịnh vượng đến đối tác, khách hàng.

Từ những giá trị sâu sắc ấy, VietinBank Gold & Jewellery tự hào ra mắt bộ sưu tập "Lộc Tiến Vinh Hoa" - kiệt tác quà tặng là kết tinh của sự tinh tế, ý nghĩa, và đẳng cấp.

Tuyệt tác linh vật lấy cảm hứng từ chất liệu văn hóa Á đông đặc sắc

"Lộc Tiến Vinh Hoa" lấy cảm hứng từ hình tượng loài rắn - linh vật của năm Ất Tỵ 2025, biểu trưng cho trí tuệ sắc sảo và sự khôn ngoan, khéo léo. Qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân hàng đầu từ RISIS (Singapore), ROYAL SELANGOR (Malaysia) thì từng đường nét đều được chạm khắc tỉ mỉ, kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ chế tác hiện đại, tạo nên những tác phẩm mang giá trị vượt thời gian.

Không chỉ là biểu tượng của tài lộc và thành công, các linh vật của bộ sưu tập này còn lan tỏa niềm hy vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng. Hơn thế nữa, món quà từ Lộc Tiến Vinh Hoa thể hiện đẳng cấp của người tặng lẫn người sở hữu, để lại dấu ấn riêng biệt và tinh tế, thay cho lời khẳng định về một mối quan hệ hợp tác bền chặt chân thành giữa các đối tác với nhau.

Bộ sưu tập Lộc Tiến Vinh Hoa được bảo chứng chất lượng và độc quyền bởi VietinBank Gold & Jewellery - thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực quà tặng và trang sức cao cấp.

"Lộc Tiến Vinh Hoa"- lựa chọn khai niên hoàn mỹ

Thương hiệu 140 năm di sản trong kỹ nghệ chế tác hợp kim thiếc cao cấp trên thế giới ROYAL SELANGOR (Malaysia) góp mặt mùa Tết Ất Tỵ 2025 với các tặng phẩm được tạo hình xếp lớp có chiều sâu và ý nghĩa, sẵn sàng tô điểm và nâng tầm phong cách cho bất cứ không gian nào, ghi dấu ấn cho các sự kiện ý nghĩa.

Tranh phù điêu Rắn Vàng Dũng Mãnh được kết hợp giữa pewter mạ vàng 24K cùng khung gỗ composite với nền đỏ họa tiết trường thọ, tô vẽ cho không gian sống và làm việc thêm sang trọng, đẳng cấp. Chiếc đĩa nổi bật ở giữa tấm bảng khung hình chữ nhật ám chỉ đến khái niệm mặt phẳng trái đất và mái vòm thiên đường, sự hòa hợp của vũ trụ.

Tặng phẩm Tranh Rắn Vàng Dũng Mãnh đến từ thương hiệu Royal Selangor

Tượng rắn Thịnh vượng với con rắn mạ vàng 24K cuộn mình trên địa hình đá gồ ghề, dựa vào cơ thể có thể vững vàng ngắm nhìn tới đường chân trời phía xa một cách lạc quan.

Trong phong thủy phương Đông, một chiếc bát (thố) rộng miệng có nguyên tố vàng sẽ thu hút may mắn. Và chiếc Thố Rắn Vàng Phú Quý với một con rắn cuộn tròn nằm ở giữa lòng bát được mạ vàng 24K, trong khi một bức phù điêu mười hai con vật tham gia vào Cuộc đua vĩ đại bao quanh thành bát.

Tượng rắn thịnh vượng, Thố rắn vàng phú quý, Triệu rắn may mắn được Royal Selangor chế tác dựa trên ý nghĩa phong thủy sâu sắc nhằm thu hút tài lộc

RISIS - thương hiệu vang danh thế giới từ Singapore về bí quyết chế tác thủ công độc đáo cũng đón chào năm Ất Tỵ với các món quà được chế tác toàn hoàn thủ công và mạ vàng Thụy Sĩ 24K.

Tượng rắn Phú Quý An Khang với con rắn uy nghi, những chiếc vảy sáng bóng như thật, uốn lượn duyên dáng tạo thành chữ "An" thư pháp, tượng trưng cho bình an, tự tại. Con rắn đang nằm cuộn trên một đế liu li màu hổ phách sáng với các hoạ tiết hoa mai, lan, cúc, trúc đan xen mang thêm sức sống cho sự đầy đủ, vững chắc, niềm hạnh phúc dài lâu.

Quà tặng linh vật Ất Tỵ của RISIS nhằm vượt qua những thách thức một cách tuyệt đối, vươn tới những tầm cao mới

Ấn Rắn Quyền Uy thì con rắn đang bay lên một cách duyên dáng tạo thành chữ "vĩnh" tượng trưng cho sự vĩnh cửu. Ấn rắn có khắc dấu chữ "Phú Quý Vĩnh Xương" nghĩa là phú quý, giàu sang vĩnh cửu. Được làm thủ công hoàn toàn, từng chi tiết đều được thực hiện tỉ mỉ, từ vảy rắn sống động như thật cho đến tán lá cây rậm rạp tràn đầy sức sống. Những chiếc lá này, được liên kết chặt chẽ với nước, tượng trưng cho nguồn của cải vô tận.

Tượng Rắn Cát Thụy với thân rắn uốn lượn, uyển chuyển tạo ra chữ "cát" thư pháp, mang ý nghĩa may mắn, tài lộc vô biên. Đi kèm với một viên mã não đỏ, gợi nhớ đến trứng rắn và tượng trưng cho sự đổi mới, nó thể hiện một dòng chảy thịnh vượng bất tận và vô vàn phước lành dồi dào.

Quan Tiền Rắn Phúc Lộc là con rắn khôn ngoan được đặt trên một quan tiền bằng liu li màu vàng hổ phách, tượng trưng cho sự may mắn, giàu có, thành công.

Mỗi món quà của Risis được chế tác thủ công tinh xảo và phủ mạ bằng vàng Thụy Sĩ 24K, như là một món quà đặc biệt, ý nghĩa, truyền tải lời chúc về sự sung túc và thành công.

Giải pháp mua sắm đặc quyền với nhiều ưu đãi

Nhân dịp ra mắt bộ sưu tập "Lộc Tiến Vinh Hoa" thay cho lời chúc viên mãn đầu năm Ất Tỵ, VietinBank Gold & Jewellery mang đến chương trình khuyến mãi hấp dẫn:

- Đối với mặt hàng Quà tặng Trang sức/Ổ trang sức: Với mỗi đơn hàng từ 63 triệu đồng (đã bao gồm VAT), khách hàng nhận ngay 01 sản phẩm vàng nữ trang. Cứ mỗi 63 triệu đồng tăng thêm, nhận thêm 01 sản phẩm tương ứng.

- Đối với mặt hàng Kim cương rời GIA: Với giá trị đơn hàng từ 125 triệu đồng, khách hàng cũng sẽ nhận được 01 sản phẩm vàng nữ trang và thêm 01 sản phẩm tương ứng cho mỗi 125 triệu đồng tăng thêm.

Chương trình ưu đãi Mua Hàng Tặng Vàng đang được áp dụng toàn hệ thống.

Chi tiết chương trình ưu đãi và trải nghiệm sản phẩm có trên toàn hệ thống VietinBank Gold & Jewellery hoặc https://vietinbankgold.vn/

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp trao tặng những tuyệt phẩm tinh tế và đặc quyền đến cho đối tác, nhận thêm tài lộc, phú quý đầu năm.

Không chỉ là món quà Tết sang trọng, Lộc Tiến Vinh Hoa còn là biểu tượng trường tồn của phúc lộc và vinh hiển. Hãy để bộ sưu tập "Lộc Tiến Vinh Hoa" thay doanh nghiệp gửi gắm trọn vẹn tâm ý đến đối tác, mở ra mối giao hảo bền chặt và lan tỏa tinh thần thịnh vượng, thành công trong năm 2025.